Bombas Gens propone una inmersión en la Ruta apta para todos los públicos

Seguramente pocos de los miles de valencianos que recorrieron la “ruta” discotequera de los 80 y los 90 se detuvieron alguna vez a pensar que aquello formaba parte de un movimiento cultural que, muchos años después, daría pie a una exposición accesible —e incluso disfrutable— para todos los públicos. Y eso, precisamente, es lo que representa "La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol", la muestra inmersiva que Bombas Gens inaugura este viernes y que surca simbólicamente la CV-500 y la CV-35 para adentrarse en las luces y sonidos de Barraca, Spook, ACTV, Puzzle, Chocolate o Espiral.

Suenan las canciones que marcaron aquella época, mientras el láser mapping, la realidad virtual, las proyecciones 3D y las piezas interactivas transportan al visitante a un tiempo que situó a València en la vanguardia europea de la cultura urbana. Solo faltan los olores —y los riesgos— inherentes a una época tan vertiginosa, representados aquí por una sala repleta de globos blancos decorada con “mescalinas”, “tripis” y “pastillas”. Decorada, nada más.

Sala "En éxtasis". / Miguel Ángel Montesinos

Entre flyers y abanicos

El recorrido comienza en los años setenta y ochenta, cuando un país recién salido de la dictadura buscaba nuevos referentes culturales. Ídolos como Bruno Lomas, Nino Bravo o Camilo Sesto preludian el despertar de una juventud ansiosa de libertad. En esta primera sala, la muestra reconstruye el contexto histórico y social que permitió el surgimiento de una escena alternativa, gestada en los márgenes de la industria discográfica, lejos de los focos de Madrid y Barcelona.

Aquí, el visitante se encuentra con los primeros cimientos del movimiento: las grandes discotecas de extrarradio, la emergencia de tribus urbanas y la efervescencia de una ciudad que, entre el Mediterráneo y la fiesta, acabaría dando forma a su propia movida.

Objetos relacionados con las discotecas valencianas. / Miguel Ángel Montesinos

Como en otras exposiciones inmersivas de Bombas Gens —como la exitosa Tutankamon—, antes de sumergirse en la “ruta” virtual, el visitante se ambienta con un muestrario de memorabilia discotequera —publicaciones, camisetas, abanicos, pegatinas, invitaciones, flyers…— y tecnología de la época: teléfonos de disco, walkmans, una Game Boy o un Macintosh Plus que reconstruyen el paisaje cotidiano de una generación. Los objetos, cedidos por L’ETNO y el coleccionista Juan Carboneres, trazan un retrato coral de aquellos años en los que tecnología y ocio empezaban a fusionarse.

También desfilan los nombres que marcaron una época: Juan Santamaría, pionero en profesionalizar la figura del DJ; Carlos Simó, alma de Barraca; José Conca, artífice de Chocolate; o Charo Campillos, primera DJ profesional de España y símbolo de una escena que abría paso a las mujeres en un entorno masculino. Las discotecas, recuerda la muestra, fueron espacios de libertad y mezcla social, donde convivían estudiantes, obreros y colectivos LGTBI.

Introducción a la Ruta en Bombas Gens. / Miguel Ángel Montesinos

Inmersión en la sala

El visitante atraviesa una cortina negra para adentrarse en la sala inmersiva, epicentro sensorial de la exposición. Diseñada por Radiante Light Art Studio y Vitamin Studio, recrea, con cierto aire new age, la energía de las pistas de baile mediante proyecciones envolventes, patrones lumínicos y un diseño sonoro en 360º. Durante dieciocho minutos, una pieza audiovisual sincroniza láseres y visuales con temas de Chimo Bayo, Simple Minds, Front 242, The The o Megabeat.

La sala del laberinto creativo muestra cómo la Ruta fue mucho más que gente bailando en las discotecas. Entre pasillos y pantallas, el visitante descubre carteles, revistas y creaciones de artistas, diseñadores y arquitectos como Dani Nebot, Mariscal, Nacho Moscardó o Francis Montesinos. Tres piezas audiovisuales de Uranes Films entrelazan imágenes históricas y materiales gráficos para retratar una València explosiva en diseño, moda y teatro experimental.

Intervención de Montesinos en la exposición de Bombas Gens. / Miguel Ángel Montesinos

El recorrido incluye también una sala de cine, donde se proyecta un documental de Marta Moreira (Penadés Creative) que condensa en 15 minutos la historia del movimiento, con testimonios de investigadores como Joan Manuel Oleaque, Eugenio Viñas o Luis Costa.

El latido musical de La Ruta tiene su propia sala, en la que se exhiben carteles originales conservados en el IVAM y una selección de 100 temas que ofrece un viaje sonoro desde el punk de The Ramones al new romantic de Visage, pasando por la EBM de Front 242, la experimentación de Laurie Anderson o el sonido local de Comité Cisne y Megabeat. La playlist está disponible en Spotify.

Recorrido con gafas virtuales por Barraca. / Miguel Ángel Montesinos

"En éxtasis"

Una de las incógnitas del proyecto era cómo iba a abordar una exhibición destinada a todos los públicos el consumo de drogas, también parte inseparable de este movimiento cultural. Entre un mar de globos blancos —algunos con advertencias— y representaciones digitales de sustancias, la sala “En éxtasis” refleja el lado lisérgico del fenómeno sin moralinas, nostalgia ni triunfalismo.

Más adelante, en la sala “Colapso”, una instalación creada por artistas de la UPV visualiza la tensión y acumulación que precipitaron el fin del movimiento: la saturación, la represión institucional, los cambios en los hábitos juveniles. La infinity room actúa como metáfora sensorial del declive.

El cierre llega con una sala repleta de coches de la época en la que se invita al visitante a sentarse en su interior y colocarse las gafas de realidad virtual. Con ellas, revive el legendario cierre de Carlos Simó en Barraca con "My Way" de Nina Simone. La pieza, producida por Layers of Reality, Entropy y Angel Sound Studio, sella un recorrido que es tanto viaje sensorial como reivindicación cultural.