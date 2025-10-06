Mis majaras favoritos

Este viernes 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. A lo largo de su historia, la jornada ha tenido como objetivo general concienciar a la población sobre los problemas de salud mental en todo el mundo. Por años, la Organización Mundial de la Salud ha incidido más en la prevención del suicidio, en la necesidad de incrementar los medios para tratar las enfermedades mentales, en la consideración de la salud mental como un derecho humano fundamental o en el vínculo entre el ámbito laboral y los problemas psicológicos ocasionados por el mismo.

A este respecto circula una broma que señala que quizá nos hagan falta menos psicólogos y más sindicatos, pero lo cierto es que la sociedad española va cortísima de medios para la atención de este tipo de trastornos y patologías en la sanidad pública. Lo explicaba mi admiradísimo Muñoz Molina el otro día en la tele. Aquejado de una grave depresión, el escritor se había visto abandonado por nuestro sistema nacional de salud y daba las gracias por tener cuatro duros para buscar tratamiento en el sector privado. Depresiones, fobias, bipolaridad, autismo, psicosis, esquizofrenia y muchas otras: enfermedades de segunda, comparadas con cánceres y cardiopatías por ejemplo, pero que son en muchas ocasiones tan penosas como éstas y, además, conllevan un estigma social y un dolor para la familia del paciente que acaba por triturar todo su entorno laboral, relacional y afectivo.

En todas las formas de expresión artística la locura se ha equiparado, a menudo, con la genialidad. Una burrada, pero lo cierto es que muchos artistas con dolencias de carácter psicológico han conseguido crear mundos propios de una belleza inusitada, dolorosa muchas veces, con desenlaces vitales terribles en algunas ocasiones después de que la persona sucumbiera al monstruo que le devoraba por dentro. En el rock, las particularidades conductuales, los rasgos de personalidad, las enfermedades mentales innatas, o provocadas por traumas y lesiones, o desencadenadas o agravadas por el consumo de drogas han servido de formidable motor creativo. Qué grandes discos se han gestado gracias a maneras de pensar disruptivas, benditas locuras que han generado expresiones musicales que reflejaban un terrorífico azote interior. Y es que al principio es magnífico, esa creatividad que fluye de sus cerebros estropeados funciona para el negocio y todo el mundo disfruta de esas fiestas en las que los sombrereros locos celebran su no cumpleaños a diario.

Pero luego llegan los problemas en forma de comportamientos incómodos, maltratos, autolesiones, incompetencia y se aparta a estos genios, en ocasiones con gran crueldad, hacia los márgenes sociales que procuran hospitales, sanatorios, cárceles, medicaciones, electroshocks, lobotomías, torturas, exilios, reclusiones, soledades e indigencias. ¿Recogemos a Syd camino del ensayo? Para qué, si está majara. Ya le haremos un homenaje diciendo que era un mártir que brillaba como un diamante.

Barrett sea quizá el más recordado y apreciado de todos aquellos atrapados, pero hay muchos más. Brian Wilson, sin ir más lejos, que al contrario que el fundador de Pink Floyd continuó siendo más o menos funcional hasta el final de sus días. Eso sí, después de pasar un calvario a manos de psiquiatras aprovechados y terapias demenciales. A Roky Erickson, amigo de marcianos y otros seres imaginarios (o no), se le aplicó como cura el acoso policial, los voltios y la toracina. Además, le timaron con los derechos de sus canciones dejándole en la pobreza. “Skip” Spence, de Moby Grape, Quicksilver Messenger Service y Jefferson Airplane grabó el magnífico “Oar”, un documento único que muestra lo que puede hacer un esquizofrénico en estado de colapso mental tocando todos los instrumentos ante el ingeniero de sonido más paciente del mundo.

A veces la cosa no es tan extrema y la enfermedad mental cobra la grisura de la cotidianeidad. Nick Drake facturó tres discos soberbios que no obtuvieron éxito hasta después de su muerte. Aquejado de una tristeza infinita, la depresión, disfrazada de perro negro, se lo llevó una noche de casa de unos padres que cuidaron de él lo mejor que supieron. James Carr pudo ser tan grande como Otis Redding o Marvin Gaye, pero su trastorno bipolar lo hacía incompatible con el showbiz. Dejó dos discos a finales de los 60 que son canela fina. Jeff Buckley, Peter Green, Daniel Johnston y Kristin Hersh también padecieron lo suyo y nos regalaron obras maestras.

Recientemente, Billie Eilish, Adele, Mick Jagger, David Byrne y Billy Joe Arsmtrong han hablado sobre su propia salud mental para quitar estigmas, dar visibilidad al asunto y pedir medios. A ver si sus palabras inspiran a nuestros gobiernos para aumentar la dotación presupuestaria, porque se trata de un derecho fundamental e inalienable.