El fomento de la lectura y las generaciones más jóvenes, ejes del Salón del Cómic de València 2026

Con la presentación de su cartel oficial, obra de María Medem, el Salón del Cómic de València inicia la cuenta atrás para cita del 27 de febrero al 1 de marzo. Un año más, Feria Valencia acogerá una edición en la que reforzará su estrategia de impulsar y dinamizar la cultura del cómic, el manga, el anime y la cultura pop. Una de las novedades será la de potenciar la zona de cómic infantojuvenil con la que atraer a las generaciones más jóvenes, convirtiéndose en la puerta de entrada al mundo del cómic para miles de escolares y familias.

Cartel oficial obra de la ilustradora sevillana María Medem / MARCOS SORIA ROCA

AU-K! es un nuevo espacio desarrollado junto con la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM – Universitat de València, nace con el objetivo claro de fomentar la lectura y la creatividad integrando arte, juego y aprendizaje. En él tendrán lugar talleres de cómic en valencià, Fanzines y autoedición y actividades creativas vinculadas al cómic como cosplay, disfraces, cerámica o maquetas, entre otras. Asimismo, dispondrá de un escenario para encuentros informales entre los autores invitados y el público infantil, concursos de disfraces, mesas de firmas, exposiciones y charlas para los adultos acompañantes.

Creadores de contenido

Otra novedad es la nueva programación dedicada a creadores de contenido vinculados al mundo del cómic, el manga y la cultura pop. Este espacio contará con su propio escenario y reunirá a divulgadores, influencers, periodistas culturales y comunicadores digitales que trabajan en redes sociales acercando la historieta a nuevas generaciones. El objetivo de este espacio es reconocer el papel de estos nuevos mediadores culturales, explorar los retos de la comunicación en redes y generar diálogo entre la comunidad, la crítica y la industria.

El programa incluirá charlas y mesas redondas sobre la divulgación digital del cómic y del manga; debates sobre ética, objetividad y creación de comunidad en redes sociales; encuentros entre divulgadores y editores para compartir perspectivas sobre el futuro del sector, así como grabaciones y entrevistas en directo con público, integrando las dinámicas de los canales de cada creador en el marco del Salón.

Con esta iniciativa, el Salón busca el equilibrio entre manga y cómic, diversidad de voces, géneros y generaciones, para ofrecer una visión plural y actual de la cultura del cómic en el entorno digital.

Presentación del cartel en La Nau / MARCOS SORIA ROCA

África vuelve a un Salón que apuesta por la diversidad cultural

El cómic africano ha estado muy presente en las últimas ediciones del Salón con creadores que dieron a conocer su particular visión del cómic en los países africanos. El Salón seguirá apostando por la diversidad cultural con exposiciones, autores invitados y actividades que promuevan el intercambio entre Europa y África, en colaboración con entidades y embajadas para visibilizar la riqueza creativa del continente. Serán propuestas que ampliarán horizontes y visibilizarán voces emergentes.

Vuelve también la sección profesional al Salón que ofrecerá oportunidades de conexión a los nuevos creadores y a las editoriales. Por un lado, se celebrará el Mercado de Derechos Internacionales, donde se mantendrán reuniones entre editoriales nacionales e internacionales para la compraventa de derechos, bajo la organización de la Associació d'Editors del País Valencià.

Por otro lado, los autoras y autores tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos directamente a las editoriales en el espacio Revisión de Portafolios, facilitando así la creación de nuevas oportunidades profesionales en el sector.

Mundo Cosplay

El mundo Cosplay sigue siendo una de las señas de identidad del Salón. Con el concurso Cosmasters para adultos y escolares o la Pasarela Cosplay… refuerza su apuesta por la creatividad creando un espectáculo visual sin igual. Además, el Salón sigue siendo una fase clasificatoria para el concurso Cosplay World Masters (CWM), una prestigiosa competición internacional que busca al mejor cosplayer del planeta, el ganador en el Salón del Cómic de Valéncia representará a España en la gran final.

El Salón volverá a tener un papel destacado acercando los juegos de mesa y rol y las miniaturas a todas las edades. En esta edición el espacio Joc&Rol contará con campeonatos y torneos clasificatorios de grandes franquicias internacionales. Además, se llevarán a cabo demostraciones de editoriales, partidas abiertas y zonas de iniciación para todos los públicos. Antes de la celebración del Salón, del 13 al 14 de diciembre, Joc&Rol celebrará sus Jornadas Formativas y su popular zona de juegos. Durante todo el fin de semana, los aficionados podrán participar en múltiples mesas de juego y los profesionales de la docencia y los técnicos de juventud debatirán la importancia de los juegos de mesa moderno como herramienta educativa y desarrollo de los más jóvenes. El objetivo es seguir consolidando este espacio como punto de encuentro entre ocio, estrategia y narración.