"Esta foto es para José. Besos": Los recuerdos que se llevó la dana

En una de las fotografías de la exposición ‘Salvem les fotos UPV/ Recuperar las memorias’, en el Centre del Carmen, se puede leer: "Esta foto es para José. Besos". La firma Isabelle, el 17 de agosto de 1977. ¿El lugar? Solo los protagonistas y, quizás, sus familiares, lo saben. El lodo que arrasó con todo el pasado 29 de octubre de 2024 ha borrado el lugar donde fue tomada la instantánea.

Recuperar ese recuerdo y otros muchos es, precisamente, el trabajo que desde el 4 de noviembre lleva a cabo el proyecto Salvem les Fotos UPV/Recuperar las memorias de la Universitat Politècnica de València (UPV). Desde entonces el equipo de restauradores han recibido cerca de 340.000 fotografías dañadas por la dana de unas 400 familias de los municipios afectados.

El proceso se ha convertido ahora en exposición homónima, que se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el Centre del Carme. El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda y la directora del Área de Acción Cultural de la UPV, María José Martínez de Pisón, han presentado este miércoles la muestra, acompañados por los comisarios de la exposición, Esther Nebot Díaz, Pilar Soriano Sancho y Pedro Vicente-Mullor.

El proyecto realiza un minucioso trabajo sobre las fotografías. / Fernando Bustamante

"Los recuerdos no se compran"

Lejos de centrarse en el valor estético o simbólico de las imágenes, esta muestra destaca el trabajo técnico, científico y meticuloso que ha hecho posible la recuperación de miles de fotografías dañadas por el agua, el barro y el tiempo. Y junto a ello, está el valor emocional: "Los recuerdos no se compran", han dicho los comisarios.

La exposición permite comprender cada etapa del proceso: desde la llegada de los materiales a las instalaciones de la UPV, pasando por la identificación, limpieza, secado y separación de capas, hasta la digitalización, reconstrucción parcial mediante técnicas asistidas por inteligencia artificial y, finalmente, la devolución física y simbólica de las imágenes restauradas a sus familias, "que las reciben muy emocionados", señalan.

Los comisarios y responsables del proyecto, con Bugeda y Martínez de Pisón. / Fernando Bustamante

Junto a los paneles explicativos del proceso y algunas de las fotografías recuperadas, la muestra se complementa con el material que se emplea en la restauración de las fotos e instantáneas que han llegado en tal estado que ha resultado imposible su recuperación (los llamados 'descartes'), llenos del fango de la riada. "Aún nos llegan fotografías que están mojadas", dicen los comisarios de la exposición y responsables del proyecto. Sin embargo, por muy estropeadas que le hayan llegado las fotografías (entre un 20 y un 25 % de lo que han recibido es irrecuperable), los equipos de la UPV no se dan por vencidos a la primera: "Con que haya un solo rostro o una pequeña parte que se vea en la foto, intentamos recuperarla", explican.

Algunos de los 'descartes' que se pueden ver en el CCCC. / Fernando Bustamante

Los comisarios y responsables del proyecto se han mostrado emocionados al recordar algunos encuentros con personas que les han confiado sus recuerdos en forma de fotografía familiar. "La fotografía familiar surge para ser vivida, compartida, para ser tocada. Esa fotografía tiene que volver a cumplir su función", dicen sobre su trabajo. "Nos dimos cuenta de que estábamos haciendo mucho más que trabajar sobre unos plazos. Estábamos recuperando la memoria de muchísimas familias porque las fotos de familia se consumen siempre en el futuro. Uno hace un álbum de familia no para consumirlo ahora, sino para que tus hijos, para que tus nietos, para que tus bisnietos sepan quiénes eran sus abuelos, sus padres", añaden.

Algunas de las fotos de la muestra. / L-EMV

Por el momento, ya han recuperado alrededor de un 80 % de lo que les ha llegado y devuelto a las familias en formato físico y digital un 70 %. Con la inteligencia artificial tiene previsto recuperar cerca de 90.000 fotografías más para devolver a las familias lo que la dana les arrebató de su memoria.

Así es el proceso de recuperación

El trabajo del proyecto ‘Salvem les fotos UPV/ Recuperar las Memorias’ sigue un proceso por fases. En primer lugar, el equipo hace un registro informático de todas las fotografías recibidas, con un protocolo específico para no disociar las fotografías de sus dueños y mantener el orden de las fotografías en el álbum. Posteriormente, se hacen fotografías del estado inicial de las fotografías y álbumes de familia depositados, para después clasificar y almacenar en condiciones ambientales adecuadas, con humedad y temperatura baja, incluyendo congelación (a -18 grados) en caso de no poder intervenir inmediatamente.

Fotos, negativos y material de la muestra. / Fernando Bustamante

El proceso continúa con la separación de fotografías unidas en bloque y separación de las fotografías de sus álbumes; el lavado de las fotografías y su estabilización y posterior secado mediante la técnica de oreo y el montaje de las fotografías en álbumes en el mismo orden en el que estaban montadas en los álbumes originales.

Además, el proyecto contempla la digitalización de todas las fotografías, además de las fotografías en papel recuperadas, con retoques y uso de inteligencia artificial generativa.