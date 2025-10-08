Un cuento explica a los más pequeños la 'mocadorà'

En un mundo cada vez más globalizado, americanizado y con costumbres ajenas como Halloween campando a sus anchas, la maestra valenciana Atenea León ha decidido apostar por las tradiciones más cercanas. "En muchos centros en los que he trabajado al llegar septiembre siempre nos hacíamos la misma pregunta: ¿cómo celebramos el 9 d'Octubre?". De esa pregunta surgió el cuento 'Mocadorà', una publicación que explica la 'dulce' costumbre valenciana a los más pequeños.

'Mocadorà' (NPQ Editores) "nace de la intención de celebrar este día de una forma distinta y divertida, respetando y promoviendo al mismo tiempo la cultura valenciana. El relato sirve de introducción y provocación para llevar a cabo diferentes actividades en torno a esta tradición popular", explica su autora. León explica a Levante-EMV que cuando se acercaba la fecha, "año tras año, veía que faltaban recursos o siempre al final acabamos en las mismas actividades", lamenta.

La maestra y escritora Atenea León. / L-EMV

Por ello, León se animó a escribir este relato que, a su vez, "sirve para trasmitir valores positivos como la unión de la comunidad, el cuidado de la tierra y compartir", sostiene. Así, a través de 26 páginas ilustradas y con textos en valenciano y castellano, cuatro simpáticos personajes explican a niños de entre 3 y 5 años y de modo libre cómo surgió la tradicional 'mocadorà' que se celebra en València cada 9 de octubre.

León explica que la historia transcurre en territorio valenciano y "es una relato fantástico dirigido al público infantil con la intención de introducirles en las costumbres y tradiciones de la zona de una forma lúdica y comprensible para ellos". 'Mocadorà' recrea de manera imaginativa el origen de esta tradición. En su relato, como destaca la autora, "un grupo de habitantes de un pueblo valenciano recoge frutas de la huerta para conmemorar la unión del Reino de Valencia tras la conquista de Jaume I. Al disfrutar de estos frutos, deciden compartirlo con sus seres queridos, estableciendo así el inicio de la 'mocadorà'. Aunque esta historia no tiene base histórica, ofrece una aproximación creativa a una de las costumbres más queridas de la región, permitiendo que los más pequeños se familiaricen con ella", explica León.

Para la maestra y autora del cuento, "algunas celebraciones están desvirtuándose, sobre todo por la incorporación de otras que vienen de fuera, como Halloween. Por eso, la 'mocadorà' me parecía una forma muy bonita de transmitir en la escuela algo nuestro".

Portada del cuento. / L-EMV

Al final del relato, la maestra sugiere actividades por tramos de edad para que los más pequeños puedan trabajar tanto en clase como en casa: estampación en pintura, modelado con pasta de sal; visitas al mercado o hacer un pícnic, así como un taller de cocina.

En definitiva, según su autora, este cuento "representa una oportunidad para transmitir de forma lúdica y accesible la riqueza cultural de la Comunitat Valenciana, acercando a los niños a esta tradición a través de la literatura".

El origen de la tradición

Cada 9 de octubre la Comunitat Valenciana celebra el Día de Sant Donís, una festividad vinculada al Día de la Comunitat Valenciana y que es considerada la jornada de los enamorados valencianos.

La tradición de este día lleva a regalar dulces de mazapán con forma de frutas y hortalizas, junto con figuras que representan petardos, todo ello envuelto en un pañuelo, un 'mocador'. Esta costumbre, denominada 'mocadorà', tiene sus orígenes en la Edad Media, cuando se regalaban frutas y hortalizas como símbolo de prosperidad y gratitud.

Frutas de mazapán por el 9 d'Octubre. / FERNANDO BUSTAMANTE

No obstante, la práctica adquirió su forma actual en el siglo XVIII. Tras la Guerra de Sucesión y la aplicación de los Decretos de Nueva Planta, se prohibieron las celebraciones en honor a la entrada de Jaume I a Valencia. En respuesta, los valencianos comenzaron a elaborar mazapanes con forma de productos agrícolas y petardos, simbolizando la festividad de manera que se pudieran saltar la prohibición.