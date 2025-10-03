La bronca no cesa en el Consell Valencià de Cultura

No hay acuerdos en el Consell Valencià de Cultura. La bronca se ha instalado de forma indefinida en este órgano estatutario, con posturas incapaces de encontrarse, con reproches entre los consejeros de uno y otro lado del espectro político, con imposiciones más que debates, con poca voluntad o disposición para llegar a algun acuerdo. Tres horas y media para abordar siete puntos en la orden del día y no sacar en claro ninguna postura unánime entre los máximos representantes de la institución autonómica.

Había dos cuestiones de actualidad a abordar. En primer lugar, el manifiesto suscrito por más de 400 escritores y escritoras que piden apoyar el valenciano y sacar la lengua de la bronca política, cuyos promotores apelaron al CVC para que se expresase en los ataques de PP y Vox a la lengua cooficial de la autonomía. El segundo punto pedía votar sobre el acuerdo o rechazo de dos nombramientos: el de Juan Carlos Arnuncio como miembro del consejo rector del IVAM y el de María Consuelo Reyna como hija predilecta de València, tal como informó el ayuntamiento de la capital y debía avalar el CVC.

En el primero de los puntos, el presidente, José María Lozano, ha explicado que se reunió con los impulsores del manifiesto, Vicent Borràs y Antoni Fluixà. Esperaban que el CVC llevaran a cabo las gestiones neesarias con la Generalitat para que cesara la "asfixia" (en palabras de Vox) a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y que apoyara el escrito para que el valenciano deje de ser usado como arma política. "Ya me gustaría a mí", ha dicho Lozano para sí mismo.

Sin embargo, del dicho al hecho hay una distancia prudencial como para pensarse bien qué hacer como presidente y como institución. Según explicó al pleno, el CVC no puede sumarse al manifiesto porque el órgano "tiene sus propias formas de expresión", a través de informes en el pleno. Lozano también ha recordado que entre sus cometidos tampoco está "presionar a las autoridades competentes, como es la Generalitat, sobre sus cuentas", en referencia al recorte ejecutado por el PP, a instancias de Vox, aplicado a la AVL sobre 50 % de su presupuesto. "Además, entre los dirigentes de las instituciones tenemos la posición de no injerencia. Nuestra posición es neutral", aseguró Lozano.

La única iniciativa que sí vio la luz de esa reunión fue la de promover un plan autonómico de fomento de la lectura en valenciano. El propio Lozano escribió al conseller de Cultura y Educación, José Antonio Rovira, para informarle de esta reunión y su posible interés en impulsar este proyecto. Aseguró que el conseller le dio luz verde y, en ese sentido, Lozano se reunió con la directora general de Innovación, Rosario Escrig, quien le informó que ya había en marcha diversas iniciativas de fomento de la lectura que están diseñando en la cartera de Educación.

Una vez expuestos los hechos, llegaron las consideraciones de todos los consejeros. Jesús Huguet, secretario del órgano, lamentó no haber sido invitado a ese encuentro, como tampoco fueron llamados a participar los tres consejeros que firmaron el manifiesto: Xavier Aliaga, Nuria Vizcarro y Vicent Torrent. El presidente no ha permitido el debate; solo la exposición de opiniones de cada miembro del pleno, y Torrent aprovechó para insistir en que el CVC haga una declaración institucional en apoyo al valenciano, tal como han hecho los escritores en el manifiesto. Una proposición que ya había sido descartada desde el principio.

Irene Ballester, por su parte, añadió que como máximo órgano consultor de la Generalitat, "algo tendrá que decir" sobre el arrinconamiento de la lengua por parte de la Generalitat. Pero también le fue denegado porque en el orden del día, según la forma en que se había integrado este punto, no se exigía hacer un pronunciamiento. Por su parte, Xavier Aliaga recordó que ya existen planes autonómicos de fomento de la lectura, como Full, asociación a la que PP y Vox también han aplicado la tijera.

Pleno del Consell Valencià de Cultura de octubre. / L-EMV

Un intercambio de posiciones donde formó parte José Vicente Navarro, consejero y presidente de Lo Rat Penat, para llamar "catalanistas" a todos los firmantes y abandonar su asiento durante más de media hora que se prolongó el turno de intervenciones del resto de compañeros.

Volvió a marcharse de nuevo cuando se habló sobre el nombramiento de María Consuelo Reyna como hija predilecta de la ciudad de València. Actitud que Xavier Aliaga se encargó de afear tras pedir, como un total de once consejeros, que se revocara este expediente y el de Juan Carlos Arnuncio como representante del CVC en el IVAM. Once votos frente a cuatro que apoyaron sendos reconocimientos. Sin embargo, fue una votación simbólica, porque ambas designaciones han sido ya aprobadas sin necesidad de pasar por el pleno, ya que solo necesitan el voto de Lozano.

Cambio en la norma

Esta circunstancia afecta directamente al nombramiento de Arnuncio como miembro del consejo rector del museo de arte contemporáneo. Tal como desarrolló Ana Noguera, la Ley de Acompañamiento modificó la norma del IVAM para que en vez de tener tres representantes fuera solo uno y no se designara por el pleno, sino por el presidente. Ese cambio se recogió en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat, lo que considera que es "una interferencia al funcionamiento de esta casa". "Solicito que se presente una enmienda para devolvernos la competencia al pleno", pidió la consejera.

Noguera repasó la norma interna del CVC y la ley de creación del órgano para reafirmar que es el pleno el encargado de nombrar a sus representantes en el resto de instituciones. Una posición ante la que Lozano se cerró en banda, incluso cuando Pepa Frau e Irene Ballester le afearan que no hubiera elegido a alguien de la Comunitat Valenciana.

Medalla de Honor a la Fundación Bancaja

En la dación de cuenta del presidente ante el pleno, Lozano anunció otras iniciativas que se llevarán a cabo en los próximos meses, como el homenaje a María Beneyto que se realizará el 16 de octubre o la Medalla de Honor que se le va a conceder a la Fundación Bancaja por su aportación y permanente actividad en defensa de la cultura valenciana.

Todo ello en el marco del 40 aniversario que celebrará el organismo en un encuentro que contará con la presencia de Ciprià Císcar y Joan Lerma.

Además, también anunció que el próximo pleno se celebrará en Ademuz, donde se celebró uno en 2009. Se hará con la intención de publicar allí una declaración sobre la despoblación, a la que se llamará 'Declaración de Ademuz', un fenómeno sociológico y geográfico que afecta a 192 municipios valencianos, con los puntos más criticos en la provincia de Castelló y en el Rincón de Ademuz.