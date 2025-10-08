Los conciertos de los sábados vuelven a la Pèrgola

La Pèrgola de la Marina de València recupera casi dos años después sus emblemáticos conciertos de los sábados por la mañana. Depedro, Los Punsetes, Cycle o Grande Amore son algunos de los nombres que subirán, de noviembre a diciembre de 2025, a la construcción modernista del frente marítimo de la ciudad. Las entradas saldrán a la venta el jueves 9 de octubre, a las 12 horas, a través de Vivaticket.es .

Los conciertos de la Pèrgola dejaron de realizarse en diciembre de 2023 después de que se paralizasen varias iniciativas y licitaciones en la zona de la Marina por el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007.

Nueva etapa

Para esta nueva etapa de los Conciertos de la Pèrgola sen han unido varias promotoras valencianas, que cuentan de nuevo con el apoyo del ayuntamiento. "La propuesta, que tiene visos de continuidad en los próximos años, mantiene intacto su ADN: conciertos en directo los sábados por la mañana, fuera de la temporada estival en un emplazamiento que lo hace único y original en España", subrayan los organizadores en un comunicado.

Jose Luis Moreno, concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, ha destacado “la importancia de este ciclo como referente cultural y musical que trasciende a lo local para trasladar la imagen de la ciudad a toda España”. Por su parte Juan Pablo Valera, director de Valencia Music City, no ha querido pasar la oportunidad de remarcar estos conciertos como “una costumbre única y ya arraigada para los valencianos que había que recuperar”.

Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, se suma al ciclo como patrocinador.

La Pèrgola / L-EMV

Más de 400 artistas

Desde su nacimiento hace casi una década, cerca de 200 conciertos, más de 400 artistas y unos 250.000 espectadores después, el ciclo "seguirá con su filosofía de aglutinar a promotoras y colectivos locales de distintos estilos y sensibilidades, reflejando la diversidad creativa de la ciudad", explican los organizadoresa. Otro de sus objetivos es "continuar dinamizando la vida cultural y económica de València, y en especial de Els Poblats Marítims de la misma", añaden.

Grupos consolidados de la escena nacional y emergentes locales seguirán pasando por su escenario, "celebrando la diversidad de estilos y el espíritu innovador que caracteriza a València". Els Concerts de la Pèrgola no solo ofrecerán música en directo, sino también una experiencia gastronómica a través de la zona Esmorzars a la Pèrgola.

Calendario Conciertos de la Pèrgola 2025

- 15 de noviembre: Depedro + Rei Ortolá

- 22 de noviembre: Cycle + Los Invaders

- 13 de diciembre: Grande Amore + Cora Yako

- 20 de diciembre: Los Punsetes + Aurora Roja

- 27 de diciembre: Amatria + Innmir

Apertura puertas conciertos a las 11:30 horas.

Esmorçars a la Pèrgola de 09:30 a 11:30 horas (con reserva).

Entradas a la venta en Vivaticket.es