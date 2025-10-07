La Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual presenta el cartel de la VIII edició dels Premis Lola Gaos

La Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) ha presentado hoy la imagen oficial de la VIII edición de los Premis de l’Audiovisual Valencià – Premis Lola Gaos, que se celebrarán el próximo 14 de noviembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

La presidenta de la AVAV, Teresa Cebrián, ha recordado que «desde la Acadèmia pedimos al diseñador que la imagen de esta edición mostrara la unión de todas las disciplinas que conforman el audiovisual». Esa, ha subrayado, es también la vocación de los Premis Lola Gaos: reconocer la diversidad y la riqueza del sector.

Cebrián ha destacado además que, gracias a la colaboración con el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, se ha podido dar un paso decisivo hacia la integración plena del audiovisual valenciano. «La incorporación de tres nuevas categorías completa esa visión integradora», ha afirmado.

Con ello, ha concluido, se cierra un círculo que permanecía abierto y se consolidan unos premios que representan a todo el audiovisual valenciano.

El cartel ha sido diseñado por Kike Correcher, director creativo de Filmac, que repite como autor tras firmar también la gráfica de la pasada edición. Su propuesta parte de una estilización geométrica del trofeo que, al repetirse, conforma un mosaico. Esta construcción visual busca transmitir la idea de que el audiovisual se sostiene en la suma de todas sus disciplinas, un engranaje colectivo en el que cada parte resulta imprescindible para la solidez del conjunto.

Contraste con la edición anterior

La propuesta cromática incorpora los colores rojo, verde y azul, asociados al color en pantalla, y establece un contraste deliberado con la estética en blanco y negro de la pasada edición, concebida como homenaje a la trayectoria cinematográfica de Lola Gaos.

La imagen se encuadra, además, en el ojo de la actriz, que actúa como marco simbólico: un recordatorio de que toda obra audiovisual nace de la mirada y del punto de vista de las personas creadoras. Según explica Correcher, la intención ha sido combinar novedad y continuidad: ‘los premios todavía son jóvenes y necesitan reforzar su identidad; por eso hemos buscado un lenguaje visual que mantenga el vínculo con la edición anterior al tiempo que refleja el crecimiento y la diversidad del sector’.

Nuevos premios a la televisión, radio y publicidad

La imagen de este año coincide con una edición que amplía su alcance, incorporando por primera vez tres nuevas categorías: ‘Premi al millor programa de televisió de proximitat’, ‘Premi al millor programa de ràdio de proximitat’ i ‘Premi a la millor campanya publicitària compromesa i de proximitat’. Con ello, la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual premia de forma conjunta todas las disciplinas del sector: cine, series, videojuegos, televisión, radio y publicidad.

Premis Lola Gaos 2025, / L-EMV

El presidente del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, José María Vidal, ha afirmado que «el cartel de este año acierta al sintetizar la diversidad real del audiovisual valenciano: cine, series, videojuegos y nuevas narrativas conviven en un mismo impulso creativo».

Vidal ha añadido que desde el Consell de l’Audiovisual se celebra también la incorporación de tres nuevos premios, ya que «reconocen y ponen en valor esa pluralidad que define al sector».

Con la presentación de este cartel, los Premis Lola Gaos refuerzan su identidad visual y se preparan para una edición marcada por el crecimiento y la diversidad del sector. Este año se han recibido 458 candidaturas, lo que supone un incremento de más del 30 % respecto a la pasada edición, un récord que refleja el entusiasmo y la confianza del audiovisual valencià en estos galardones. El próximo 21 de octubre se darán a conocer las nominaciones oficiales, un nuevo paso hacia la gran gala del 14 de noviembre en el ADDA de Alicante.