El festival Bucles llenará este fin de semana de danza València

Treinta y cinco compañías: 17 valencianas, 14 de otras regiones y 4 internacionales componen la programación del festival Bucles. Un ciclo, que tiene por lema Catharsis: Liberar el cuerpo, Abandonar la piel, es el lema que ofrece 40 funciones y 15 actividades paralelas centradas en la danza como herramienta de inclusión, sostenibilidad y resiliencia en distintos puntos de la ciudad de València y su área metropolitana donde acercará la danza a zonas afectadas por la dana.

Además, la programación itinerante incluirá piezas coreográficas de corta duración en espacios públicos y singulares (museos, jardines, plazas y edificios emblemáticos), talleres de danza inclusiva, proyectos sociales, 5 residencias artísticas y 1 residencia técnica, certámenes, coloquios, masterclass, conciertos o jornadas solidarias en la huerta valenciana en 16 espacios: Centre del Carme Cultura Contemporània – CCCC, La Mutant, Escalante, Museo de Bellas Artes de Valencia, Universitat de València, Fundación SGAE, Bombas Gens Centro de Artes Digitales, Sala Carme Teatre, Espai Inestable, La Rambleta, Espacio Pluto, Centre Cultural El Molí de Benetússer, Teatre Agrícola de Alboraia, Centre Cultural de Picassent, Espai Algrà y El Consulado.

Carme Teatre acogerá a las 17:30 horas, Mentiras , una propuesta performativa que cuestiona los códigos sexo-afectivos contemporáneos desde una mirada crítica y generacional. Siendo la primera creación de LaSoladrón, este trabajo entrelaza diferentes disciplinas como danza, cine y artes visuales.

El Centro del Carmen será el escenario para dos estrenos. A las 19:00 h María Tamarit presenta Mystery Landlady: del carrer ets l’ama! , una pieza experimental movida por un deseo de ser ancestral, potencial para ser en un futuro, aprendiz de una sabiduría en peligro de extinción. Y a las 19:30 horas, Mar García & Javi Soler estrenarán la pieza Miccionario: 1. diccionario en el que se micciona

El sábado se iniciará con Gymkhana , a cargo de Aurora Diago. Una pieza escénica participativa, para 30 personas, que invitará a escuchar, a jugar y a transformarse mediante experiencias introspectivas y extrospectivas, visibles y privadas. Será a las 10:00 horas en el CCCC. En el mismo espacio, a las 12 horas, será la celebración del Certamen Bucles & Carme’n’Dansa , Cinco compañías de danza galardonadas con distintos premios se darán cita en un encuentro concebido como espacio de visibilidad, conexión y diálogo con programadores y programadoras, y el público.

Irene de la Rosa y Rosa Sanz presenta ¿Entonces, quien entiende de esto? una exploración innovadora del flamenco. Jessica Castellón interpretará Don’t take it personal: un viaje a través del movimiento.

Kiko López presentará Honest una pieza donde el protagonista se sumerge en la animación de un objeto. La compañía Meraki interpretará Genzai prestando atención a la intergeneracionalidad, a través de su discurso escénico. Por último, Raquel Castelló presentaCerdo y pimienta, una oda dancística a la humanidad y sus ciclos vitales.

Manuel Rodríguez, Meritxell de Soto, Fitness y Kristales participan en Pluto / Levante-EMV

Por la tarde será el turno de Meeting Point Bucles x Aved , una iniciativa conjunta del Festival Bucles y AVED (Asociación Valenciana de Empresas de Danza) que nace con el propósito de generar sinergias entre el ecosistema del festival y las compañías de danza asociadas. A las 16:00 horas en El Consulado.

Para finalizar, Pluto , espacio en la huerta sur de València, acoge a las 18:00 horas un ciclo de artes vivas centrado en las nuevas tendencias escénicas, ofreciendo al público una experiencia inmersiva única y en el que participarán Manuel Rodríguez, Meritxell de Soto, Fitness y Kristales.

Domingo

Un programa de apoyo afectados dana será el inicio de la jornada matinal del domingo que acogerá el CCCC. Un viaje poético de cuerpo y voz, una pieza escénica que conjuga la danza y la poesía, el movimiento y la palabra de la mano de Cocinando Danza.La pieza Ubuntu será a las 11:00 horas.

A las 12 horas flamenco contemporáneo a cargo de Martí Corbera. La pieza Freaks for god plantea el riesgo al desmayo, la disonancia bella y el encuentro sin red: romper, sí, para ordenar de nuevo.

A las 13 horas, After the drop una pieza sobre los cuerpos como materia moldeable. Un bucle insostenible perturbado por la necesidad de cambio por parte de Lucía Montes & Mado Dallery.

Ya por la tarde, 5 compañías de danza se darán cita en la Sala Carme Teatre en el Certamen Bucles & Carme’n’Dansa , en la modalidad sala Será a las 18:00 horas. Compagnie Ezo presentará Seven Tries una pieza que explora la relación entre un cuerpo en movimiento y una estructura blanca luminosa. David Candela propondrá Portrait 31415 una visión de la importancia de todas esas fotografías que elaboran nuestro álbum personal. Julia Kayser & Théo Vanpop interpretan Warm Weight – Acto III, pieza en tres actos cada uno inspirado en diferentes relaciones e interacciones que uno tiene con su ego.

A continuación, será el turno para Migro Danza, con Islero, una reinvención de la tauromaquia desde una visión queer a la figura del torero. Por último, Miguel Jiménez y Andrea Carrión presentan THE, una obra cruda y visceral, que cuestiona y transforma la relación entre los cuerpos, el espacio y las emociones. Para finalizar, se entregarán 12 premios en las 2 modalidades de certamen: espacio no convencional y sala.