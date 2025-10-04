Entre lo sublime y lo circense: un 'Faust' solvente para iniciar temporada en les Arts

El Faust de Gounod, a semejanza de su análogo creado por Goethe, oscila constantemente en luces y sombras. Una lucha entre lo divino y lo impío, la pasión desbocada y el remordimiento sincero, la pureza de Marguerite (Fa Mayor) frente a la oscuridad de su protagonista (Fa menor). Un claroscuro narrativo y musical delicioso. En estos mismos términos discurrió el estreno de Faust en el Palau de les Arts, con el que el auditorio abrió su vigésima temporada; una propuesta ambiciosa, impactante y solvente, repleta de luces y sombras tanto en lo musical como en lo escénico. Pero, afortunadamente, como ocurre -atención, ¡spoiler!- con la historia de Marguerite la luz brilló frente a la oscuridad.

Con la ópera Faust, les Arts abre temporada / Mikel Ponce

A esto contribuyó, sin duda, la excelencia de la Orquesta de la Comunitat Valenciana -un valor seguro en cualquier representación, sin importar género o autor- que volvió a reivindicar su posición como una de las mejores orquestas de toda España, si no lidera ya al podio. La agrupación elevó su nivel gracias a la magnífica dirección musical de Lorenzo Viotti, quien, en su primera vez al frente de la agrupación, demostró por qué es uno de los fenómenos internacionales de los últimos años. La partitura de Charles Gounod sonó vibrante y arrolladora en el descenso de Faust al Averno y en los números corales, así como exquisita y refinada en las arias, aunque con cierto exceso de volumen en algunas de ellas. Magníficas las cuerdas y mención especial para el clarinete solista. ¿La orquesta? Ni un pero.

Pocos reproches tampoco a un Coro de la Generalitat Valenciana que ofreció una de sus mejores actuaciones de las últimas temporadas. Pese a algunos desajustes puntuales del tempo en el acto II, la escena ganó en cada una de sus intervenciones -el mérito de la partitura contribuye- y, de hecho, se llevaron el primer aplauso y los primeros "vivas" de la noche por su "Vin ou Bière". La cuerda masculina brilló con el "coro de los soldados", pero la cúspide del coro llegó con el maravilloso pianísimo al final del cuarto acto, tras la muerte de Valentin. ¡Qué delicia!

En cuanto al reparto principal, el Méphistophélès de Alex Exposito opacó en parte al resto del elenco. Cautivador y carismático interpretativamente; soberbio vocalmente de principio a fin. Un papel escrito para él, recompensado con la mayor ovación del público de les Arts. Mención también para Florian Sempey, con un Valentin formidable; y para una Ruth Iniesta que, en su debut como Marguerite, cautivó con su timbre y solidez vocal.

Con la ópera Faust, les Arts abre temporada / Mikel Ponce

Menos brillante estuvo el protagonista Iván Ayón-Rivas, a quien más opacaron los volúmenes de la orquesta. El problema del Faust de Gounod, como ocurre en tantos otros personajes operísticos, es que el desempeño del cantante queda condicionado por una única nota, un agudo al límite del registro; en su caso por el do agudo al final de "Salut demeure chaste et pure". El tenor peruano lo abordó de la manera más difícil: de pecho con un decrescendo a voz mixta, momento en el que se le quebró la voz. Recibió aplausos al final del aria, también algún murmullo. Cuatro sesiones tiene para resarcirse; su quinto acto fue brillante.

Dualidades

Si el reparto ofreció más luces que sombras, el enfoque escénico osciló precisamente entre ambos extremos. Una producción muy trabajada y pensada; con dualidades y efecto espejo constantes, casi infinitas, para reflejar a la perfección la intrahistoria de Fausto. Es una coproducción liderada por el propio Palau de les Arts junto con la Scala de Milán, la Staatsoper Unter den Linden de Berlín y el Teatro Real de Madrid. La iluminación de Fabio Antoci, redonda; y la escenografía de Heike Schelle, de dimensiones colosales ofrece momentos impactantes, como la aparición del órgano en el cuarto acto.

Sin embargo, gran parte se diluye por el concepto y la estética circense -el vestuario de Gesine Völlm, de exquisita factura, se siente ajeno- que, aunque funciona al inicio del segundo acto, resta dramatismo a la representación. ¿Es Faust el resultado del títere Méphistophélès? Claro, porque mueve a los personajes a su voluntad; justificada la idea creativa. Pero el Faust de Gounod aborda cuestiones más profundas: la fugacidad del tiempo, el precio de la sabiduría y el amor o la salvación de la fe. Todas esas reflexiones claudican ante una historia circense desacertada en momentos tan trágicos como el final de la escena de Marguerite en la iglesia. La hilaridad provocada por los 'campaneros' se llevó por delante el dramatismo de la condena al infierno de la protagonista.

El público aplaudió con fuerza durante cerca de seis minutos y medio después de cuatro horas de representación; se han visto ovaciones más largas en el auditorio valenciano. Gustó, pero no enamoró. Un claroscuro entre lo sublime y lo circense para abrir con firmeza la nueva temporada en Les Arts.