El artista Luis Massoni impartirá una conferencia sobre el retrato en el Museo de Bellas Artes

El artista Luis Massoni impartirá el próximo día 15 de octubre en el Museo de Bellas Artes de València una conferencia sobre el retrato, género por el que es especialmente reconocido.

El encuentro está organizado por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y tendrá lugar a las 11 horas en el salón de actos de la pinacoteca de la calle San Pío V.

Massoni estará en el Bellas Artes el día 15. / L-EMV

Luis Massoni, considerado uno de los maestros contemporáneos del retrato, ofrecerá la charla titulada "Realismo y sublimación del retrato". Según informa la asociación, el acceso es preferente para socios y libre hasta completar aforo.

El pasado año, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’, museo de titularidad estatal del Ministerio de Cultura, dedicó la mayor exposición antológica del pintor valenciano, en la que el equipo del museo, junto a los comisarios de la muestra, estuvieron trabajando dos años. Aquella muestra repasó su trayectoria profesional a través de 130 obras.

La asociación

La Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de València es una organización cultural privada, sin ánimo de lucro, que reúne a particulares, instituciones y empresas con el propósito de colaborar en la actividad diaria del museo, para contribuir a su difusión y reconocimiento.

Así, entre sus actividades se encuentran el incremento de fondos, el fomento de proyectos de investigación, la organización de actividades culturales y la proyección internacional del Museo de Bellas Artes de València.

Formar parte de la asociación permite acceder a una serie de ventajas vinculadas con el museo y con otras entidades culturales españolas con las que colabora.