Ruth Iniesta, soprano: "La figura de la diva en negativo está, afortunadamente, en extinción"

¿Cómo es este montaje de 'Faust' y su personaje, Marguerite?

Me emocioné muchísimo porque la imaginación que tiene el director de escena, Johannes Erath, es espectacular. Ha creado todo un mundo que nace de Mefistófeles que es magia. Vamos a ver una producción llena de vida. Mi personaje es una de las grandes damnificadas de la historia, pero tiene una evolución muy bonita, muy difícil. Y a nivel interpretativo y vocal es un reto. Es un paso más hacia roles más líricos. Hay que medir mucho, pero tengo que decir que me estoy encontrando muy a gusto y creo que llega en un momento óptimo. Lo estoy disfrutando muchísimo.

¿En qué rol se siente más cómoda?

En el belcanto me siento muy a gusto, me siento muy como en casa. Pero voy introduciéndome en otros universos musicales.

¿Cómo llegó al mundo de la ópera, porque tiene formación en baile y ha hecho mucho musical?

Fue una serie de casualidades, pero desde que tengo uso de razón canto y siempre quise ser cantante. Pero en mi cabeza la idea de cantante era tipo Celine Dion o Whitney Houston. De hecho yo aprendí a cantar de muy pequeña gracias a ellas porque las imitaba. Y aprendí de forma autodidacta a tocar piano. Mis padres vieron que era lo que quería hacer y me apuntaron a estudiar música. Ahí fue donde descubrí que había otras cosas. En mi casa no se había escuchado nunca ópera; sí algo de zarzuela por mi abuela, pero tampoco mucho. Mi profesor de la escuela municipal de música fue quien me escuchó y me recomendó que estudiase canto lírico. Me lancé y descubrí un mundo fascinante de todas las cosas que yo podría hacer con mi voz que me pareció infinito. Mientras estaba en el conservatorio fui haciendo teatro musical y después de hacer 'Los Miserables', decidí que apostaba todo a la lírica porque me estaba enamorando.

¿Cómo ha enriquecido esa experiencia en los musicales a la hora de afrontar la ópera?

En dos vertientes: una es la psicológica, en cuanto a lo que es la gestión de la carrera, comprender que esto es una montaña rusa, que un día estás arriba haciendo un papel maravilloso y al día siguiente puede ser que durante unos meses no tengas nada de trabajo y no se acuerde el público de ti. Y, en segundo lugar, me ayudó mucho en el control corporal y escénico.

Hablando de la preparación psicológica. ¿Una se siente diva, si es que aún las hay?

A día de hoy ya no tanto. Va en la personalidad de cada uno. Sí que hay ciertos caracteres, a lo mejor, un poco más 'difíciles'. Yo creo que ese concepto de diva en negativo, antipática, a día de hoy está afortunadamente en extinción.

Iniesta, en Les Arts. / Fernando Bustamante

¿Con quién le gustaría compartir escenario?

Si hablamos de cantantes pop, me encantaría cantar con Jessie J, a la que admiro muchísimo. Obviamente, sería un sueño compartir un momento de escenario con Celine Dion. Lamentablemente con Whitney Houston ya no se puede. Bueno, la tecnología lo puede hacer (ríe). Y a Diana Damrau la he seguido toda mi vida desde que empecé a estudiar ópera porque me parece una artista muy completa.

¿Todavía hay prejuicios respecto a la ópera?

Yo siempre pregunto 'cuando vas a un concierto de Taylor Swift, ¿te has formado en el pop?' No, solo te gusta y vas. Pues con la ópera pasa igual, es otro género musical. ¿Qué tienes que entender? Si no hablas el idioma y no conoces la ópera, busca en internet el resumen de la historia y disfruta del espectáculo. Siéntate en la butaca y deja que aquello te invada, igual que en un concierto de pop. Quien dice que la ópera es aburrida no ha ido a una ópera nunca. Insisto: no hace falta entender, tú ve y siente.

¿Cómo se prepara para cada función, tiene alguna superstición?

Soy muy ordenada: tengo que hacer mi desayuno, mi ejercicio físico, mi repaso mental de la partitura en casa, mi comida y me gusta salir a tomar un café a alguna cafetería bonita. Luego ya voy al teatro. Necesito esos pasos, intento tener esa regularidad. Si no, voy nerviosa. Y antes de salir, respiro, me recuerdo a mí misma que hago esto porque me nace del alma, porque me quiero divertir en el escenario. Y pienso: 'el disfrute de esta noche ya no me la quita nadie'. Intento centrarme en eso.

¿Qué es lo peor de la profesión?

La crítica, tanto ajena como interna, porque te expones. Tu crítico interno normalmente está pensando en lo que no sale bien, en qué dirá el director. Intentas aprender a controlarlo. Pero cuando sales a la función, hay mucha crítica externa.

¿Suele leer las críticas del día siguiente?

Hace años sí lo hacía porque me creaba mucha ansiedad, necesitaba saber qué estaba bien, necesitaba esa validación externa. Y he hecho todo un trabajo psicológico para darme cuenta de que no me hace falta esa validación externa. Será maravilloso cuando les guste, pero será perfectamente válido cuando no les guste. Porque si a todo el mundo nos gustase lo mismo, sería un aburrimiento. Hay que aceptar que habrá gente a la que no le guste, pero es difícil porque te sientes desnudo en el escenario, das lo mejor de ti.

¿Hay alguna crítica de la que sí escuche?

Siempre que sea constructiva, sí. Tengo siempre la referencia de mi maestro de canto, Juan Lomba. De él me fío mucho. Y de Enrique Viana, que es un artista polifacético, sabe y ha vivido muchísimo.

Este es su sexto trabajo en Les Arts. ¿En qué auditorio le gustaría actuar?

Me gustaría ir al Palau de la Música de Barcelona. En España he tenido la suerte de haber recorrido muchos teatros. Y fuera de España siempre está el Met de Nueva York y la Scala de Milán, que es como un sueño.