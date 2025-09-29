El revival indie del Visorfest triunfa en València

Evan Dando, líder de los Lemonheads y otrora niño bonito del rock alternativo norteamericano, salvó el cuello de milagro. Ante su lamentable actuación una turba furiosa comandada por un señor de San Marcelino intentó lincharlo sobre el escenario utilizando un vaso de plástico ecológico y reutilizable para degollarlo. La cosa no pasó a mayores porque un camello muy fan del guaperas desencadenó una lluvia de pollastres y pastillas provocando el caos entre la aviesa y malintencionada multitud, que estaba más por inflarse gratis que por enmendarle la plana al de Boston. A ver, en realidad esto que les cuento sucedió a medias y de la otra mitad me quedé con las ganas, pero refleja el clima de animadversión que la muchedumbre desplegó contra el compositor de canciones tan exquisitas como “Into Your Arms” o “I’ll Do It Anyway” desde que pisó el tablado de la Marina Norte el sábado por la noche. Máxime después de haber leído las críticas de sus espantosas actuaciones en Granada y Madrid al inicio de la semana pasada.

Valencia VLC Visor Fest concierto de Lemonheads / Francisco Calabuig

Yo, la verdad, no lo vi tan mal. La peña me venía con insultos de calibre trasatlántico y muy variadas imprecaciones para que las incluyera en esta crónica, trasladándome también sus intenciones de montar una revuelta en primera fila pero yo, lo que deduje de la actuación (el peor concierto que he visto en mi vida, me decía un colega), es que Dando, que tiene una edad, unos problemas psicológicos y un pasado de terroríficas adicciones, no da para más. Y eso también hay que valorarlo. No me pareció que fuera borracho o drogado tanto como invadido de ese sentimiento de autosabotaje fijo en su carrera. Tuvo poca y mala voz, pero no se olvidó de las letras. Contó algún chiste, pero su comportamiento no fue errático o absurdo. Hubo algún punteo inaudible, pero también otros muy decentes. Tuvo fallos de amateur, pero su banda le respaldó consistentemente. Y puso al auditorio de pie él solo con una guitarra de palo con la maravillosa “The Outdoor Type” y las versiones de “Reason To Believe” y “Some Might Say”. Evan Dando, el señor que antaño decoraba cientos de miles de carpetas de las chicas indies del mundo, firmó un concierto técnicamente malo pero emocionalmente satisfactorio con un repertorio colosal, arrojo, valentía, morro y tintes de ironía auto paródica.

chobelly / Francisco Calabuig

Este fin de semana el Visorfest empezaba desde cero por tercera vez en su breve historia. Celebró su primera edición en Benidorm en 2018, suspendió al año siguiente por unas lluvias torrenciales y, para el 2020, se trasladó a Murcia. Allí tardó dos años en ponerse en marcha por cuestiones de seguridad ocasionadas por la pandemia pero finalmente, en 2022, inauguró una provechosa relación con la ciudad que se mantuvo durante tres ediciones hasta que la actuación irracional y arbitraria del consistorio cambiándoles el recinto a pocos días de su celebración en 2024 terminó por agriarla. Fue entonces cuando la organización decidió traerse el festi a València, volviendo a jugarse el tipo en un tercer comienzo con los consiguientes problemas de financiación, arraigo, logística, publicidad y, sobre todo, de fijación de marca en una ciudad que tiene eventos similares a cascoporro. Lo hizo como siempre, con un cartelazo repleto de nombres legendarios del rock independiente de los años 80 y 90, con dos días de jarana, un solo escenario y dando a cada participante el tiempo de un concierto normativo y no la versión abreviada que suelen otorgar los festivales.

Valencia VLC Visor Fest concierto de Happy Mondays / Francisco Calabuig

Abrieron fuego Then Jericho en la tarde del viernes con un sonido musculoso y detalles épicos que remitían a U2, Simple Minds y basca de esa cuerda. Muy queridos en la ciudad por un tema que sonaba en las grandes discotecas de la Ruta buena y sana, bregaron solventemente contra el sol poniente y la frialdad típica de los primeros minutos de estos saraos. Buffalo Tom, bostonianos, dieron cuenta de un repertorio sólido pero con demasiados medios tiempos en una actuación de inicios renqueantes. Ya metidos en harina desplegaron un sonido muscular, tenso, reflexivo por momentos y clásicamente alternativo. Los británicos Ash echaron el resto desde la primera canción, “A Life Less Ordinary”, en un bolo dinámico y veloz, potente, distorsionado y lleno de estribillos en la más pura tradición de sus islas. La primera jornada se cerró con unos Happy Mondays que sorprendieron al respetable con un sonido pulcro, enérgico, bailable, tirando de una cuerda de temazos sabiamente adornados por la voz de la corista, la actitud festiva de Bezz y la vociferante personalidad de Shaun Ryder, que parecía la momia de King África.

Valencia VLC Visor Fest concierto de Happy Mondays / Francisco Calabuig

El sábado comenzó con los albaceteños Chucho y su pop de guitarras de apariencia dulce e interior venenosamente existencial. Sonya Aurora Madan, que pasará a la historia como la primera dama del brit pop al frente de Echobelly, se apropió del escenario con su magnética presencia y una voz oscurecida por el tiempo que añadió a sus canciones un encanto especial. Y tras los Lemonheads, Peter Hook puso a danzar apaciblemente a unos asistentes que ya iban en estado subjuntivo con ese bendito mogollón de temazos que se trae de su época en Joy Division y New Order. Hasta “What Do You Want From Me” de Mónaco se marcó el tío, para regocijo de un público que, entrado mayoritariamente en años, tiene en el Visorfest su cita anual fija con la música, la nostalgia y el despendole.