Milei manosea el “Libre” de Nino Bravo como ya hizo Pinochet

“Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar”, ha cantado Javier Milei en un concierto que ha ofrecido este lunes por la noche (madrugada del martes ya en España) en el Movistar Arena de Buenos Aires. Fotografías del muro de Berlín, hombres muertos a tiros entre alambres de púas e imágenes de los atentados a Donald Trump, Charlie Kirk y Jair Bolsonaro han acompañado en una pantalla esta versión del “Libre” de Nino Bravo con la que el presidente de la República Argentina ha cerrado una extraña actuación que también era un acto de campaña electoral y presentación de un libro ante más de 15.000 enfervorecidos seguidores.

Milei no es el único dirigente latinoamericano que ha mostrado su pasión por la canción compuesta por José Luis Armenteros y Pablo Herrero para Nino Bravo. Hace unos años, un estudio escrito para la revista Contrapulso por la licenciada en Historia de la Universidad Católica de Chile, Josefina Lewin, demostraba cómo el régimen militar encabezado por Augusto Pinochet se había apropiado de “Libre” «sustituyendo el sentido y la intención política de su versión inicial por una versión afín a la ideología del autoritarismo».

Chilenos "cansados de soñar"

Según la autora, la dictadura escuchó en «Libre» «un homenaje a la gesta de liberación emprendida por las Fuerzas Armadas y la expresión de un arquetipo juvenil ideal», el de aquellos jóvenes que, como dice la canción, se habían «cansado de soñar» utopías socialistas. De hecho, en 1974 el humorista y cantante chileno Edmundo «Bigote» Arrocet la versionó en el festival Viña del Mar como homenaje a ese «concepto de libertad» que había estado «a punto» de perderse durante el gobierno de Salvador Allende, según el mismo reconoció después ante la prensa.

Tal era la afición de Pinochet y los suyos por la canción de Nino Bravo que varios artistas afines la interpretaron para concluir la celebración del primer aniversario del golpe de estado. “Libre” también fue entonada durante la ceremonia de encendido de la Llama Eterna de la Libertad por el segundo aniversario del golpe. Y en ese mismo 1975 la interpretó una banda militar para celebrar los 60 años que cumplía dictador.

Una "catarsis" para los presos

Si «Libre» se transformó en un himno para la dictadura de Pinochet fue porque «para los nuevos gobernantes militares, el golpe del 11 de septiembre había sido un acto de liberación, la ‘liberación del yugo marxista’», señalan los historiadores de la música chilena Juan Pablo González y José Miguel Varas. Pero también recuerdan como en ese mismo 1973 en el que la democracia fue derrocada por las armas en el país latinoamericano, «miles de detenidos cantaron la balada de Nino Bravo ‘con sospechoso entusiasmo’ cuando esta fue perifoneada por los altoparlantes del centro de detención ubicado en el Estadio Nacional».

Al fin y al cabo, tal como indican los historiadores, esta reacción no era extraña: «todos querían estar libres y compartían la idea de liberarse del yugo militar». «Mientras esperábamos en las graderías para ser interrogado por primera, segunda o más veces, entonábamos ‘Libre’ a aquellos que se formaban para ser liberados”, recordaba un opositor que había estado preso en el Estadio Nacional de Chile a la musicóloga Katia Chornik para el proyecto “Cantos cautivos”. «’Libre’ era una catarsis, mezcla de alegría por los que se iban y esperanza para los que nos quedamos. Desgraciadamente, la dictadura y sus esbirros civiles o militares la usaron para su propia propaganda».

Presos y militares en el Estadio Nacional de Chile. / HO

Pablo Herrero: "Es frustrante"

«Nunca pensé que ‘Libre’ se podría usar en ese sentido”, reconocía Pablo Herrero, uno de los compositores de la canción en una entrevista que recoge Darío Ledesma en su libro “Nino Bravo, voz y corazón”. “Creo que quedó claro desde el primer momento que era una liberación de alguien que está oprimido, no de alguien que está oprimiendo».

«Pinochet -continúa Herrero en esa entrevista- se apropió de ‘Libre’, como el PP se apropió de ‘Libertad sin ira’. [Es frustrante] cuando ves que se utiliza para un fin para el que no fue concebida. En el caso de ‘Libre’ es evidente, porque se creó para luchar contra todo aquello que representa autoritarismo y represión».

No es casual que Milei haya acompañado en su concierto la versión de “Libre” con imágenes del Muro de Berlín. Durante muchos años ha circulado el rumor que relaciona la canción con la historia del obrero de la República Democrática Alemana, Peter Fechter, un muchacho «de casi 20 años» tiroteado cuando trataba de cruzar la alambrada que le separaba el Berlín occidental. Hubo quien incluso señalaba que si «Libre» pasó la censura franquista fue porque el mismo régimen hizo circular esa idea y que era, por lo tanto, un himno contra la represión soviética.

El "rebelde" era Nino Bravo

El propio Milei ha defendido en su show en el Movistar Arena de Buenos Aires la versión de que el origen de "Libre" es la historia de Peter Fechter. Pero Pablo Herrero, uno de sus creadores, negaba que su canción aludiese a la historia de Fechter sino que su mensaje se correspondía más bien a las aspiraciones un Nino Bravo «rebelde», «ambicioso en el mejor de los sentidos», que «luchaba por su vida».

No obstante, en 2019, durante una entrevista a una radio alemana, el compositor acercó más la explicación de «Libre» a la realidad política de la Españaa franquista. «Entonces -continuaba Herrero en esa entrevista-, vivía el dictador y se producían manifestaciones estudiantiles que eran reprimidas a porrazos. Y entonces pensamos: y si alguien esto lo llevara al extremo de decir ‘o todo o nada: para mí la vida es saltar eso que hay ahí. Que tiene pinchos, que me puede herir. Que lo sé. Pero hay algo que me dice que yo debo saltar’. Pues bueno, eso en definitiva fue ‘Libre’».