El mejor jazz internacional vuelve (una vez más) al Jimmy Glass

El veterano club valenciano Jimmy Glass es sinónimo del mejor jazz del mundo. Lo dice, también, la prestigiosa revista especializada 'Downbeat', que lo sitúa en el top de locales dedicados al género musical. Además, es el local de jazz en activo de mayor antigüedad y trayectoria musical de la Comunitat Valenciana. El próximo lunes, 13 de octubre, inaugura su XIV Festival de Jazz Contemporáneo con estrellas del panorama nacional e internacional.

Este festival de otoño reúne a la élite del jazz, con especial atención a las figuras de EE UU, pero también a las europeas, del resto de España y la Comunitat Valenciana. Para esta edición ofrecerá, como cada año, una programación caracterizada por la variedad de estilos, tendencias y procedencia geográfica para exhibir lo mejor de la actualidad internacional del jazz en una propuesta que incluye nueve conciertos en su sección oficial y otros 12 en la sección 'off'. El festival está patrocinado por la asociación Gente del Jimmy Glass Jazz.

Sarah Elizabeth Charles. / L-EMV

Programación

La sección oficial del festival, avanza la sala, comienza los días 13 y 14 de octubre con la actuación del cuarteto del trompetista Jason Palmer, con Mark Turner, Michael Janisch y Jeff Ballard para presentar 'The cross over', su último disco.

El día 16 tocará el cuarteto del saxofonista Jerry Bergonzi con el pianista Carl Winther. Le seguirá el concierto del día 21 con la actuación del saxofonista 'bopper' Jesse Davis. El día 23 de octubre será el turno del concierto de la cantante Sarah Elizabeth Charles (quien ha actuado en la Casa Blanca), que estará en València con un sexteto que incluye al contrabajista Or Bareket, la pianista Maya Keren y el baterista Elé Howell, además de un dúo de violonchelo y violín.

El trío de la internacional pianista española Marta Sánchez, residente en Nueva York, actuará 28 de octubre con una base rítmica formada por el contrabajista Matt Penman y la baterista Savannah Harris.

Joe Sanders. / Antonio Porcar Cano

El jueves 30 de octubre actuará por primera vez en Jimmy Glass el saxofonista tenor Igor Lumpert, con el saxofonista tenor Greg Ward, el contrabajista Stephan Crump y el baterista Kenny Grohowski.

Por su parte, el pianista argentino Guillermo Klein & Asociados tocarán el 6 de noviembre, tras pasar por el Festival de Barcelona, con una banda de siete grandes músicos españoles.

El 13 de noviembre actuará un cuarteto de excepción, liderado por el gran contrabajista Joe Sanders, que presenta su último disco, 'Parallels', con los saxofonistas Seamus Blake y Logan Richardson, además del impresionante baterista Kendrick Scott.

Finalmente, el cuarteto del vibrafonista estadounidense Steve Nelson cerrará la sección oficial el 18 de noviembre.

Cartel del festival. / L-EMV

Chevi Martínez, propietario y alma del Jimmy Glass, recuerda cómo unos pocos años antes de poner en marcha el festival allá por 2011, por el local de la calle Baja ya pasaban "grandes figuras internacionales, que se habían percatado de la programación que teníamos y que esto era serio". Con esos mimbres, decidió dar forma al festival, "que desde prácticamente la primera edición ya tenía un prestigio importante". En todo este tiempo, dice, "lo único que hemos hecho ha sido mantener esa línea". "Todos los años se nos han ofrecido grandes nombres o los hemos buscado nosotros", explica.

Turismo de jazz

En cuanto al éxito de una sala que el año que viene cumple 35 años de vida asegura que "esto es una cuestión de asumir el riesgo desde el principio, de mantener una línea coherente con lo que piensas, no dejarte llevar". Martínez asegura que "el jazz está evolucionando continuamente y hay que estar detrás de esa evolución y marcar una pauta". En ese sentido, Chevi Martínez defiende que "la gente sepa cada vez más del jazz, de las nuevas tendencias y se conviertan en auténticos seguidores del Jimmy Glass".

El propietario del local recuerda que la programación del Jimmy no es solo para público local, sino que han conseguido también una legión de seguidores más allá de València. "Al aparecer en guías internacionales, hay un tipo de 'turismo de jazz', por lo que tenemos mucha participación de turistas de otros países a los que les gusta el jazz y saben a dónde ir".

En sus 34 años de trayectoria, el Jimmy Glass ha destacado por su dedicación exclusiva al jazz, "sin caer en los tópicos comerciales, y su compromiso con la actualidad más vanguardista le imprimen un sello de credibilidad", señalan desde la sala. "Prestamos especial atención a los valores emergentes situados en la avanzadilla del jazz, que conservan los valores fundamentales de esta música, pero que ofrecen propuestas arriesgadas y personales", añaden.