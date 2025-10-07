Empresas reclaman la Dirección de la Industria Musical que anunció Mazón hace dos años

La Asociación Valenciana de Empresas de Música (Asvem) ha acogido con satisfacción las nuevas medidas fiscales anunciadas por el president de Generalitat, Carlos Mazón, que permitirán a los contribuyentes deducirse gastos relacionados con la actividad musical, por lo que favorecen a pequeñas empresas, asociaciones y profesionales autónomos. Entre ellos figuran la adquisición de instrumentos y partituras, las matrículas de conservatorios y escuelas de música —públicas y privadas—, programas de formación y perfeccionamiento, cuotas de sociedades musicales y entradas a conciertos.

Para la asociación, estas deducciones representan "un avance importante al poner en valor la relevancia social, cultural y económica de la música en la Comunitat Valenciana". Un territorio, destaca la entidad, donde las bandas, sociedades y centros de enseñanza "forman parte del ADN cultural y las empresas que las sustentan una industria por construir". "Es un paso firme y un punto de partida en temas fiscales muy beneficioso para el sector", ha destacado Pedro Rodríguez, presidente de Asvem.

Resultan insuficientes

Sin embargo, la entidad advierte de que estas medidas "resultan insuficientes para garantizar el desarrollo estructural de la industria musical valenciana". Para ello, Asvem reclama la creación de una Dirección General de la Industria Musical, un compromiso que Mazón anunció en julio de 2024 y que aún no se ha materializado y por lo que parece tampoco lo hará en 2025. "Una Dirección General de la Industria Musical sería clave para ordenar, coordinar y garantizar políticas que fortalezcan realmente al conjunto del sector", ha subrayado Rodríguez.

La asociación también ha recordado que continúa a la espera de respuesta a la solicitud de reunión enviada al president de la Generalitat para establecer un canal de diálogo directo que permita definir prioridades y trazar una hoja de ruta común. "Queremos trabajar codo con codo con la Generalitat para que la música valenciana no solo sea patrimonio cultural, sino también una industria sólida, competitiva y con futuro. Este anuncio es un avance, pero quedan muchos retos por delante", ha señalado el presidente de Asvem. La asociación también ha anunciado una ronda de reuniones con los distintos grupos parlamentarios en Les Corts Valencianes.

Esta asociación que agrupa a empresas de producción, distribución, gestión y promoción musical, defiende desde su fundación el papel estratégico de la industria de la música en la Comunitat Valenciana. Un sector que, más allá de su dimensión cultural y educativa, "genera empleo, dinamiza la economía local y proyecta la imagen de la región tanto dentro como fuera de España", destacan.

Asvem, según indica la propia entidad, agrupa a unas cuarenta empresas, autónomos y entidades del sector musical en la Comunitat Valenciana.