Jordi Blanch: "El Cor de la Generalitat es un instrumento perfecto"

El Institut Valencià de Cultura aprobó el pasado mes de junio que el maestro Jordi Blanch Tordera se hiciera cargo de la dirección artística y musical del Cor de la Generalitat para las dos próximas temporadas, después de haber asumido la dirección transitoriamente hace un año tras la jubilación del maestro Francesc Perales, de quien Blanch era director adjunto desde 2016.

El maestro Perales, su antecesor en el cargo, estuvo 35 años al frente del Cor de la Generalitat. ¿Aspira usted a tanto?

El maestro Perales, que utilizaba siempre muchas referencias futbolísticas, siempre decía que en esto también hay que ir partido a partido. Se dan unas circunstancias y estas tienen unos objetivos. El mío es trabajar, seguir con el nivel que el Cor exige y estar a su altura. Mis objetivos son méramente musicales y lo del tiempo no está en mis manos.

¿Y cuáles son esos objetivos?

Ante todo, cumplir con lo que el Palau de les Arts demanda de nosotros como su coro residente: siempre estar a un nivel de exigencia máximo. Luego, ofrecer cultura a toda la ciudadanía y a otras instituciones. Y en lo personal, más allá de seguir trabajando en el sonido del coro y su nivel, me gustaría retomar la conversación con compositores valencianos actuales. El Cor puede darle voz también a los compositores valencianos y nosotros podamos ampliar con ellos nuestro repertorio.

¿Qué ha aprendido durante nueve años al lado del maestro Perales?

Muchísimas cosas, porque que alguien esté tantos años al frente de una formación de este nivel como ha estado el maestro, dice muchas cosas de él y todas son positivas. Ha sido una persona excepcional que desde el primer día me respetó y me acogió. Yo venía de la docencia y no había tocado el día a día del nivel profesional, todo lo que es la gestión, la maquinaria que no para, leer tres repertorios al mismo tiempo mientras preparas una escena de ópera. Es algo que hasta que no pisas un lugar como este es complicado de entender. El maestro Perales sabía además jerarquizar los objetivos que tiene ante un ensayo, lo que va a funcionar o no en un escenario, saber tocar la tecla perfecta para que cuando el coro esté arriba todo funcione. Una ópera es algo tan grande que conseguir que todo funcione bien es una suerte.

¿Cómo es el Cor que le ha dejado el maestro?

Para mí es un instrumento perfecto, de verdad. Perales se preocupó mucho de que los integrantes del Cor fueran unos magníficos cantantes, pero también unos magníficos músicos. Un coro que tiene que estar trabajando muchos repertorios juntos, si no tiene un buen nivel de lectura lo tiene muy complicado. Los miembros del Cor son capaces de flexibilizarlo todo, asumir la mínima indicación que te dé un director, de moldear cualquier cambio de color en el sonido.

¿Cómo define ese sonido?

Es una palabra que se usa mucho, pero creo que es un sonido muy mediterráneo, muy flexible, se puede moldear perfectamente a lo que quieres conseguir. Cuando tienes que hacer una ópera que nececesita un sonido con profundidad y psicología o el libreto pide que sea la voz de personas con mucha vivencia, si el coro fuera excesivamente joven no conseguiría un sonido real. Pero después llega, por ejemplo, un “Faust” como el que llega ahora a Les Arts y ese mismo coro puede producir un sonido fresco, virginal, etéreo… Los coros profesionales con los que he trabajado fuera no son tan flexibles como el de la Generalitat, no tienen capacidad para de un golpe cambiar su propio sonido.

¿Qué Les Arts sea una ópera de temporada, en la que cabe desde el barroco a lo contemporáneo, les ha obligado a ser mejores?

Totalmente. Como músico es bueno profundizar en un tipo de repertorio, pero toda vivencia nueva te acaba enriqueciendo por una parte u otra. Desde Maazel y Mehta, todos los maestros internacionales que han pasado por Les Arts han dejado su impronta en el Cor. Y los coralistas, que son muy conscientes de ellos, se dejan imbuir de esas ideas.

¿Por qué el Cor genera tanto cariño entre el público de Les Arts?

Porque sus integrantes son una unión de muchas cosas, sobre todo de la excelencia vocal y de conseguir hacer que la ópera sea un espectáculo completo. En la ópera queremos ver un espectáculo que nos llegue, nos toque, nos haga reaccionar nuestra parte sensible. Y este coro lo da todo en el escenario, consigue que todo sea cien por cien creíble para el que se sienta en la butaca. Todos los directores escénicos que nos visitan alaban la velocidad con la que el Cor entiende las indicaciones que les dan y cómo lo aplican.

¿Y las instituciones, también son cariñosas con el Cor?

Sí, también. Estamos trabajando con el Institut Valencià de la Música y la comunicación es muy fluida y atienden a nuestras preocupaciones.

¿La de recuperar, por ejemplo, las plazas que no se ocupan desde hace años?

Es un objetivo que me gustaría conseguir, ampliar las plazas para tener un coro que pueda afrontar todo tipo de repertorios o trabajar en dos producciones al mismo tiempo. El Cor debería retomar una proyección nacional o internacional y salir fuera. Si la plantilla se amplía, podremos conseguirlo.

Salir más. ¿Demasiado atados a les Arts?

Lo digo de otra forma: Les Arts nos da una estabilidad y nos enriquece con la riqueza de su repertorio. Y esa estabilidad no está reñida con que se puedan atender otros tipos de repertorio.

Una parte importante de la plantilla del Cor está cerca de la jubilación. ¿Perderá identidad cuando entren voces más jóvenes?

Creo que no. Estamos en el momento perfecto para que toda persona que entré se pueda aprovechar todo lo que los integrantes del coro ofrecen. Un coro, como una orquesta, es una rueda que nunca deja de rodar. Y se trata de que cada persona nueva que entre se aproveche esa inercia y se deje enseñar lo que el coro ha aprendido en este tiempo.

¿Se ha recuperado el Cor de los años de inestabilidad laboral?

Todos los momentos de incertidumbre son difíciles, pero tengo muy claro que cada momento tiene sus circunstancias, y cuando la legislación permitió estabilizar las plazas lo hizo muy bien. Y los coralistas han demostrado estar siempre a la altura de las circunstancias. Fue un proceso enriquecedor que ha terminado consolidando una muy buena plantilla.

Una plantilla consolidada, un nuevo director. ¿Cuál es el siguiente paso?

Para mí, seguir aprendiendo, y quisiera que ese espíritu no se perdiera. Ellos están siempre hambrientos de aprender muchas cosas y hay que aprovechar que esa chispa continue e incluso que se haga más grande.

¿Ha hablado ya con sir Mark Elder, el nuevo director de la Orquestra de la Comunitat Valenciana?

Hemos tenido dos reuniones. Es un maestro con unas ideas clarísimas, muy trabajador y que cuida los detalles. Creo que nos va a venir muy bien trabajar con él.

Entiendo que con Jesús Iglesias, el director artístico de Les Arts, ha hablado más veces.

Si, y muy bien, también. Estamos en contacto constantemente. Trabajar con él es muy fácil.