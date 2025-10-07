El MuVIM presenta un manuscrit restaurat del segle XVIII del metge valencià Juan Vicente Estruch
L'àrea de Cultura de la Diputació de València ha finançat la rehabilitació de l'històric document que s'incorpora a la biblioteca del museu
El MuVIM, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, ha restaurat un manuscrit mèdic elaborat pel valencià Juan Vicente Estruch Sala, natural d'Ador, a la comarca de la Safor, que s'incorpora a la col·lecció de la biblioteca del museu de la Diputació.
Així, el MuVIM va presentar ahir el document restaurat en una jornada que va comptar amb Rafael Company, director del MuVIM; Sergio Vilata, responsable de la biblioteca del museu; Manela Faus, alcaldessa d'Ador; José Miguel Mollá, alcalde de Caudete (Albacete); Francisco Marco, propietari de l'obra; José Soriano, metge i historiador; Miguel Requena i Carlos Blanes, transcriptors del manuscrit; i Iván Soler, restaurador de l'obra, a més d'un centenar d'assistents.
El responsable de la biblioteca, Sergio Vilata, va qualificar este document històric com "una font viva de coneixement, una finestra a les pràctiques mèdiques, als sabers populars i a la vida quotidiana de fa quasi tres segles".
"El manuscrit de Juan Vicente Estruch que hui presentem -continua- arreplega receptes mèdiques, anotacions terapèutiques i observacions clíniques utilitzades per un metge que exercia a mitjan segle XVIII". Per a Vilata, l'escrit "és un exemple valuós de com s'entenia la medicina en aquella època, i també de com es transmetia el coneixement: de manera manuscrita, pràctica, pròxima i profundament connectada a l'entorn".
Després de la seua restauració i transcripció dels seus textos per a facilitar l'estudi del seu contingut, i considerant la voluntat del donant del manuscrit, així com la cronologia del text i la seua temàtica, que enquadren al document en el període de la Il·lustració històrica, el volum passa a formar part de la biblioteca del MuVIM per a la seua consulta, on ha estat des del moment de la donació. "Al costat de gravats, mapes i llibres que narren la nostra història, este manuscrit troba el seu lloc junt amb més de 1.800 documents que formen el fons antic de la biblioteca", assenyala Vilata.
Història
El document es va escriure durant els anys en què Estruch va exercir la medicina a Caudete, antiga vila real valenciana actualment situada a la província d'Albacete, i va ser cedit a la Diputació de València pel vicepresident de la Asociación Cultural Amigos de la Historia Caudetana, Fran Marco. Va ser el pare de Marco, Gaspar, qui, sent un xiquet, va salvar el manuscrit durant la Guerra Civil a Caudete, al costat d'altres volums que es trobaven en una antiga farmàcia.
Quan Juan Vicente Estruch va iniciar la redacció del manuscrit, l'any 1746, era un metge amb una pràctica professional que oscil·lava entre la medicina tradicional, o màgica, i l'adhesió als avanços científics que es difonien per part dels metges il·lustrats. Així es reflectix en la redacció del text, conformat com un dietari; en les pàgines s'arrepleguen els problemes de salut dels seus malalts, tant a Caudete com en diversos llocs del veí regne de València, així com els tractaments i receptes que va prescriure a aquells pacients immersos en el medi rural. Igualment, en la redacció s'inclouen referències a diversos tractats mèdics contemporanis i del passat.
