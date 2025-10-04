Sorolla y Carmen Calvo superan las expectativas en las subastas

Joaquín Sorolla y Carmen Calvo son sinónimo de buenas ventas en las casas de subastas. Esta misma semana, Ansorena en Madrid -como ya adelantó este diario- puso a la venta sendas piezas de los artistas que han visto superados sus respectivos precios de salida.

'Muro', de Carmen Calvo. / L-EMV

Del 'maestro de la luz', Ansorena vendía 'Playa de Valencia', una obra realizada en 1904, que tenía un precio de salida de 55.000 euros. Tal ha sido el interés de los coleccionistas que, finalmente, el precio de remate ha sido de 90.000 euros.

Los amantes del pintor valenciano y su comprador en particular han debido valorar la particularidad de esta obra, ya que apenas ha sido vista. La obra se exhibió por primera vez en Londres en 1908, en la primera exposición del pintor valenciano en Londres en las Grafton Galleries, una muestra que reunió más de 500 cuadros. Esta exposición consolidó su reconocimiento como un pintor internacional de éxito y confirmó la ambición de su carrera en todo el mundo. Aquella exposición supuso un escaparate mundial que resultó fundamental para su reconocimiento al otro lado del océano Atlántico. En Londres el mecenas Archer Milton Huntington conoció a Sorolla y tan solo un año después, en 1909, le dedicó una exposición monográfica en la Hispanc Society of America, con sede en Nueva York (y próximamente en València), donde también se expuso la obra que ahora sale a la venta. Tras la muerte de Sorolla, la obra pasó a manos de su hija Elena Sorolla García en el inventario de 1929 con el título 'Baño en la playa'. Desde 1977 está en manos de una colección privada que ahora ha sido la que la ha vendido.

'Virgen de los Desamparados'. / L-EMV

Mientras, de Carmen Calvo (1950), Ansorena sacaba al mejor postor 'Muro', realizada en 1991. Es una técnica mixta y barro cocido sobre lienzo adherido a tabla con unas dimensiones de 150 x 190 centímetros. Su precio de salida era de 11.000 euros, aunque finalmente se ha vendido por 15.000 euros. Calvo ha desarrollado una obra multidisciplinar que incluye pintura, instalación, 'collage', objetos intervenidos, cerámica o fotografía. En su obra hay un fuerte componente de memoria, de objetos cotidianos y de recuperación de lo olvidado.

El Estado se interesa por la Virgen de los Desamparados

Desde Ansorena han contado a este diario que el Estado ha ejercido su derecho de tanteo en 6.000 euros sobre la obra 'Virgen de los Desamparados', un lienzo del siglo XVII de la escuela Valenciana. Según la casa de subastas, "esta interesante y antigua pintura representando a la patrona de Valencia pertenece a la tipología que se conoce popularmente como 'vírgenes de clavario'. Son lienzos de carácter devocional que cumplían también con la función de recordar la estancia temporal de la venerada imagen en la casa de un devoto. En ellos se representa a la Virgen de los Desamparados según su iconografía habitual, coronada, portando al Niño Jesús con la cruz en una mano y en la otra una vara de lirios, figurando los Santos Inocentes a sus pies. La obra destaca por su considerable tamaño [140 x 92 centímetros], la antigüedad, su calidad técnica y la riqueza ornamental que presenta en la representación de un gran repertorio de joyas y exvotos sobre su túnica. Su ejecución se sitúa en la segunda mitad del siglo XVII, observándose en ella que su autor tuvo en cuenta los modelos precedentes de Tomás Yepes".