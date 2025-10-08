Representantes de los museos de Latinoamérica, España y Portugal debaten en València sobre emergencia climática

El Ministerio de Cultura ha organizado para este miércoles y jueves, 8 y 9 de octubre, la 21ª reunión ordinaria del Consejo Intergubernamental de Ibermuseos. La reunión, que se celebra en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’ gira en torno a la protección del patrimonio ante las emergencias climáticas.

"La dana que vivió la Comunitat Valenciana en octubre de 2024 puso en evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de protección del patrimonio frente a las emergencias provocadas por el cambio climático. Por eso, en la última reunión del Consejo de Ibermuseos celebrada en Lima (Perú) el año pasado, se decidió que Valencia fuese la sede del siguiente Consejo, a propuesta de la Subdirección General de Museos Estatales de España", señala el ministerio en una nota.

"Esta reunión -señala el documento- es una cita clave para la definición de las estrategias y políticas culturales del Programa Ibermuseos, los proyectos de cooperación e impulso de propuestas y actividades conjuntas para la comunidad museística en la región Iberoamericana. Además, en esta ocasión, el debate irá enfocado a la importancia que tiene el patrimonio en estas situaciones climáticas. España, como Eetado miembro del programa desde sus inicios, participa activamente en estas reuniones desde que la iniciativa vio la luz en el año 2007".

Ibermuseos es el principal programa de cooperación entre los países de América Latina, España y Portugal para impulsar las políticas públicas y profesionales de los museos. Actualmente, está formado por 14 miembros: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

Jornada Iberoamericana de Patrimonio Cultural ante emergencias

En el marco de la celebración del Consejo, el Ministerio de Cultura organiza el 10 de octubre la ‘Jornada Iberoamericana de Patrimonio Cultural ante Emergencias’, un encuentro abierto al público y a los profesionales del sector, que ya cuenta con más de 700 personas inscritas y que también podrá seguirse por 'streaming'. La jornada se celebrará en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí de València.

La directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert, será la encargada de inaugurar la jornada, que contará con la participación de expertos y representantes de museos valencianos afectados por la dana, y con profesionales e instituciones de España y de Iberoamérica.

La ‘Jornada Iberoamericana sobre el Patrimonio Cultural ante Emergencias’ contará con mesas redondas entorno a las experiencias aplicadas en los museos afectados por dana. Además, se presentará el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural y la nueva edición del Fondo Ibermuseos para el Patrimonio Museológico.

Intercambio de experiencias

Durante la jornada, se contará con una primera mesa redonda en torno al Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, a cargo de Cristina Villar Fernández y Arsenio Sánchez Hernampérez (IPCE), con la participación de Pablo Muñoz del Olmo, presidente de la Fundación Fuego, y de representantes de los museos más afectados por la dana, como Alejandro Villar Torres, director del Museu de la Festa de Algemesí; Eva Sanz Gisbert, responsable del Museu de la Rajoleria de Paiporta. y Francesc Martínez Sanchis, director del Museu del Palmito de Aldaia, y moderada por Jaume Coll, director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’.

Además, la segunda mesa redonda, presentada y moderada por Mercedes Roldán, subdirectora general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, contará con la intervención de representantes de museos e instituciones de Brasil, Chile, Cuba, Colombia y Portugal, todos ellos miembros del Programa Ibermuseos, que abordarán la gestión de los riesgos más recurrentes en sus territorios y las estrategias desarrolladas para afrontarlos: Michel Rocha Correia (Brasil), Alan Trampe (Chile), Sonia Virgen (Cuba), Fátima Roque (Portugal) y Luis Carlos Manjarrés (Colombia).

Por último, Mônica Barcelos y Vanessa de Britto, de la Unidad Técnica del Programa Ibermuseos, presentarán el futuro recurso de diagnóstico de las principales amenazas que afectan a los museos, así como el lanzamiento de la nueva edición del Fondo Ibermuseos para el Patrimonio Museológico.