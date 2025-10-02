Desilusión porque Quevedo pospone su concierto en el Roig Arena

Quevedo cerraba hoy su gira Buenas noches tour en el Roig Arena. Lo iba a hacer en un espacio totalmente vendido y ante un público que, desde la noche anterior, ya estaba a las puertas del recinto para coger un buen sitio. esto no ocurrirá. Al menos hoy. El concierto, ante el dolor de los seguidores del canario, se ha aplazado al día 25, a las 19 horas. El cantante compartió en redes sociales un comunicado de su promotora en el que anunciaba que, por "motivos de salud" se veían obligados a suspender el concierto. Un espectáculo que, según pudo confirmar este periódico, ya estaba totalmente preparado.

La inesperada cancelación se convirtió en todo un drama para los miles de aficionados que, desde primera hora de la mañana, hacían cola en la puerta del recinto para tener un buen lugar.

Fue a las 13.30 horas cuando se anunciaba la suspensión y muchos de los allí reunidos reaccionaban con lloros ante la noticia

Quevedo ha suspendido el concierto en el Roig Arena / Casteleiro/Roller Agencia

El comunicado de la organización es el siguiente: " Desde la organización de Taste The Floor y DQE Productions, promotoras del concierto de Quevedo, se informa de que, por motivos de salud del artista, su actuación prevista para hoy, 2 de octubre de 2025, en el Roig Arena, queda pospuesta para el 25 de octubre de 2025 a las 19h.

En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas.

Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.

Taste The Floor y DQE Productions agradecen la comprensión a todos los usuarios afectados, lamentando las molestias que se hayan podido ocasionar"

En caso de no querer mantener las entradas, anuncia la promotora, que se puede solicitar la devolución.