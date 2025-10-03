Artur Martínez (La Fúmiga): “Nos ha dolido más la crítica de cierta izquierda que los vetos de la derecha”

¿Por qué se acaba La Fúmiga?

Se acaba, primero, porque un día decidimos que lo único que íbamos a preparar en nuestra carrera iba a ser el final. Comenzamos haciendo canciones sin saber hacer canciones, a preparar directos sin saber preparar directos, nos profesionalizamos en la música sin dejar nuestros trabajos… Así que en 2022 empezamos a pensar en ponerle un final a esto y que fuera el mejor final para esta historia. Por mil motivos, como el miedo a que acabara estropeándose algo tan bonito en un grupo de amigos como ha sido La Fúmiga. Sería nuestra máxima derrota y daría igual los millones de reproducciones o de público. Soñábamos con un final en un lugar que fuera en el País Valencià, dándonos un abrazo enorme y diciendo ¡‘qué guapo ha estado todo esto’!

¿Qué le diría a todos los fans que ayer recibieron la noticia diciendo que era el peor día de sus vidas?

Siempre hemos sentido que nosotros no éramos los protagonistas de todo esto. Siempre hemos sentido que las canciones de La Fúmiga formaban más parte de la vida de nuestro público que de las nuestras. Éramos conscientes de que para mucha gente esta iba a ser una noticia muy triste. Pedimos disculpas si a alguien esto le hace daño o le deja un vacío, pero también pedimos que nos entiendan. Ojalá algún día se olviden de nuestras caras, pero no de nuestras canciones.

¿Es soportable una gira de 81 conciertos para un grupo de 15 amigos que tienen que juntarse todos los fines de semana en una furgoneta?

Si te soy sincero, dudo que muchos grupos de amigos sean capaces, no solo de soportar lo que hemos hecho, sino de la manera en la que lo hemos hecho. Cada viernes, a las cinco de la tarde, cuando mis compañeros venían con la ropa del curro y se subían a la furgo con la más grande de las sonrisas, el orgullo que he sentido ha sido la hostia. Quizá si este final no hubiera estado programado, las giras hubieran sido más duras. Que el grupo a un año de acabar esté con el mejor estado de ánimo de su historia es porque ve que esto se acaba. Como banda no tiene ningún sentido acabar en un momento en el que podríamos estar viviendo de la música muy bien, pero somos un grupo de amigos y no veníamos a esto sino que a que la música nos devolviera todo lo que le hemos dado desde que teníamos 8 o 9 años como músicos de banda. Me gusta pensar que somos un espejo para que muchos músicos de calle puedan pensar que a ellos también les podría pasar. Que si nos ha pasado a nosotros, que no somos ni mucho menos los músicos más talentosos del País Valencià, les puede pasar ellos.

“Mediterrànea” fue la canción que les cambió la vida. ¿Cuándo fueron conscientes de ello?

Tengo muy difuminado y creo que en ese momento no éramos conscientes de lo que era ni lo que iba a ser “Mediterrànea”. Siempre hemos tenido la sensación de que es una canción que no deja de crecer nunca, que aún llega de nuevas a mucha gente, que forma parte de nuestra cultura popular. He estado en pueblos muy pequeños de las Castillas que en las que las charangas tocan “Mediterrànea” sin tener ni pajolera idea de qué va.

¿Y de qué va?

Creo que hoy es un grito, un himno para una sociedad valenciana muchas veces castigada por muchos conflictos artificiales de los que siempre hemos huido. Una canción que muestra nuestra alegría y guarda nuestra esencia. Siempre decimos que ya no es nuestra, pero sí es cierto que nos cambió la vida.

¿Qué sienten ante las etiquetas que les han puesto de grupo políticamente ligth y poco comprometido?

Nos han hecho daño, sobre todo por ver de quién venía. Cuando la derecha más visceral nos dice de todo y nos pone vetos, no nos importa. Pero cuando viene de la parte que ha de remar para construir el mismo país que queremos nosotros, nos ha pesado. Igual nuestra función no era quemar contenedores, sino llegar con nuestra lengua de manera normalizada a muchos rincones. Soy una persona que ha vivido rodeada de gente ideológicamente alejada de mí, y tengo la experiencia empírica de que pueden ser convencidos más fácilmente desde la calma que desde la beligerancia. Quien nos tilda a nosotros de ser light o poco comprometidos es que nunca ha venido a un concierto nuestro. Hemos sido los activistas por nuestra lengua más grandes, hemos sido el grupo que ha democratizado la nomenclatura de “País Valencià” por todos los sitios. Que ahí aparezca la fricción con la izquierda es el mejor ejemplo de por qué perdemos las batallas culturales en el País Valencià. Hay gente de izquierda que no es consciente del mal que provocan atacando a los que preferimos tender puentes a romperlos. Así nos va: somos la comunidad autónoma con más intención de voto para Vox. Creo que nuestros conciertos son un oasis ante eso, pero algo mal estamos haciendo.

Hace poco se viralizaron imágenes de un concierto de La Fúmiga en Mislata con el público gritando “Mazón dimisión”.

Llevo criticando a Mazón y su equipo desde el 29 de octubre de 2024. Más que nada, porque tuve que recoger al abuelo de mi pareja de Algemesí de 94 años que no hubiera padecido lo que padeció si nos hubieran avisado antes. No quiero imaginarme el dolor de las familias de las 229 personas que murieron ese día. Lo que decimos en nuestro concierto es tan ‘light’ como decir que seguimos esperando responsabilidades y disculpas. Hace tiempo que asumimos ser un altavoz para la gente del País Valencià, no solo de las víctimas de la dana sino también, por ejemplo, para el colectivo LGTB+i, y eso tiene unas consecuencias. Nos acaban de suspender nuestra participación en el único festival en el que íbamos a participar en València porque nos hemos negado a aceptar una cláusula que nos obligaba a no lanzar en el escenario los mensajes que solemos lanzar en nuestros conciertos.

