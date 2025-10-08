Roig Arena
Amaia vuelve a València dentro de su gira donde llenará seis 'arenas'
La artista navarra actuará en la capital el próximo año, cuando concluya su gira que le ha llevado a recorrer toda la geografía española
Atrás han quedado los recintos íntimos para los conciertos de Amaia Romero. Desde que la artista navarra publicara su último disco, 'Si abro los ojos no es real', su dimensión ha cambiado, llenando grandes estadios y siendo cabeza de cartel en diferentes festivales. De hecho, en julio ya estuvo en València en el marco del festival Bigsound.
Sin embargo, anoche la cantante anunció seis últimos conciertos, uno en cada pabellón 'arena' de España y con cierre de gira en Barcelona. Ahí se incluye ya València, con el Roig Arena como escenario que acogerá su extenso repertorio donde nunca faltan sus particulares versiones de canciones míticas del cancionero español que en cuestión de horas se viralizan en redes, como ya hizo con 'Cuando zarpa el amor' de Camela o 'La tarara'.
Así, Amaia ofrecerá un concierto en el Roig Arena el próximo 31 de mayo de 2026, en el recinto multiusos con capacidad para 16.500 personas, a falta de saber si todas las gradas estarán abiertas para el público. Allí interpretará 'Nanai', 'Tocotó' o 'Tengo un pensamiento', entre otros hits.
La venta general de las entradas del concierto de Amaia será el próximo 15 de octubre a las 13h en la web www.roigarena.com y en www.amaiaromeroarbizu.com
Un 'reel' para anunciarlo
Esta nueva serie de conciertos fue anunciada ayer por la propia artista con un divertido vídeo en redes sociales, en una nueva muestra del control que Amaia tiene para generar hype entre sus seguidores. Así, el mítico camión que le ha llevado de gira por toda España, con su cara grabada en los laterales, provoca un atasco en una autopista y en los coches que hacen cola van apareciendo todas las fechas de sus próximos seis 'arenas'.
