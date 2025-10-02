La historia milenaria de València y la naturaleza que oscila entre la vida y la destrucción

La relación de València con su entorno natural podría calificarse de tóxica, el adjetivo más usado en la época moderna para calificar los vínculos personales disfuncionales y perjudiciales. La tierra es quien le da la vida, sí, pero también se la quita. Cuando uno se acostumbra a la quietud y la calma de esta llanura frente al Mediterráneo, una catástrofe llega y recuerda que no hay ningún edén terrenal. En la memoria colectiva más inmediata hay una alerta roja meteorológica esta semana, con el escenario de fondo de una dana que acabó con la vida de 229 personas. Son las dos más recientes, pero la historia de València está íntimamente relacionada con sus condiciones geográficas y meteorológicas: favorecen la agricultura pero destruyen todo a su paso. En ese equilibrio se sitúa este año el XI Curso de Historia y la primera Bienal de la ciudad de València, que este año ofrece una reflexión académica y divulgativa sobre la compleja relación entre la ciudad y su medio natural, desde la época romana hasta la actualidad.

Especialistas en geografía, historia, arquitectura, literatura e ingeniería han sido convocados en diferentes actividades para analizar cómo la naturaliza y la ciudad se han influido a lo largo de dos milenios. Asentada en una llanura aluvial, con el río Túria como aliado y enemigo, se explica buena parte de su historia urbana, su configuración, su fuente de ingresos y de alimentación, así como su vertiente social. El agua le ha dado riqueza y vida, pero también destrucción y muerte, tanto por las sequías como las riadas, que han dejado huella en su evolución, en sus tradiciones y en su memoria colectiva.

El mar y el río: aliados y enemigos

Así, las jornadas se celebrarán entre el 14 y el 25 de octubre en diferentes emplazamientos. Están promovidas por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València y dirigidas por Josep Vicent Boira. El programa arrancará explorando el sustrato físico sobre el que se fundó la ciudad romana, con el Túria como protagonista que ya definió la trama urbana y las costumbres sociales, como las procesiones y rogativas para pedir agua, tal como narran las crónicas, que también documentaron los desastres que provocó.

Pero la identidad valenciana no se entiende únicamente desde el río. La relación con el mar también ocupa un lugar destacado en la Bienal, porque los naufragios y los temporales han marcado también la historia valenciana, su fachada marítima y su relación con el Mediterráneo, además de haber creado los pueblos del Grau, el Cabanyal-Canyamelar y Nazaret, que construyeron sus propias tradiciones, miedos y resiliencias frente a las adversidades marítimas.

Pilar Carmona, Francesc Orts, Vicent Josep Escartí y Francisco Taberner hablarán de estos asuntos en sus ponencias, que se llevarán a cabo el 14 y el 16 de octubre en el Museu de Història.

Ciencia, memoria y cambio climático

El ciclo se adentra también en la dimensión científica de los fenómenos atmosféricos. Desde las primeras observaciones meteorológicas de los siglos XVIII y XIX hasta la cartografía más actual, la Bienal recorre cómo se han medido y entendido las catástrofes. Para todo ello, el 21 de octubre, José Ángel Núñez abordará la parte más científica a través de los observatorios -y sus observaciones- de la ciudad de València, y Carmen Zornoza abordará el valor de la cartografía de emergencia ante catástrofes naturales, aplicado a la inundación de la dana del 29 de octubre de 2024.

'Amor de madre' (1912-1913), de Antonio Muñoz Degraín, es el cuadro que ha usado la organización para el programa de actividades. / Museo de Bellas Artes

El cambio climático sitúa de nuevo estas cuestiones en el centro del debate público. Por eso, el programa incluye sesiones específicas sobre cómo la ingeniería y la arquitectura contemporáneas buscan adaptar el paisaje urbano de calles y barrios a los nuevos riesgos ambientales. Laura de la Fuente, Sara Perales e Ignacio Andrés serán los encargados de hacer este análisis sobre la adaptación a la nueva realidad climática, con especial énfasis en la gestión de las aguas pluviales, principal causa de los desastres naturales en la ciudad. Será Pep Martorell quien aborde, el mismo día, los naufragios que se han producido frente a la costa valenciana.

Café y ciudad: entre la ciencia y la literatura

Más allá de las ponencias, la Bienal busca acercar estas cuestiones a la ciudadanía en un entorno más informal. Para ello, en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de València y la Acadèmia Valenciana de la Llengua, se han programado dos sesiones de 'Cafè i ciutat'. En un ambiente distendido, el 15 y el 22 de octubre los jóvenes investigadores de la Universitat de València y de la Universitat Politècnica de València presentarán en 10 minutos sus investigaciones sobre la ciudad, de forma breve y abierta a preguntas para conectar la ciencia y la sociedad.

A continuación, en ambos días, será el turno de abordar la relación de València y su entorno natural desde la literatura. Primero, el día 15, Héctor Sanchis, Carme Manuel y Francisco López Porcal, moderados por Vicent Baydal, participarán en la mesa 'Literatura i riuada, una mirada a la novel·la històrica'. El día 22 será el turno de Rafa Lahuerta, Miquel Nadal y Andreu Sevilla, moderados por Carme Manuel, quienes hablarán del mismo asunto pero desde el punto de vista de la novela contemporánea.

María Beneyto en una imagen de archivo de la Biblioteca de València. / AV

Además, con motivo de la Bienal, el Ayuntamiento de València va a publicar la reedición de la obra de María Beneyto 'El río viene crecido', la novela con la que ganó el premio Ciudad de València en 1960 y que desde entonces no ha vuelto a ser editada en castellano. Un trabajo iniciado el año pasado y que verá la luz durante estas jornadas, ya que la obra (de ficción) narra la «riuà» de 1957 casi en tiempo real al trágico suceso.

Salidas a pie de campo

Más allá de la teoría y la reflexión, la Bienal también propone dos salidas para ver de primera mano esta relación entre el medio urbano y el natural. Así, el sábado 18 de octubre está previsto un recorrido desde las Torres de Serranos para abordar 'Los puentes y las defensas fluviales' del Túria. El sábado 25 de octubre la visita comenzará en el edificio del Reloj del puerto para visitar 'El puerto y sus muelles: las defensas marítimas', escenarios donde se ha jugado buena parte de la historia de la relación entre ciudad y mar.

Así, la Bienal propone un recorrido holístico a través de los dos mil años de historia de València. Desde el origen romano hasta los retos del siglo XXI, pasando por riadas, sequías, tormentas y naufragios, el ciclo quiere mostrar cómo la naturaleza ha condicionado la vida urbana y cómo los valencianos han respondido con tradición, memoria e innovación.