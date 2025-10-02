Cultura destina 30.000 euros a la Fundación Francisco Brines para difundir la figura del poeta

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución por la que se concede una subvención directa de 30.000 euros a la Fundación Francisco Brines de la Comunitat Valenciana. Con esta ayuda la Generalitat colabora en los gastos de funcionamiento de la entidad, así como en las actividades realizadas durante 2025 para fomentar el estudio y la difusión de la obra y personalidad literaria de Francisco Brines.

La subvención tiene un carácter singular debido al propósito de esta entidad y al proyecto presentado por la Fundación Francisco Brines, atendiendo además el objetivo de la Generalitat de realizar actividades para el fomento del estudio y difusión de la obra del poeta.

Así, entre las actividades promovidas por la Fundación Francisco Brines de la Comunitat Valenciana destaca la organización del Premio de Poesía Francisco Brines, el fomento del estudio y difusión de la poesía en general y de la obra y personalidad literaria de Francisco Brines en particular. En concreto, este año 2025 la Generalitat subvencionará los gastos derivados de la organización de la V edición de los Premios Brines, desde la convocatoria del certamen a la preselección de candidaturas, el acto de deliberación y la ceremonia de entrega en la sede de la Diputación de Valencia.

La Generalitat participa también en la dotación económica de Premio de Poesía Francisco Brines, que cada año está adquiriendo una mayor relevancia en el mundo de la poesía, y que está dotado con 6.000 euros para cada modalidad.

También se apoya la difusión y promoción de la convocatoria y las personas galardonadas en estos premios a través de su página web, los medios de comunicación, así como las actividades realizadas con este fin en la Feria del Libro de Madrid, el Ateneo de Barcelona, la semana literaria de Gandia ‘Tardor’ y en diversas librerías en València y Barcelona, así como en colaboración con Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y otras fundaciones culturales. Asimismo, colabora en la edición de los libros ganadores de este certamen y en la catalogación de obras artísticas y de carácter literario en la sede de la Fundación Francisco Brines para su correcta conservación.