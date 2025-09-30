Sorolla, Soledad Sevilla y Carmen Calvo, cara a cara en las subastas

Hay nombres que no necesitan carta de presentación en las casas de subastas. Una de ellas es, sin duda, el pintor valenciano más internacional de todos los tiempos: Joaquín Sorolla. A punto de recibir en la ciudad las mejores obras del Museo Sorolla de Madrid, que llegarán esta misma semana a la Fundación Bancaja, y expectantes por el desembarco en el Palacio de las Comunicaciones de los Sorollas de la Hispanic Society of America, el 'maestro de la luz' sigue en lo más alto de las mejores casas de subastas del panorama nacional e interacional.

Hace solo una semanas, este diario avanzaba que la casa de subastas Ansorena había puesto a la venta 'Playa de Valencia', una obra del 'maestro de la luz' realizada en 1904, que tiene un precio de salida de 55.000 euros. Por supuesto, no es la única obra que la casa de subastas de Madrid lanza al mercado. Junto a él destacan dos nombres también valencianos: Soledad Sevilla y Carmen Calvo, dos artistas referentes del arte contemporáneo.

De la Alhambra al Muro

De Soledad Sevilla (1944), Ansorena vende el cuadro 'Patio de los Leones (serie de la Alhambra)', realizado por la valenciana afincada en Granada en 1986. Se trata de un óleo sobre lienzo que tiene unas dimensiones de 127 x 100 centímetros. Sale a la venta por 18.000 euros. En esta serie, Sevilla se inspiró en el imponente palacio granadino para abordar elementos arquitectónicos, ornamentales, espacios reales, pero vistos desde una perspectiva muy personal, con gran atención al color, la luz, la sombra, la geometría decorativa, las formas ornamentales islámicas, los reflejos y atmósferas.

El cuadro de Soledad Sevilla que sale a subasta. / Levante-EMV

Además, Ansorena ha puesto a la venta 'Muro', obra de Carmen Calvo (1950), realizada en 1991. Es una técnica mixta y barro cocido sobre lienzo adherido a tabla con unas dimensiones de 150 x 190 centímetros. Su precio de salida es de 11.000 euros. Calvo ha desarrollado una obra multidisciplinar que incluye pintura, instalación, 'collage', objetos intervenidos, cerámica o fotografía. En su obra hay un fuerte componente de memoria, de objetos cotidianos y de recuperación de lo olvidado.

Una obra especial

Una de las características que hace especial la obra de Sorolla que sale a la venta, 'Playa de Valencia', es que apenas ha sido vista. La obra se exhibió por primera vez en Londres en 1908, en la primera exposición del pintor valenciano en Londres en las Grafton Galleries, una muestra que reunió más de 500 cuadros. Esta exposición consolidó su reconocimiento como un pintor internacional de éxito y confirmó la ambición de su carrera en todo el mundo.