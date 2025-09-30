Cartel
Lucia&Rita, Pablopablo, Ganges, L.A. i Tenda completen el cartell de la Fira Trovam
També s’incorporen els artistes valencians Bèrnia, Cien Galgos, María Gil, Podenco, Summer Ends i Vaire. Des d’altres punts del país arribaran Carolina Fernández ‘La Chispa’, Ebri Knight, Fades, Jero Romero, Sergi Carbonell, Terrae, Viva Belgrado i Yeli Yeli
La Fira Valenciana de la Música Trovam ha donat a conéixer el cartell artístic complet de la seua tretzena edició. Als noms ja coneguts de La Maria, Esther, Cactus, Carlos Ares o El Nido, ara se sumen altres 20 intèrprets. Entre ells figuren el duet format per Lucia Fumero i Rita Payés, així com pablobablo, Ganges, L.A. i el grup valencià Tenda. La Fira tindrà lloc entre el dijous 13 i el dissabte 15 de novembre a Castelló de la Plana.
D’esta manera, el Trovam comptarà amb una cinquantena de propostes d’estils diversos. Com cada any, l’esdeveniment donarà especial protagonisme als artistes autòctons. A més, la Fira coopera amb el projecte Cànter per a la revitalització del sector musical després de la dana i ha inclòs bandes que van patir les inundacions. Finalment, la programació s’enriquix amb la presència de formacions estatals i estrangeres.
Un any més, la Fira Valenciana de la Música i Vibra Mahou mantindran la seua col·laboració. Així, esta marca donarà nom a un dels escenaris principals del Trovam, per on passaran solistes i grups emergents i consolidats de gèneres molt diferents. Amb la seua presència, la firma reforça el seu compromís amb la música en directe, fa possible la connexió entre els intèrprets i el públic, i dona el seu suport a l’escena artística. D’esta manera, Vibra Mahou suma centenars d’experiències cinc estrelles relacionades amb la música i la cultura cervesera.
Set nous intèrprets locals
Entre les vint formacions valencianes que estaran al Trovam figuren Tenda, quartet de pop-rock que ha aconseguit tocar en sales de tota Espanya, i Bèrnia, conjunt de huit dones que posarà de llarg l’àlbum Amb el cor plenet. També hi seran el power trio Cien Galgos; el grup de post-punk i electrònica Podenco; la formació de punk-rock Summer Ends i el quartet de metal alternatiu Vaire. A més, la flautista María Gil tocarà les seues melodies de jazz.
Lucia&Rita: estrena al Trovam
La tretzena edició de la Fira Valenciana de la Música acollirà l’estrena de l’espectacle conjunt de la pianista Lucia Fumero i la trombonista Rita Payés. Tot i que han col·laborat en ocasions anteriors, ara oferiran un concert on unixen les seues veus i on sonen notes de jazz, folklore i música llatina.
D’altra banda, pablopablo presentarà el disc Canciones en Mi, un treball creat amb la guitarra com a protagonista i on el madrileny descompon l’amor. En canvi, la càntabra Ganges mostrarà el seu treball al voltant de les textures electròniques i el grup mallorquí L.A. reprendrà el rock i l’indie dels anys 90.
El cartell d’artistes estatals de la Fira també inclou la cantaora flamenca Carolina Fernández ‘La Chispa’; el grup Ebri Knight, que presentarà el projecte per a públic familiar Bon Vent!; la queer band Fades; el vocalista Jero Romero; el cantautor Sergi Carbonell; la formació de música tradicional de l’Ebre Terrae; el grup d’indie-rock Viva Belgrado; i Yeli Yeli, exponent del nou flamenc.
7 bandes internacionals a la Fira
Enguany, la Fira Trovam ha posat en marxa dos projectes per a fomentar la internacionalització del talent valencià i col·laborar amb agents europeus: Trovam Airlines i Trovam EUxChange.
El primer ha fet possible que Xenia, Chloë’s Clue, Gazella i Sandra Monfort actuen a l’SPOT Festival d’Aarhus (Dinamarca), a The Great Escape de Brighton (Regne Unit), al Reeperbahn Festival d’Hamburg (Alemanya) i al Waves Vienna (Àustria), respectivament. De la mateixa manera, la banda danesa Døtre; el grup britànic Bottle Rockets; el cantant, discjòquei i productor alemany David Bay; i el compositor austríac Farmar seran a Castelló.
D’altra banda, Trovam EUxChange facilitarà els intercanvis artístics amb el festival Fengaros de Kornos (Xipre), l’entitat Dutch Music Export (Països Baixos) i la trobada Babel Music XP de Marsella (França). Així, Pau Alabajos va tocar a l’illa mediterrània a principis del mes d’agost i des d’allà es desplaçarà al Trovam el vocalista Demetris Mesimeris. A la capital de la Plana Alta també hi tocaran la neerlandesa Immen i els francesos Brama.
Una cinquantena de propostes artístiques
La Fira Valenciana de la Música Trovam va avançar els primers noms de la tretzena edició el passat mes de maig. Entre les confirmacions figuraven Cactus, Esther, La Maria, Pau Alabajos i Pep Mirambell, artistes valencians que aprofitaran la seua presència a Castelló per a presentar els respectius nous discos.
A més, es van anunciar les actuacions del grup de rock, punk i metal Deaf Devils; el cantaor Jorge Gumbau amb l’espectacle Barreja; el cantant de reggae Kawak en companyia del Blackbird Trio; l’agrupació de mestissatge La Fulla; el grup de música familiar Marcel el Marcià; la cantant de música urbana Naina; el quintet de punk i garage Ortopedia Técnica; la rapera Tesa; el conjunt de jazz Xaloq; i el projecte de pop lo-fi Yorchh.
A través del projecte Cànter, la Fira obrirà els seus escenaris a artistes que van patir l’impacte de la dana del passat octubre. Són els casos del duet xilè Alejandro & Maria Laura; del cantant i guitarrista Miquel Gil; i de la formació de música d’arrel i mediterrània Urbàlia Rurana.
A més, es van donar a conèixer alguns dels intèrprets estatals que també seran al Trovam. Es tracta de la cantautora malaguenya Ángela González; el gallec Carlos Ares; el duet Emilia & Pablo; el pop arrelat en la tradició castellanolleonesa d’El Nido; i l’electrònica de Kiliki. Les formacions KYR4, L'arannà i Orina també formaven part de les primeres confirmacions del Trovam.
