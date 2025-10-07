La historia de la Mostra de València en 40 carteles

La exposición 'Los carteles de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 1980-2025' en la Galería del Tossal no es solo una recopilación de los pósteres del festival de cine; es también un repaso a la evolución de la ilustración y el diseño.

El concejal de Cultura y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno; la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales y directora de La Mostra, Sara Mansanet, y la comisaria de la exposición, Marisa Giménez, han presentado este martes la exposición, en un acto al que también ha asistido el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez.

Mansanet, Moreno y Giménez, durante la presentación de la exposición. / F. Calabuig

La Galería del Tossal despliega -literalmente- la alfombra roja para reunir hasta el 2 de noviembre el conjunto de los 40 carteles correspondientes a otras tantas ediciones del festival cinematográfico. Dividido por décadas, el primer bloque, el de los años 80, revela cómo los creadores ya consagrados eran los elegidos para dar forma a la imagen del festival: Artur Heras, Manolo Valdés, Manuel Boix, Ana Juan, Carlos Berlanga o Javier Mariscal son algunos de los creadores que realizaron los carteles. Es entonces cuando la palmera se convierte en símbolo del certamen.

El recorrido cronológico por los carteles de La Mostra deja a su paso nombres tan conocidos como los de Francis Montesinos o Rafael Contreras para llegar a ilustradores actuales como Boke Bazán, Paco Roca o Dídac Ballester y Rosella Reig, creadores del cartel de esta 40.ª edición. Nombres que dan buena cuenta de cómo el cartel de La Mostra ha evolucionado a la par que el despunte del diseño como disciplina.

Así, la exposición recorre los 40 años de la Mostra desde 1980 a 2025, a excepción -obviamente- de los seis años que no se celebró (de 2012 a 2017).

Cartel de esta 40 edición. / F. Calabuig

Giménez ha explicado que cuando plantearon esta exposición "pensamos que iba a ser más sencillo encontrar todos los carteles". Algo que, según sus palabras, no ha sido así. La intención era reunir obras originales para la exposición (un 90 % lo son). Sin embargo, no existía un lugar en el que encontrar el conjunto. De ahí -ha explicado- que hayan recurrido a los archivos de La Filmoteca, a coleccionistas privados, a los propios autores y a plataformas de coleccionismo para lograr reunir los 40 carteles.

Entre lo digital y lo analógico

"Los carteles que se muestran en esta exposición transitan un periodo temporal entre lo digital y lo analógico y resumen en esencia 40 años de convivencia entre la ciudad de València y su Mostra de cine. Un certamen que nace y crece, en diálogo con el espectador, impregnado de matices mediterráneos en el que geografía y cultura dictan sus señas de identidad. Su ámbito define una historia que entrecruza luces, brillos, sombras y contradicciones en el pasado y que en los últimos años se ha vuelto a colocar como una de las citas culturales más importantes de la ciudad", dice la comisaria.

Algunos carteles de la muestra. / F. Calabuig

Moreno ha señalado su "vínculo emocional" con la Mostra, ya que "trabajé muchos años en ella y tengo casi todos los carteles", ha explicado el concejal, quien ha asegurado que tiene incluso pósteres con erratas, "una 'rara avis'", en su opinión.

Igualmente, Mansanet ha calificado este muestra como "un reto por el vínculo emocional de este festival con la ciudad". "El cartel de cine es una pieza de arte en sí mismo y un reflejo de su tiempo. Al reunir esta colección, no solo celebramos 40 años de cine en València, sino que también honramos a los grandes creadores que han puesto su genio al servicio de la Mostra”, ha destacado Mansanet.

Carteles de películas y actividades de La Mostra. / F. Calabuig

La exposición se complementa con material documental de catálogos, carteles de películas, actores y actividades de distintas ediciones de La Mostra.

Homenaje a las películas Palmera de oro

La directora de La Mostra ha anunciado, además, que para celebrar las cuatro décadas del certamen, se ha programado el Ciclo 40 aniversario, que tendrá lugar en los cines ABC Park.

Se trata de una selección de veinte películas galardonadas con la Palmera de Oro, el máximo reconocimiento del festival, "trazando también un recorrido cinematográfico por la historia del festival desde 1980 hasta hoy", ha dicho Mansanet.

“La programación repasa más de cuatro décadas de historia cinematográfica en la cuenca mediterránea y reflejan la evolución social, política y cultural de la región”, ha explicado la directora del festival.

El ciclo, ha añadido, "ofrece una mirada plural y diversa" a través de obras procedentes de países como España, la antigua Yugoslavia, Siria, Túnez, Marruecos, Argelia, Bosnia, Turquía, Líbano, Italia o Francia.