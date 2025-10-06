La evolución del cine americano a través de las pelucas de Nicole Kidman

Juan Sanguino inaugura el ciclo de cine ‘Sesión expandida’ en el IVAM con la charla ‘Las pelucas de Nicole Kidman: artificio, femineidad y celebridad en el cambio de siglo’. Será el martes a las 19h.

Nicole Kidman en Moulin Rouge / Levante-EMV

Nicole Kidman pasó de ser considerada ‘la mujer de Tom Cruise’ a convertirse en la actriz favorita del planeta cuando encadenó éxitos en el cine. La protagonista de títulos como ‘Moulin Rouge’, ‘Las horas’ y ‘Dogville’ nunca aparece en pantalla con su pelo real y, a menudo, las pelucas que elige para cada personaje cuentan una historia entera. A través de la imagen pública de la actriz, Sanguino analizará la evolución del cine americano de las últimas cuatro décadas y cómo han ido cambiando los conceptos de femineidad y celebridad.

Autor de libros como ‘Generación Titanic’ (2017), ‘Cómo Hemos Cambiado’ (2019) o ‘Apriétame más fuerte’ (2023), Juan Sanguino es conocido por diseccionar la cultura popular de nuestro país, desde el #Metoo hasta el festival de Eurovisión, pasando por Jesulín de Ubrique y Operación Triunfo. También es codirector y guionista del podcast ‘Delirios de España’ en el que repasa el caos que acompañó la filmación de ‘Los otros’ y cómo un joven Alejandro Amenábar logró sacar adelante una película que parecía condenada a fracasar.

Nicole Kidman / Levante-EMV

La charla de Juan Sanguino es la primera sesión del ciclo de cine ‘Sesión expandida’, conducido por Adriana Cabeza y Alexia Guillot, conocidas bajo el nombre de Las Entendidas. El proyecto prepara proyecciones mensuales de películas que no suelen mostrarse en circuitos de exhibición de la ciudad y se completa a través de ‘La cinefilia del IVAM’, un grupo de cineclub estable para participar en sesiones temáticas exclusivas.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del IVAM por nuevas disciplinas, como el cine o la música. La asistencia a cada una de las sesiones del ciclo de cine es libre hasta completar aforo.