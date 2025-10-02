Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Quevedo cancela su concierto en el Roig Arena

Miles de aficionados esperaban desde primera hora de la mañana en las puertas del recinto

Centenares de seguidores ya estaban esperando para el concierto

Centenares de seguidores ya estaban esperando para el concierto / PO

Amparo Barbeta

Amparo Barbeta

València

El concierto de esta noche de Quevedo era de lo más esperados del Roig Arena y, quizás por ello, la cancelación se convirtió en todo un drama para los miles de aficionados que, desde primera hora de la mañana, hacian cola en la puerta del recinto para tener un buen lugar.

El propio cantante, poco después de las 13.30 y a través de sus redes sociales, anunciaba la suspensión por "motivos de salud" y anunciaba la el concierto quedaba postpuesto para el día 25 a las 19 horas.

Quevedo ha suspendido el concierto en el Roig Arena

Quevedo ha suspendido el concierto en el Roig Arena / Casteleiro/Roller Agencia

El comunicado de la organizció es le siguiente: " Desde la organización de Taste The Floor y DQE Productions, promotoras del concierto de Quevedo, se informa de que, por motivos de salud del artista, su actuación prevista para hoy, 2 de octubre de 2025, en el Roig Arena, queda pospuesta para el 25 de octubre de 2025 a las 19h.

En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas.

Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.

Taste The Floor y DQE Productions agradecen la comprensión a todos los usuarios afectados, lamentando las molestias que se hayan podido ocasionar"

En caso de no querer mantener las entradas, anuncia la promotora, que se puede solicitar la devolución.

Sagunt se convertirá en el epicentro del mundo fallero

El CAX Orientació se sitúa en puestos de ascenso a la 1ª División tras los éxitos cosechados en Teruel

Benetússer invita a Zulima Pérez, comisionada para la reconstrucción de la dana, a participar en la próxima reunión del CES local

L’Ajuntament de Burjassot i la Universitat de València crearan la Càtedra Vicent Andrés Estellés

Sueca recupera una campana de 1803 del Convento de Franciscanos gracias a una donación

Los vecinos denuncian el prolongado cierre de la piscina de la Petxina "sin justificación"

Compromís denuncia el malestar de las familias por el Servicio de Ayuda a Domicilio en Ontinyent

Sánchez ratifica que presentarà pressupostos i treballa “amb humilitat” per a recaptar suports
