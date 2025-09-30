Diseñadores de cinco países y 4.500 asistentes firman la edición más internacional de la Mediterránea Fashion Week

La cuarta edición de la Mediterránea Fashion Week concluyó el pasado fin de semana "con un éxito rotundo, consolidando a València como epicentro de la moda mediterránea y reafirmando el carácter internacional y cultural de la pasarela", según la organización. El histórico Palacio de la Exposición volvió a llenarse de moda, arte, patrimonio e intercambio creativo los días 26 y 27 de septiembre, de la mano de firmas nacionales como Devota&Lomba, Madame Sibarita, Maison Mesa, las valencianas Leticia Valera o Miguel Llopis, además de marcas internacionales como Duly Romero, Ramelle, Souraya Sahraoui y Anthias.

Más de 4.500 asistentes disfrutaron de los desfiles y actividades paralelas, entre ellas exposiciones de arte y alta costura, mientras que medios e influencers internacionales de países como Corea, India, Hungría, Eslovenia, Italia, Francia, Rusia o México se hicieron eco del certamen, "subrayando su creciente influencia", añaden.

Dos modelos de los desfiles. / Chris Serrano

Según la organización de la pasarela, esta edición ha estado marcada "por la pluralidad de lenguajes y la fuerza de la moda de autor, con un hito especial: es la primera vez que la organización celebra dos ediciones en un mismo año, reflejo de su crecimiento y de su proyección internacional".

“El éxito de esta edición confirma que València merece un lugar destacado en el mapa de la moda internacional”, ha señalado Sergio Puig, director de la MFW.

La Mediterránea Fashion Week "ha roto con el esquema clásico de las pasarelas convencionales: las modelos han desfilado por las escaleras monumentales y los espacios nobles del Palacio de la Exposición, un enclave histórico de València convertido en escenario vivo donde moda de autor, arte y patrimonio se funden en un mismo lenguaje", señalan.

Del mismo modo, en palabras de Puig, “esto ha sido posible por el decidido apoyo de partners y colaboradores que creen en el futuro de este proyecto. Ya que, a pesar de contar con un presupuesto muy limitado para las dimensiones, envergadura y repercusión del evento, ha salido adelante. También gracias a un apoyo institucional todavía tímido, pero en cualquier caso, valioso”.