El fotoperiodista Santi Palacios inaugura en ValenciaPhoto la exposición 'On the Edge' sobre migración

El fotoperiodista Santi Palacios presentará en València la exposición 'On the Edge' en el marco del festival ValenciaPhoto, en la que muestra uno de los momentos más críticos del fenómeno migratorio: el cruce de fronteras.

La inauguración tendrá lugar el próximo 15 de octubre y se podrá visitar en la plaza Décimo Junio Bruto hasta el 15 de noviembre.

"Con una aproximación cercana y comprometida, este proyecto recoge fotografías realizadas en algunas de las rutas migratorias más transitadas y peligrosas del mundo, aquellas que conectan África y Oriente Próximo con Europa a través del Mediterráneo. En esta muestra, no solo documenta lo que ocurre 'en los bordes', sino que cuestiona desde ahí la forma en que miramos, comprendemos y respondemos a las crisis humanitarias contemporáneas", dicen desde Canon españa.

"La selección presentada en esta exposición muestra fragmentos de esos tránsitos: escenas de espera, desplazamiento, rescate y supervivencia. Estas fotografías invitan a una reflexión profunda sobre los márgenes—físicos y simbólicos—en los que tantas vidas quedan suspendidas", explica el propio Palacios.

Ponencia de Palacios

Como parte de las actividades del festival, el mismo 15 de octubre, a las 17 horas, el fotoperiodista ofrecerá además una ponencia en la que explicará en detalle la historia detrás de las "poderosas" imágenes que componen esta muestra y charlará con los asistentes sobre su labor en el campo de la fotografía humanitaria.

ValenciaPhoto es el Festival Internacional de Fotografía y Debate de València. Se trata de un lugar de encuentro entre fotógrafos, comisarios y teóricos de la imagen y la estética, historiadores, galeristas y editores, entre otros profesionales. Bajo el lema 'Expandir los límites', la cuarta edición del festival propone una mirada expandida sobre el medio, donde lo fotográfico se entrelaza con lo performativo, lo político, lo poético y lo experimental.

Nicolás Llorens, director de ValenciaPhoto, asegura que "las imágenes de Santi Palacios, de una gran belleza plástica, no esconden la dureza del drama que contienen; al contrario, la refuerzan, invitándonos a cuestionar las políticas migratorias y a repensar nociones fundamentales. En este sentido, la exposición de Palacios encarna plenamente el espíritu de esta edición de ValenciaPhoto, donde lo documental y lo artístico se entrelazan hasta diluir las fronteras entre el arte y la vida".