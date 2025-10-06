La Mutant arroja una mirada crítica y feminista a los ballets clásicos románticos

Lejos de la nostalgia y la recreación estilizada, la compañía Montdedutor toma los días 10 y 11 de octubre, los ballets clásicos para revisarlos desde una mirada crítica, corporal y feminista en La Mutant. ‘Danzas románticas’ es una pieza de creación contemporánea "que se sumerge en el imaginario de grandes obras de la escena como ‘Giselle’, ‘La Sylphide’, ‘Coppélia’, ‘Raymonda’ y ‘Scheherezade’ para intentar sanar ciertas crueldades de las que aún somos herederos”, en palabras de sus artífices.

Según avanza la sala, este solo creado e interpretado por Guillem Mont de Palol, con dirección, escenografía y vestuario de Jorge Dutor, "ahonda en la convención para llevar a cabo una intervención profunda en las narrativas del romanticismo, a fin de cuestionar y transformar los discursos sobre el amor, el género y la identidad que aún hoy continúan moldeando nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestras relaciones y nuestras ideas sobre el deseo, el sacrificio y la fragilidad".

La pieza -que parte de la danza clásica, "con toda su belleza, lirismo y virtuosismo técnico-, esconde en su interior relatos que perpetúan la noción del amor romántico, así como la idea de la fatalidad y la fragilidad vinculada a la mujer, que viene ya diseñada en la misma técnica del ballet clásico, donde se hacen claras distinciones entre los roles masculinos, dotados de fuerza física y poderío, frente a los movimientos asignados a los femeninos, tendentes a la vulnerabilidad, la ligereza y la inferioridad", añaden.

“En ‘Danzas románticas’ queremos acercarnos al ballet desde una perspectiva de género crítica poniendo las problemáticas de las políticas del cuerpo romántico en juego”, han declarado sus autores.

Un momento de la pieza. / L-EMV

Un ritual horizontal e inmersivo

Su dispositivo escénico "es una escenografía orgánica que respira y constela la tragedia del ballet clásico ‘Giselle’, y desde el que se cuestiona la individualidad e incluso el victimismo heroico que justifica comportamientos bestiales. En forma de ritual inmersivo, la pieza combina danza, acción performativa, música, humor y discurso. El público no está sentado: se convierte en parte activa de una escenografía viva que respira y transforma el espacio. Un paisaje compartido donde la jerarquía escénica se disuelve y se abre paso a una experiencia horizontal, íntima y colectiva", señalan desde La Mutant.

El público podrá emprender "un viaje singular a través de los clichés, manierismos y músicas descriptivas de estas cumbres de la danza clásica romántica. De una forma distendida, la audiencia es llevada a reflexionar sobre un tema serio desde un divertimento", aseguran.

En la propuesta se realiza un énfasis en las músicas originales de cada uno de estos ballets, donde las partituras de Stravinsky, Chopin, Delibes y Rimsky-Korsakov subrayan el carácter de estas mujeres "etéreas que eran hadas, espíritus o sonámbulas martirizadas por hombres mortales".

La versión de las heroínas

“Invocamos a las heroínas de estos ballets para escuchar su versión de los hechos. Queremos darles voz, cuerpo y agencia, y así exorcizar los abusos, silencios y estereotipos que las han perseguido durante siglos”, exponen sus creadores.

"Mientras el amor puede ser una fuerza que eleva, el amor romántico tradicional muchas veces encierra, aísla y castiga", matiza la sala.

‘Danzas románticas’ cuestiona esa narrativa con humor, ternura y radicalidad, proponiendo otros modos de habitar el deseo, la belleza y la emoción.

El humor y la fricción

Guillem Mont de Palol y Jorge Dutor desarrollan su trayectoria juntos desde 2009. Mont de Palol ha estudiado en la School for New Dance Development de Ámsterdam (SNDO) y es coreógrafo y ‘performer’. Dutor se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD).

Sus intereses artísticos se centran en el lenguaje, la voz y su fisicalidad, el cuerpo, la musicalidad y el ritmo. Empezaron a trabajar en tándem en Ámsterdam y han realizado diversas piezas que han sido presentadas en diferentes contextos nacionales e internacionales. En no pocas ocasiones han hecho colaboraciones con artistas afines a sus intereses.

Aseguran no temer al humor como vehículo para cuestionar los formatos de producción, creación, exhibición, interacción y contaminación de su propia práctica artística. Consideran cierta dimensión política en sus trabajos al expandir el concepto de coreografía y trabajar en los límites de fricción con otras disciplinas artísticas.

‘I per què John Cage?’ (2011), ‘#Los Micrófonos’ (2013), ‘This Movie’ (2013), ‘Grand Applause’ (2016), ‘Lo mínimo’ (2018) y ‘El Movimiento (2021)’ son algunas de las creaciones que han estrenado hasta la fecha.