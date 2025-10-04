Hace años mi padre aparcaba el coche en un garaje junto a una tienda de costura de dos modistos, pongamos que se llamaba modas Pepitos. Cosían normalmente trajes para madrinas, invitadas de boda, y alguna novia. Lo que me llamaba la atención cada vez que pasaba por delante, era que debajo de su nombre ponía ‘Alta Costura’, cosa que me dejaba loca (loquísima) porque lo que viene siendo Alta Costura, sólo hay en París, y pare usted de contar.

Igual no lo saben, pero esa es una cruzada que compartimos mi amigo Josep Lozano y yo cual templarios modernos, intentar conseguir que la gente entienda que Alta Costura no es lo que usted puede comprar en cualquier tienda que pongan un cartel diciendo que lo es.

Las Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) define y regula quiénes son consideradas verdaderas casas de alta costura, mediante una lista de criterios muy estrictos que deben cumplir las marcas de moda.

Comprenderán ustedes que modas Pepitos serán unos modistos estupendos, y coserán divinamente, pero ‘Haute Couture’ no es, si acaso Socarrat Couture, que también está muy bien, pero en otra liga. Por ello no entiendo el abuso que se hace hoy en día de dicho concepto, por cualquier persona que se levanta por la mañana y decide que su marca se lo merece, porque yo lo valgo, porque ahora de repente decido que lo soy.

Qué tiempos más complicados vivimos, donde todo el mundo tiene opinión pero muy poco criterio… sobre todo en temas de moda, a veces pienso que me voy a quedar ciega de lo que me toca ver…

Moda es lo que hemos vivido esta semana en València, gracias a la Mediterránea Fashion Week (MFW), capitaneada por Sergio Puig junto a un gran equipo. Una moda que en este caso ha tenido muchas luces (que preciosa la colección de Devota & Lomba con esa sencillez de campesinos franceses, y qué maravilloso descubrimiento ha sido Madame Sibarita) pero también muchas sombras…

Antes ir a la Valencia Fashion Week era un gran acontecimiento en sí mismo. La gente que veías, sus estilismos, incluso su actitud, eran dignas del evento al que asistían. Siempre ha habido personas con mejor o peor gusto, pero entendían dónde iban, la importancia de la imagen en un evento de moda tan importante como era ese.

Lo que yo he visto en la MFW no ha sido eso. No pongo una pega a la organización, a los desfiles, incluso al Palacio de la Exposición donde se han hecho (un lugar que me chifla) Pero, ¿ese ‘front row’ muerto? ¿dónde estaba la sociedad valenciana de pro, con ‘diners’, títulos, tierras, y contactos? He echado de menos saludar caras conocidas, ese ‘kissing room’ que teníamos antes y donde políticos, ‘stars’ y famosos locales nos saludábamos todos.

Ángeles Roig, Verónica Cabo, Maria Mira y Amparo Aura / L-EMV

Está bien incorporar caras nuevas llegadas del mundo de las redes sociales (y que en ocasiones tampoco se merecen un ‘front row’, pues su conocimiento de la moda es tanto como el mío de cohetes espaciales) pero igual habría que reflexionar si lo nuevo puede coexistir y sobrevivir sin lo antiguo. La respuesta yo la tengo clara…

A partir de aquí, para mi fue un placer ver el espectacular desfile de Miguel Llopis (confeccionado todo en un 80 % mediante la técnica del ‘moulage’), sentada junto a Marc Insanally, del café Las Horas, Laura Fitera (espectacular de Miguel Llopis y Valentino), y el diseñador Ancor.

También en el desfile de Miguel pudimos ver a Ángeles Roig, Verónica Cabo, Maria Mira, y Amparo Aura. Paseando por la ‘fashion week’ estuvieron Jesús Reyes, Camila Redondo, Roxane Scintei y Emily Fetsch.

Guapísima la diseñadora Souraya Sahraoui, y precioso como ya he dicho el desfile de Devota & Lomba, que contó con la presencia de la concejala de cultura, Paula Llobet. A destacar las modelos Patricia Barona y Neus Mira, que da gusto siempre verlas desfilar.

Por cierto, que Ancor fue uno de los asistentes a la ya tradicional cena anual de la Orden del Querer Saber, donde se compensó la falta de ‘nombres de renombre’ en el ‘front row’ de la ‘fashion week’, con la flor y nata de la sociedad valenciana. La orden fue fundada por Marisa Marín con ánimo educativo y cultural, como no podía ser de otra forma viniendo de ella.

En esta cena no sólo se recauda dinero para diversas causas benéficas (el año pasado fue la dana, por ejemplo), sino que se invita a todos los conferenciantes que han tenido durante el año y les han impartido unas interesantes charlas, y se les impone el lazo azul y amarillo de la orden. Este año los conferenciantes han sido de lo más variado, como el ya mencionado diseñador Ancor (que contó con detalle su paso por ‘Maestros de la costura’), Enrique Tarraso, entrenador personal; Cristóbal Aguado, presidente de AVA; Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio de Médicos; Santiago Rincón, médico forense; Daniela Gil, farmacéutica, y Mayte Climent, presidenta de la Virgen de los Desamparados y del anda, portadora de la misma de Paiporta.

A destacar la presencia de Laura Fitera, Mai Pérez, Mª José Navarro, Mayrén Beneyto, Carmen de Rosa, Mª José García, Amparo Lacomba, Paz Olmos, Blanca Fitera, Loli Marco, Asún Palop, Mónica Duart, Pura Barber, Amparo Llácer y Paqui Sauri.

Termino hoy con una nota cultural, que saben ustedes que me gusta hacerlo. Hasta el cinco de octubre pueden ustedes disfrutar de la obra de teatro ‘Pobres’, en el Teatro Rialto. Los actores Graziana Lo Brutto, Marcello Montalto, Daniel Tormo y Anna Marí protagonizan esta obra donde cuatro personas muy diferentes se encuentran en un viaje en ferri de València a Catania. Una comedia acida, divertida y con unos personajes un punto disparatados, un punto tiernos. No se la pierdan.