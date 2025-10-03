La mirada más íntima sobre Ovidi Montllor, a través de su hija Jana

La cineasta Jana Montllor Blanes se ha enfrentado a su trabajo más desafiante: enfrentarse a su propia memoria. La hija pequeña de Ovidi Montllor estrena 'On eres quan hi eres?', la película documental donde se retrata al artista y al padre, a través de una mirada íntima y poética sobre la ausencia y la figura de un hombre que formó parte de la Nova Cançó y cuya aportación a la cultura aún sigue vigente.

La película -que ya concursó en mayo en el Festival de Málaga- se proyectará en Cataluña el 14 de octubre, en el marco del festival Temporada Alta de Girona. El documental narra el viaje que Jana emprende cuando se da cuenta que ha perdido la única fotografía que le tomó a su padre en un viaje que hicieron a Mallorca. Navegando a través del Mediterráneo, entre imágenes familiares, objetos, olores, canciones, recortes de prensa y programas de televisión, Jana emprende otro viaje: el de la memoria. Así, intentará encontrar el frágil recuerdo de su padre, uno propio, no el construido como personaje público que se mantiene en el imaginario colectivo.

Producido en Cataluña, la cineasta se embarcó en este proyecto casi treinta años después de la muerte de su padre, un artista polifacético que emigró de su Alcoi natal a la Barcelona de la década de los 60, donde entró en contacto con las corrientes culturales contemporáneas de la música, el teatro y la poesía. Jana, como la hija más pequeña del autor, guarda pocos recuerdos de él ya que le perdió con tan solo quince años, pero sí guarda un extenso archivo de su vertiente pública así como objetos personales.

El documental aborda temas universales como el funcionamiento de la memoria, las relaciones entre padres e hijos o la frustración que genera la pérdida. Después de tres años de documentación y desarrollo del guion, en 2023 se inició el rodaje, que se prolongó durante meses en Barcelona, Canet de Mar, Santa María de Palautordera, Alcoi i Palau-sator. Por ahora se desconoce si la promoción de la película llevará a presentarla al municipio alicantino de donde proviene la familia Montllor.

La producción de esta obra es de La Selva Coop, el espacio creativo donde Jana es fundadora. Ha contado con la coproducción de 3Cat y el apoyo del Institut Català de les Empresas Culturals (ICEC), con fondos obtenidos también a través de una campaña de financiación colectiva con la colaboración de la Fundació Coop57. De hecho, en 2023 se organizó un concierto por parte del grupo Ovidi4 que volvió a los escenarios para recaudar fondos para el rodaje de este film.

Ovidi Montllor y su hija Jana. / La Selva

Este es el tercer documental de Jana Montllor como directora, después de haber dirigido 'Ciutat abandonada' (2007) y 'Aqui hi viu gent' (2008).

Enfrentar la ausencia

La propia Jana Montllor explica sobre su documental que lo empezó "desde un lugar un poco extraño: el de una hija que quería hablar de su padre desde lo que había leído y escuchado de él en la esfera pública. Me di cuenta de que en el fondo era una estrategia para no reconocer en mí misma la rabia y la frustración de haber vivido la relación únicamente desde la infancia. La idea de la película dio un giro inesperado convirtiéndose en una forma de enfrentar la ausencia de forma creativa. La llamo una anti-investigación, porque después de veintiocho años investigando sobre un Ovidi sin mí, necesito acercarme a mi padre y resignificar nuestra relación, una relación truncada por la muerte a las puertas de la edad adulta. Es un viaje hacia el reencuentro de la intimidad en un ejercicio de reconocimiento de la fragilidad de la memoria".