La Orquesta de València celebra el 9 d’Octubre con un concierto en l’Auditori de Les Arts

La Orquesta de València celebrar el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, con un concierto que tendrá lugar en l’Auditori de Les Arts. La Senyera presidirá la sala de conciertos a partir de las 19 horas, con una convocatoria de acceso gratuito y aforo limitado. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha invitado a la ciudadanía a asistir a este programa con el que “celebramos el Día de la Comunitat Valenciana”.

“Y qué mejor manera de hacerlo –ha subrayado- que con un bellísimo concierto de nuestra querida Orquesta de València, que interpretará obras vitales y coloristas, muy nuestras; y, para concluir, la inmortal partitura del Himno de la Comunitat Valenciana, que compuso el maestro José Serrano, tan admirada tanto por su maravillosa melodía como por su letra cargada de significado y amor por València, obra del literato Maximiliano Thous”. “Son sentimientos y emociones que confluyen con nuestra Senyera que, como no podía ser de otra manera, presidirá solemne y majestuosa este concierto, y de la cual nos sentimos tan orgullosos”, ha añadido.

Orquestra de València. / Levante-EMV

La primera edila ha deseado “un feliz 9 d’Octubre a toda la ciudadanía, y que la melodía de nuestro himno nos haga vibrar, una vez más, como el pueblo orgulloso, valiente y fuerte que somos”.

La alcaldesa María José Catalá, invita a la ciudadanía a disfrutar de esta convocatoria “de nuestra querida Orquesta de València, que interpretará obras vitales y coloristas, y muy nuestras”

La Orquesta de València interpretará un programa que parte de lo valenciano para transitar hacia lo universal: del clasicismo de Vicente Martín y Soler al impresionismo de Maurice Ravel. De esta manera, y bajo la dirección de su titular, Alexander Liebreich, se podrá escuchar, en la primera mitad del concierto, la obertura de la ópera L’arbore di Diana, de Vicente Martín y Soler, que corresponde a la su etapa vienesa, cuando llegó a rivalizar con el propio Mozart por el favor del público vienés.

Ausiàs Parejo / Levante-EMV

Seguirá el Concierto levantino para guitarra i orquesta, de Manuel Palau, que fue una de las figuras más destacadas del panorama musical valenciano en los dos primeros tercios del siglo XX, y que tendrá al concertista de guitarra Ausiàs Parejo como solista destacado. Se trata de uno de los intérpretes más brillantes y prometedores de su generación, galardonado con 40 primeros premios en concursos nacionales e internacionales, y que opta a los premios Latin Grammy 2025. El estreno del Concierto levantino lo defendió Narciso Yepes, el 17 de diciembre de 1948, con la Orquesta Nacional de España dirigida por Ataúlfo Argenta.

150 aniversario

En la segunda parte, el público escuchará La Valse y la Suite nº 2 de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel, de cuyo nacimiento se cumple el 150 aniversario, y que mantuvo una destacada relación epistolar con Manuel Palau. Son dos obras de gran colorido orquestal, que reflejan la maestría del compositor en el arte de la orquestación y por la que es tan admirado. La velada concluirá con el Himno de la Comunitat Valenciana, del maestro José Serrano, con letra de Maximiliano Thous.