El Museu de les Ciències organiza por su 25 aniversario un encuentro de 'influencers' científicos

El Museu de les Ciències cumple 25 años y lo celebra con un encuentro "muy especial que reunirá a tres de los divulgadores científicos más influyentes del panorama nacional e internacional", según la Generalitat: Sandra Ortonobes, José Luis Crespo y Javier Santaolalla. La cita es de libre acceso para el público y tendrá lugar el miércoles 1 de octubre, a partir de las 19 horas, en el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències.

La biomédica Sandra Ortonobes, conocida como ‘La Hiperactina’, el físico José Luis Crespo y Javier Santaolalla, también físico e ingeniero, son tres creadores de contenido audiovisual especializado en ciencia que suman millones de suscriptores en sus canales de YouTube además de miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales. La conferencia estará moderada por Natalia Ruiz Zelmanovitch, experta en comunicación y divulgación de la ciencia.

Cada divulgador aportará su visión desde su ámbito: Sandra Ortonobes, en ciencia y salud desde una perspectiva cercana, entretenida y rigurosa; José Luis Crespo, en torno a la física y el universo a través de la animación y el lenguaje audiovisual; y Javier Santaolalla, sobre los grandes retos de la física y la ciencia en general, "con su característico enfoque creativo y humorístico", añade la Generalitat en una nota.

El acto girará en torno al papel de la divulgación científica y su importancia para acercar la ciencia a la sociedad. Además de compartir sus experiencias profesionales, también se abordará el papel en la difusión de la ciencia desde diversos ámbitos como son los museos.