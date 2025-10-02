El ADN del Museo Sorolla está en València

Clotilde García del Castillo sobrevivió a su marido, Joaquín Sorolla, seis años. Ella -su tan amada esposa como demostraban las cartas que se intercambiaban cuando el pintor viajaba- y los tres hijos que tenían, Elena, María y Joaquín, fueron a la muerte del artista valenciano sus grandes herederos. Clotilde, también valenciana, dejó dicho en su testamento que las obras que había recibido en herencia de su marido debían ser depositadas en un museo sobre la figura de Joaquín Sorolla. La condición era que las obras permanecieran en su conjunto en la residencia de la familia Sorolla, sita en el paseo General Martínez Campos, número 37 de Madrid. Hoy, sede del Museo Sorolla. Y así ha sido desde 1932, fecha en la que se inauguró el museo. Hasta este jueves.

Es cierto que el museo ha prestado algunas obras de manera puntual para distintas exposiciones, pero el grueso de su colección permanente nunca ha salido de la casa del pintor en Madrid. Sin embargo, una obras de ampliación y rehabilitación de sus instalaciones mantiene cerrado temporalmente el museo y eso ha provocado que esa condición impuesta por Clotilde haya sufrido una ligera 'reinterpretación': El Museo Sorolla ha prestado a la Fundación Bancaja para una exposición "insólita" un conjunto de 59 de sus obras maestras. Estas obras que forman parte de la colección permanente del centro rara vez salen de Madrid, por lo que la mayoría de estos cuadros -de pequeño, mediano y gran formato- nunca se han visto en València.

Cuadros icónicos

El presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, y el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, también comisario de la muestra, han presentado este jueves la exposición que lleva por título 'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Más claro, imposible. La selección de estas 59 obras procedentes de Madrid cuenta con lienzos tan reconocidos del pintor como 'El baño del caballo' -que recibe al visitante-, 'La siesta', 'Paseo a la orilla del mar' o 'La bata rosa'. La exposición sigue un recorrido cronológico y temático por la trayectoria del artista valenciano, desde sus comienzos hasta sus últimos lienzos del Mediterráneo y recoge géneros como el retrato, el paisaje y, por supuesto, las escenas de playa. La exposición se podrá visitar desde este viernes, 3 de octubre, al 8 de febrero de 2026.

Muchas caras conocidas han asistido este jueves a la inauguración de la muestra. La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; el diputado provincial de Cultura, Francisco Teruel; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València; José Luis Moreno, así como los directores del Museo de Bellas Artes de València y el IVAM, Pablo González Tornel y Blanca de la Torre, respectivamente, fueron alguno de los nombres que asistieron a la inauguración. También asistieron la directora general de Patrimonio, Marta Alonso; el director general de Cultura, Miquel Nadal; y la empresaria Ester Pastor, miembro del comité editorial de Levante-EMV.

No faltaron tampoco al reencuentro de la Fundación Bancaja con Joaquín Sorolla el cirujano José Mir Pallardó y los oncólogos Tomás Trenor y Vicente Guillem. Además, el acto contó con la presencia del bisnieto del artista, Francisco Pons Sorolla, y del presidente de la comisión de la fundación Museo Sorolla, Antonio Moya.

Las obras maestras del Museo Sorolla llegan a la Fundación Bancaja / Miguel Ángel Montesinos

Alcón ha señalado el carácter "insólito" de la exposición por la excepcionalidad de poder contemplar obras que no salen en conjunto del museo madrileño. De hecho, tras su paso por València estas obras volverán a Madrid, lo que convierte la exposición de la Fundación Bancaja en la única oportunidad de ver las obras maestras de Sorolla fuera de Madrid.

Obras 'fundacionales'

Por su parte, Varela ha asegurado que los cuadros de esta muestra son "las obras fundacionales del museo, son las obras con las que Clotilde [esposa de Sorolla] y sus hijos María, Joaquín y Elena legaron al Estado de su colección personal para que se creara el Museo Sorolla. Por tanto, están en el ADN de la propia familia Sorolla y están en el ADN de la generación del Museo Sorolla", ha señalado su director y comisario de la muestra.