¿Era un festival público?

No, ni de la promotora relacionada con el fondo israelí del festival al que decidimos no ir y por el que nos hemos metido en un lío legal importante. Pero no podíamos dormir tranquilos yendo a un sitio que iba a colaborar contra la causa palestina. Si tenemos este altavoz para luchar por quien más lo necesita, lo vamos a ser hasta el último día en el Roig Arena en el centro de València. Forma parte de nuestras canciones y de nuestra música.

¿Es más difícil hacer música en valenciano desde hace dos años?

No, porque hay una estructura cada vez más profesionalizada y con más oportunidades. Siempre le digo a los grupos que comienzan que ojalá sean remunerados por su trabajo y que no les pase como a nosotros, que hasta que presentamos nuestro segundo disco en la plaza de toros ante 8.000 personas no habíamos visto un duro de nada. Todo lo que entraba se iba a que el grupo creciera.

Me refería más difícil a nivel institucional desde que gobierna el PP en la Generalitat y en muchos ayuntamientos.

Sé que para la derecha valenciana, para esos que cuando ganaron decían ‘ahora La Fúmiga se quedará sin conciertos’, nuestra despedida es una alegría. ¡Pero si eso a nosotros no nos afecta quien gobierne, si estamos ya perfectamente asentados!. Lo que nos preocupa es la gente que viene por detrás, que están dejando de tener oportunidades para tocar. Hay una estrategia para invisibilizar todo lo que se refiera a nuestra lengua, incluido la música. El ejemplo más puro de lo que ha pasado en la música valenciana en los últimos años somos nosotros. Somos de Alzira, un pueblo de 60.000 habitantes en el que, hasta que hubo un cambio de gobierno en el ayuntamiento, nunca tocó ningún grupo en valenciano. El cambio de color en la Generalitat y muchos ayuntamientos en 2015 hizo que grupos como nosotros tuvieran muchas oportunidades de darse a conocer, y eso permitió en parte la democratización de la música en valenciano.

Hemos hablado de los intensos que han sido estos años para la banda. ¿Y para usted, que ha sido su cara visible durante todo este tiempo?

Creo que es a quien más le ha afectado, porque soy el que tuvo que decidir aparcar su vida laboral cuando esto se convirtió en un trasatlántico. Pero también soy un privilegiado, porque soy autónomo, mi pareja también lo es, nuestro proyecto laboral ha podido continuar y mi empresa entiende mi situación. Yo podía estructurar mi vida en torno a La Fúmiga, pero mis compañeros no tanto, y eso al final te hace padecer. Hay días que necesitas saber que los tuyos están orgullosos de ti, que lo que haces es por ellos y por nadie más. Yo no iba a perdonarme que esto se estropeara, y por eso soy el que más ha abogado por el final. Me daba mucho miedo, no quería que La Fúmiga se cargara a mis amigos. Me he dejado más energía en eso que en hacer canciones. Y creo que por eso hemos triunfado, porque la gente ha visto que lo hemos hecho todo siendo gente normal y que a la gente normal le pueden pasar cosas espectaculares.

¿Le volveremos a ver encima de un escenario sin La Fúmiga?

Nunca. Haré música para otros y eso me hará feliz, pero sin los míos no voy a ningún sitio. Nunca veréis a Artur anunciando su carrera en solitario. Quizá en 20 años celebremos los 50 años de La Fúmiga, pero sólo no lo haré nunca.

¿Qué es lo que más orgullo le produce de estos 13 años de historia de La Fúmiga?

A nivel interno, haber seguido con la ilusión intacta hasta el final. También estoy orgulloso del público que hemos reunido. Y a nivel personal, de que los compañeros de la escena nos estén diciendo estos días que hemos sido distintos a todos en el trato personal, que siempre nos hemos portado bien con todos. No creo en una música disociada a ser buenas personas, y por eso vamos a dejarnos la piel para que cada proyecto que viene detrás de nosotros y que son el futuro de la música valenciana tenga un sitio en nuestra despedida. Pero, por encima de todo, estoy orgulloso de lo que ha pasado con los niños y niñas, que han vivido nuestra música con más ilusión que nadie. Tengo muchas ganas de ser padre y me encantaría vivir eso con mi hipotética hija.

¿Y qué habríais cambiado?

Tendríamos que habernos creído más en nosotros, porque eso hubiera acelerado nuestra profesionalización. Hemos hecho giras muy precarias por miedo a invertir. Quizá no nos lo creímos porque veníamos de la música de calle, y ahí te sientes siempre muy pequeño, y cuando subimos al escenario éramos la misma charanga pero encima de un escenario. Si al final nos lo hemos creído ha sido por nuestro equipo técnico, ellos han sido los que nos han profesionalizado.

Eso de no empoderarse cuando toca es muy valenciano.

Sí, en eso también hemos sido un símbolo.

Pero os despedís en el mejor espacio de conciertos. ¿Visualiza ya ese último concierto?

Lo visualicé el día que fui al Roig Arena y me senté en el último asiento de la última grada. Tengo mucho miedo de no saber controlar las emociones. Me da escalofrío pensar en ese sitio con 18.000 personas cantando nuestras canciones. No me considero ambicioso, pero mi objetivo es llenar el espacio de conciertos más grande de España cantando en valenciano.