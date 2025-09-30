Les Arts abre temporada con 'Faust', entre el circo y las fiestas del pueblo

El Palau de les Arts regresa a la leyenda de Fausto para dar comienzo a su nueva temporada -la que celebra sus 20 años de vida- con una nueva producción propia. El coliseo valenciano se alía en 'Faust', de Charles Gounod, con algunos de los mejores teatros líricos del mundo: el Teatro alla Scala de Milán, la Staatsoper Unter den Linden de Berlín y el Teatro Real de Madrid. Una obra que vuelve una mirada más al mito de la eterna juventud.

Una escena de 'Faust'. / Miguel Lorenzo

El director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias, y el responsable de escena de la ópera, Johannes Erath, han presentado este martes esta "gran coproducción que se estrena en València, de gran brillantez, un gran espectáculo que permite a cantantes, coro y orquesta lucirse y que está al nivel de lo que se espera para la inauguración de la temporada", ha dicho Iglesias.

Musicalmente, ha destacado que ‘Faust’ está considerada “con permiso de ‘Carmen’, una obra cumbre de la lírica francesa”, con momentos como el ‘aria de las joyas’, ‘el vals’, ‘el coro de los soldados’ o ‘el rondó del becerro’ que son repertorio imprescindible en los conciertos y recitales de ópera del mundo".

Erath, por su parte, ha asegurado que Faust es "un sabio que ha pasado la vida intentando comprender la vida, pero que no ha llegado a vivirla y que ante la muerte siente miedo". Faust que se vende al diablo por su juventud "es lo que vivimos hoy, todo el mundo tiene miedo de envejecer, incluso parece que no tenemos derecho a envejecer dignamente, sufrimos un deseo de rejuvenecer a toda costa desde el narcisismo y sin pensar que cada cosa tiene su momento y hay buenas cosas en cada etapa", ha defendido.

El director busca evocar la fantasía del público, en un montaje con referencias a las fiestas populares, que incluye la presencia de diez artistas de circo y un mimo, que, como discípulos del diablo -Méphistophélès-, se encargan de transformar la realidad según su voluntad.

Dirección musical y elenco

‘Faust’, icono de la ópera francesa, contará con el magnético Lorenzo Viotti en el podio, "uno de los fenómenos más arrolladores en la dirección musical de los últimos años", asegura Les Arts. Esta será la primera vez que dirige en España. En cuanto al elenco vocal regresa la soprano zaragozana Ruth Iniesta, que debuta el rol de Marguerite, "en la que será la sexta incursión de una de las intérpretes favoritas del público de Les Arts, al que ha cautivado en títulos como ‘Il viaggio a Reims’, ‘Pagliacci’, ‘Don Giovanni’, ‘Pan y Toros’ o ‘Doña Francisquita’", recuerdan desde Les Arts. Iniesta pondrá voz a una de las airas que ya son parte de la historia del género como el ‘Aria de las Joyas’.

El tenor peruano Iván Ayón-Rivas canta el papel de Faust, con el que cosechó uno de los primeros éxitos de su carrera en su presentación en La Fenice de Venecia; y el barítono italiano Alex Esposito, habitual en los repartos de los principales teatros del circuito, cierra la terna protagonista como Méphistophélès, en una nueva actuación en la Sala Principal que suma a sus anteriores trabajos como el debut de los cuatro roles de villano en ‘Les Contes d’Hoffmann’ o Enrico VIII en ‘Anna Bolena’.

Una escena de grandes dimensiones

Sobre la escena, Erath ha levantado un montaje de grandes dimensiones y "desafiante" -según Les Arts- desde el punto de vista técnico, pero también en el apartado artístico con la presencia de diez acróbatas en el escenario.

Johannes Erath firma la dirección de escena. / Miguel Lorenzo

La producción cuenta con una escenografía de 225 metros cudrados y 18 toneladas, en la que la artesanía teatral convive con la tecnología más avanzada, iluminación y videocreaciones para recrear una producción que ha precisado de cuatro tráileres en su traslado a València, junto con un camión de ocho metros de caja para las más de 150 piezas de vestuario.

‘Faust' se representará los días 3, 5, 8, 11 y 15 de octubre.