Varela, que recordó la vasta producción artística de Sorolla con cerca de 1.400 cuadros y 5.000 dibujos, ha desgranado el recorrido de la exposición que responde a criterios cronológicos y temáticos. La exposición comienza en los primeros años de formación de Sorolla en Valencia y culmina con su última estancia en el Mediterráneo en 1919. A lo largo de una serie de secciones la muestra reúne los géneros que Sorolla cultivó a lo largo de su vida.

Una visitantes contempla dos de las obras de la muestra. / Miguel Ángel Montesinos

El director del museo ha explicado que la primera sección muestra al joven Sorolla con obras realizadas tanto en València como en su estancia en Roma y donde se han incorporado algunas piezas de reciente adquisición por parte del Estado. Esto, para Varela, refleja que la colección del Museo Sorolla "es algo vivo, no se cerró en 1931", cuando la familia Sorolla donó las obras al estado.

La siguiente sección se remonta a en torno 1890 cuando Sorolla ya afianza su personalidad artística. Junto con las obras del Museo Sorolla se exhibe aquí la imponente 'Triste herencia', propiedad de la Fundación Bancaja. Con esta obra, Sorolla confirma su proyección internacional al ganar el Grand Prix de la Exposición Universal de París de 1900.

A partir de aquí, el recorrido de la muestra se convierte en un camino de géneros: retratos en familia, el mar, los jardines o la España interior. En cuanto a los retratos, Varela ha recordado que Sorolla realizó más de 500 por encargo. "Fue un gran retratista, pero no era un género que le motivara como artista, aunque le permitía establecer una red clientelar y de relaciones sociales muy necesarias", ha dicho. La "peculiaridad" de esta sección es que se ha centrado en retratos familiares que Sorolla hizo a sus hijos o a su esposa "marcados por el cariño y por la práctica de la pura pintura".

'La bata rosa', a la derecha, una de las obras más conocidas de Sorolla. / Miguel Ángel Montesinos

Desde esos retratos, la exposición 'salta' al mar de Sorolla, no solo el Mediterráneo. Varela ha explicado que "se han contrapuesto dos mares distintos: el Mediterráneo con obras icónicas como 'El baño del caballo' o 'Paseo a la orilla del mar' y 'La bata rosa' frente a las representaciones del Cantábrico, donde los fenómenos atmosféricos son muy distintos y que suponían nuevos retos en la captación plástica de lo representado y donde vemos escenas de ese verano elegante en las playas del norte en esas ciudades balneario como Biarritz, San Sebastián o Zarauz".

Y del mar, al jardín. Sorolla fue "un pintor jardinero y paisajista y como buen pintor 'plenairista' [al aire libre] el jardín era su campo de experimentación plástica", ha explicado Varela. Esta sección reúne jardines de Sevilla, Granada o de la casa del propio artista, lugar donde precisamente sufrió la hemiplejía que acabó con su vida.

Sorolla fue un prolífico pintor de jardines. / Miguel Ángel Montesinos

La exposición continúa con la sección 'España retratada', en la que Sorolla dirige su mirada al interior más rural y a ciudades monumentales como Ávila, Sevilla, Granada o Toledo. Varela ha explicado que se muestran aquí personajes anónimos vestidos con ricas vestimentas tradicionales que luego se podrán ver en los paneles de 'Visión de España', que Sorolla hizo por encargo para la Hispanic Society of America.

La muestra se cierra con 'El fin de los días: la serie de Cavall Bernat". El comisario ha explicado que Sorolla se desplaza en 1919 con su mujer y una de sus hijas a Pollença, en las Islas Baleares, para "plasmar una de las series más bellas y sugestivas de toda su carrera representando un mismo motivo en cada pintura, una roca, pero con diferentes impactos de la luz y fenómenos atmosféricos sobre ella".

Sorolla cultivó el género del retrato con hasta 500 obras. / Miguel Ángel Montesinos

Una decena de monográficas en 12 años

Alcón ha recordado que en los últimos 12 años la institución que preside ha dedicado 10 exposiciones monográficas al "pintor valenciano más universal", con obras también presentes en otras muestras colectivas como 'Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX', que todavía se puede visitar en el centro. Además, el presidente de la fundación ha destacado que en 2007 la misma sala que hoy cobija esta obras maestras fue el lugar donde tuvo lugar la histórica exposición de los imponentes paneles de 'Visión de España'. "La Fundación Bancaja es sorollista, ha sido y seguirá siéndolo", ha concluido Alcón.