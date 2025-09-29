Morti, cantante de rock: "Las canciones son mi diario emocional, siguen vigentes y me retratan en cada etapa”

El próximo 4 de octubre, Morti regresa a València con su gira Intemporal, un recorrido por toda su trayectoria en bandas como Skizoo, Inmune, Bushido o El Fantástico Hombre Bala, además de composiciones propias que presenta por primera vez bajo su nombre artístico. Una propuesta que no solo repasa las más de dos décadas de carrera de Alejandro Martínez (Barcelona, 1968), sino que también sirve como homenaje al primer disco de Skizoo, publicado hace veinte años.

Vuelve a València el 4 de octubre con su gira 'Intemporal'. ¿Cuándo fue la última vez que actuó aquí?

La última vez que estuve en València fue el año pasado, dentro de la gira del 30 aniversario de Sôber, Savia y Skizoo. Son tres bandas que surgieron en un mismo entorno y que han compartido historia y público, así que se planteó hacer una gira conmemorativa. Fue una experiencia muy especial porque celebrábamos esas tres décadas de Sôber y, de alguna forma, se quiso incluir también a Savia y a Skizoo en ese recorrido. Así que, sí, mi último paso por la ciudad fue hace justo un año con ese tour conjunto.

Ahora regresa en solitario con un proyecto que recorre toda su carrera. ¿Cómo surge esta idea?

Todo parte un poco de la resaca de aquella gira del 30 aniversario. Después de tantos conciertos y de revivir tantas canciones, hubo promotores que me sugirieron la posibilidad de hacer algo parecido, pero esta vez centrado en mí y en todos los proyectos en los que he estado. Una gira retrospectiva que recogiera lo más representativo de cada etapa. Así nació 'Intemporal', que me permite tocar canciones de El Fantástico Hombre Bala, de Bushido, de Skizoo, de Inmune, e incluso de mi propia cosecha. Y además, este año se cumplen 20 años del primer disco de Skizoo, así que aprovecho para rendirle un homenaje muy particular.

Han pasado más de dos décadas desde sus inicios. ¿Sigue siendo el mismo músico?

No, sería imposible. Nunca puedes ser exactamente el mismo cuando pasan los años. El tiempo y la experiencia te atraviesan quieras o no. Aunque no seas consciente, vas evolucionando, aprendiendo, definiéndote. Todo lo que soy ahora es consecuencia de ese proceso, de cada proyecto en el que he estado, de cada ensayo, cada disco, cada concierto. También de mi propia evolución personal fuera de la música.

Morti durante la gira de 30 aniversario de Sober. / Jordi Gol Montouto

¿Y cómo ha cambiado su público en este tiempo?

Lo que más noto es la actitud del público más joven. Muchos identifican el rock con lo que ellos llaman “viejunismo”, como si fuera algo antiguo, propio de sus padres, y lo rechazan casi de forma radical. Prefieren sumergirse en las corrientes actuales, que ahora mismo copan casi toda la escena, como el reguetón. Es una pena, pero yo sigo pensando que el rock nunca morirá. Es un género que siempre encuentra la manera de mantenerse y que, tarde o temprano, vuelve a conectar con nuevas generaciones.

Sin embargo, nunca ha habido tanto acceso a la música como ahora. ¿Eso no juega a favor del rock?

Sí, y en realidad lo compruebo en los conciertos. Aunque a veces me ponga pesimista, también veo rostros jóvenes entre el público. Son chavales que quizá no encuentran lo que buscan en el mainstream, en esa música que lo copa todo. El reguetón, por ejemplo, tiene un discurso muy limitado: es monotemático, casi como si fuera una banda sonora previa al sexo. Eso acaba cansando, y muchos buscan letras diferentes, dinámicas más variadas. Y ahí encuentran en el rock algo con lo que identificarse. Por eso creo que, por pura evolución, las nuevas generaciones acabarán explorando también lo que estas músicas mayoritarias no les ofrecen.

En la vuelta a la década de los 2000 que experiementan otros sectores artísticos, ¿No cree que el rock también pueda volver a la primera línea?

Sí, pienso que la música también funciona por ciclos. Todos tenemos un patrimonio emocional musical. Quizá hoy no escuchas lo mismo que en tu adolescencia, pero esas bandas quedan ahí, como un referente. Y creo que ciertos registros, los que tienen carácter, siempre se mantienen. Puede que a veces las modas los tapen, pero nunca desaparecen.

Cuando trabajas solo, puedes ser más libre, más arriesgado, tanto en lo que haces como en lo que dices.

¿Cómo ha sido ese viaje emocional al revisar su repertorio?

Muy intenso. Es inevitable hacer una revisión de ti mismo cuando estructuras un repertorio así. Esta gira es un ejercicio bifronte: miras al pasado, pero desde el presente y con un pie en el futuro. Al revisarlo, me doy cuenta de que las canciones son como un diario emocional musicalizado. Me retratan en cada etapa, desde que empecé hasta hoy. Y lo más bonito es que siguen vigentes, tanto en el espíritu como en lo que cuentan las letras. Es como mirarte al espejo y aceptar lo que ves, seguir aceptándote con el paso del tiempo, hasta que un día dejemos de ser.

Incluye también temas propios bajo su nombre. ¿Qué diferencia hay con lo que hacía en las bandas?

La principal diferencia es la libertad. En una banda hay unas líneas que compartes con otras personas y que de algún modo condicionan el resultado. Cuando trabajas solo, puedes ser más libre, más arriesgado, tanto en lo que haces como en lo que dices. Y sí, es la primera vez que hago una gira de este tipo, con carácter eléctrico, que es el formato con el que estaré en València, en la Sala Rock City. Estoy muy satisfecho con la formación que me acompaña y también con las bandas que abren la velada, como House of Dawn, a las que recomiendo descubrir.

Has mencionado ese carácter eléctrico. ¿Cómo lo plantea?

Lo digo porque en otras ocasiones he hecho conciertos más acústicos, más íntimos. Aquí, en cambio, voy con un formato plenamente eléctrico, con toda la potencia. Es lo que pedía este repertorio.

Entonces ¿qué pueden esperar los fans valencianos?

Básicamente un repaso muy personal de toda mi trayectoria. Iré desgranando los temas más significativos de cada etapa, dede Fantástico Hombre Bala hasta Busido, Inmune, Skizoo y también canciones propias. Es un repertorio muy emocional, un viaje que ya iniciamos hace dos semanas en Madrid con un lleno absoluto. Fue un concierto muy especial, con una energía increíble, y espero trasladar esa misma sensación al público de València, que siempre me ha apoyado y conoce bien todos los proyectos en los que he estado.

Ha tocado en diversas ocasiones en València. ¿Cómo es su relación con la ciudad?

Muy buena. Aquí siempre he encontrado un público fiel, que se identifica con este género y que mantiene vivo el espíritu del rock y del metal. Lo comprobé el año pasado en la gira del 30 aniversario con Sôber, Savia y Esquizo: había muchísima gente volcada, conectada con esas canciones. Y eso me reafirma en lo que pienso: a pesar de las modas, el rock, el metal y todos sus derivados tienen futuro para rato.