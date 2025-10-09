Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Los fines de semana son para bailar y cantar a pleno pulmón.

Joaquín Sabina, en concierto. Roig Arena. 9, 11 y 13 de octubre. ‘Hola y adiós’, la gira de despedida de Joaquín Sabina arrancó en España el pasado 1 de mayo y ahora recala en el Roig Arena de València, donde a los dos primero conciertos tuvo que sumar una fecha más ante el éxito de venta de entradas.

'Faust', en Les Arts. / Miguel Lorenzo-Mikel Ponce

'Faust'. Palau de les Arts. Del 3 al 15 de octubre. La sabiduría y la juventud al precio del amor, la inocencia ajena y el alma propia. Ésa es la esencia de Fausto: un mirarse al espejo y verse la cara oculta, que es el infierno interior.

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Escenas de la vida conyugal'. Del 8 al 12 de octubre. Protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, esta versión teatral de la película homónima de Ingmar Bergman presenta a Juan y Mariana, sus dos protagonistas , relatando al público una secuencia de escenas que tiene que ver con la relación que mantienen durante su matrimonio y la que continuarán llevando aún después de haberse divorciado.

Ricardo Darí­n y Andrea Pietra protagonizan "Escenas de la vida conyugal". / Alejandro Garcí­a/EFE

Teatro Talia

'Una pequeña historia'. Del 10 al 12 de octubre. Protagonizada por Héctor Alterio, 'Una pequeña historia' invita a recorrer el trayecto Buenos Aires - Madrid - Buenos Aires bajo la dramaturgia de Ángela Bacaicoa, compañera de vida de Héctor Alterio. Un relato de aquel momento en que, con cuarenta años, el actor llegó a España para presentar la película 'La tregua' y descubrió que no había vuelo de regreso: Madrid se convirtió, a la vez, en su cárcel y su salvación. En ese momento de su vida tuvo que acomodarse a otros escenarios y cambiar su acento, enfrentándose al dolor del exilio.

El actor Héctor Alterio. / Fernando Alvarado/EFE

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

‘Senga Nengudi y Maren Hassinger’. Hasta el 2 de noviembre de 2025. Esta es la primera exposición en España que un museo dedica a las dos artistas afroamericanas.

‘¡Eso no es cómic!’. Hasta el 9 de noviembre 2025. El IVAM dedica en esta exposición una nueva mirada al fanzine. El museo cuenta con la primera fanzinoteca de España, que reúne más de 4.000 ejemplares.

‘Soledad Sevilla. Ritmos, tramas y variables’. Hasta el 12 de octubre de 2025. La creadora valenciana repasa en esta exposición su trayectoria profesional. Esta muestra llega a València tras su paso por el Reina Sofía de Madrid.

Fundación Bancaja

'Nadal. Cos d’aigua'.Hasta el 9 de noviembre. Recorrido por la producción artística de Juan Carlos Nadal, a lo largo de los últimos 15 años siempre desde la actitud creativa de expresar plásticamente su inquietud por el impacto del ser humano en la naturaleza.

La muestra de Nadal se puede visitar hasta noviembre. / Levante-EMV

‘Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX’. Hasta el 19 de octubre de 2025. Desde Sorolla a los Benlliure o Muñoz Degrain. La Fundación Bancaja ofrece una mirada al costumbrismo valenciano de la mano de medio centenar de artistas de finales del XIX a principios del XX.

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Del 3 de octubre al 8 de febrero de 2026. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Museo de Bellas Artes de València

'Pedro Orrente. Un artista itinerante en la España del Siglo de Oro'. Hasta el 12 de octubre. El Museo de Bellas Artes de València rinde homenaje a Pedro Orrente, uno de los grandes olvidados del Siglo de Oro español, con esta exposición que reúne por primera vez la producción artística más importante de este pintor murciano.

Centre del Carme

'Principios'. Hasta el 26 de octubre. Esta exposición documental narra las trayectorias de diez artistas urbanos valencianos que han conseguido reconocimiento internacional, desde sus inicios hasta el día de hoy. Un recorrido completo a través de imágenes de archivo, obra original, objetos icónicos personales y obra mural realizada ex profeso para el Centre del Carme.

'Alteración del orden. Mavi Escamilla'. Del 18 de septiembre al 30 de noviembre. La exposición ‘Alteración del orden’ presenta por primera vez obras realizadas en los años noventa y donde encontramos toda una iconografía proveniente de los temas habituales en Mavi Escamilla, como son los videojuegos, la música, el punk o los símbolos cotidianos de la publicidad.

Caixaforum

'[Rec]uerdos. La vida a través del cine domestico'. Hasta el 2 de noviembre. La muestra reivindica el patrimonio audiovisual de las películas amateur del último siglo.

Taller 'Retos de ciencia'. / Levante-EMV

Taller 'Retos de ciencia' (a partir de 8 años). Del 27 de septiembre al 26 de octubre. Divididos en pequeños grupos para resolver los enigmas planteados, los participantes necesitarán buenas dosis de razonamiento, ingenio y pensamiento crítico para salir airosos. Utilizando las manos y el cerebro, indagarán, experimentarán y probarán hasta resolver las preguntas planteadas desde diferentes campos de la ciencia: experiencias relacionadas con la óptica, la electricidad, el magnetismo, la mecánica, la acústica… todo ello con materiales sencillos y fácilmente replicables en casa.

Y además...

Festival Valencia Photo 2025. Del 2 de septiembre al 21 de octubre. La 4ª edición de Valencia Photo llega este año bajo el lema 'Expandir los límites'. El programa consta de más de 35 exposiciones, charlas o visitas guiadas en distintos espacios de la ciudad como el Palau de Cervelló, el Almudín, la plaza de la Reina, La Llotgeta, FNAC San Agustín, Museo de Historia, Centre del Carme o Centre de Cultura Contemporània Octubre.