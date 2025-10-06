Felipe Pantone abre al público Casa Axis como nuevo centro de gravedad del arte contemporáneo

Felipe Pantone vuelve a sacudir la escena artística con 'Axis of Divergence', trasladando de París a València el centro de gravedad del arte contemporáneo. Y no solo eso: ha sido su propia vivienda-estudio, la Casa Axis, la que ha acogido esta exposición temporal, una propuesta que combina la explosión de color con elementos protoinformáticos e industriales en una nueva vuelta de tuerca a su lenguaje visual. Se trata de un experimento desarrollado en este espacio que funciona a la vez como laboratorio, lugar de creación y, ahora también, como museo.

La muestra, abierta durante unas horas el pasado viernes, surgió de la residencia en Casa Axis de la galerista Magda Danysz y el equipo de Danysz Gallery, de París. En lugar de presentar su trabajo en la sede parisina, Pantone propuso al equipo trabajar en València durante varios días y culminar la experiencia con una jornada de puertas abiertas, pensada tanto para el público local como para coleccionistas llegados de París expresamente para la inauguración. Invertir el lugar de presentación ha supuesto un intercambio singular, tanto en lo profesional como en lo artístico, al desplazar el circuito internacional hasta su casa-museo de l’Eliana.

Felipe Pantone presenta en Casa Axis 'Axis of Divergence' / Daniel Tortajada

Pantone plantea un nuevo concepto del arte basado en la inmersión y la experimentación física. Es su primer show en Casa Axis; para la ocasión presenta obra original y única concebida expresamente para la exposición, junto con otras piezas anteriores que conviven en la misma línea argumental pero en diferentes formatos, como las esculturas de 'Configurable art' que el propio comprador puede combinar.

Espontaneidad e inmediatez

“Axis of Divergence” toma su nombre de la nueva serie 'Divergent Data'. Pantone ha hecho una incursión en una pintura más rápida y espontánea, permeable a las conversaciones en el estudio donde trabaja con su equipo, a la inmediatez de lo digital y a la imprevisibilidad de lo cotidiano. Textos impresos con herramientas industriales, como la impresora Handjet, conviven con campos de color que escapan a toda definición, generando un juego de tensiones entre palabra e imagen, precisión y ambigüedad, líneas curvas y rectas, repeticiones algorítmicas y formas que nacen de lo imprevisto.

"Volví de las vacaciones con ganas de probar en el estudio una nueva manera de pintar: más rápida, suelta, espontánea. Cada una de mis series empezó en un momento preciso de mi vida, ligada a un estado mental concreto", explicaba el artista recientemente. "En los últimos años la producción se volvió intrincada, precisa, cargada de logística. Las piezas grandes exigían procesos complejos y la ayuda constante de un equipo. Agradezco esa disciplina, pero también empecé a sentirme dependiente de ella. Últimamente busco otro ritmo: fluir más, entregar más rápido, trabajar sin premeditación", añadía.

Algunas piezas de Felipe Pantone en Casa Axis durante la jornada de puertas abiertas del viernes. / Daniel Tortajada

De ahí que en 'Axis of Divergence' cada obra no se plantee como enunciado cerrado, sino como un territorio en el que el espectador debe trazar sus propias conexiones. En ese sentido, la exposición se articula como un ejercicio de pensamiento divergente, donde la información se transforma en un campo vivo de posibilidades.

Con Axis of Divergence, Casa Axis confirma su vocación como espacio de experimentación y apertura, un lugar donde el arte se muestra en proceso, se ramifica y evoluciona ante la mirada del público. Más que una inauguración -a la que asistió el equipo de la galería Danysz y varios curadores de arte franceses, así como el equipo de Felipe Pantone, para después abrirla al público durante unas horas-, la propuesta se presenta como un instante de bifurcación: el momento en que una trayectoria se desdobla y multiplica sus futuros posibles.