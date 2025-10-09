El catálogo de De Felipe y Negishi: de Marilyn Monroe al hijo de Mariano Rajoy

Antonio de Felipe nació en 1965 en Valencia, ciudad en la que se licenció en Bellas Artes y donde también trabajó como creativo en una agencia de publicidad. El considerado por muchos como el máximo exponente del pop-art en España, organizó su primera exposición en la década de los 90 cuando eran muy pocos los que se identificaban con este estilo.

Hoy en día su obra se encuentra en importantes colecciones públicas y privadas como en el Museo Reina Sofia, el Thyssen-Bornemisza o el IVAM. Muchas de esas obras realizadas entre el año 2006 y 2016 son también ahora, por sentencia del Tribunal Supremo, de Fumiko Negishi, la artista japonesa que durante ese periodo trabajó en el estudio de De Felipe en Madrid. La sentencia del Supremo indica que Antonio de Felipe concebía la idea y Fumiko Negishi la plasmaba en un lienzo, si bien respetando las indicaciones de él; incluyendo en algunos casos líneas, manchas o grafismos realizados por De Felipe.

La sentencia del Supremo, firmada por cinco magistrados, también obliga a De Felipe a comunicar a los compradores que Negishi es coautora de las mismas y a emitir un certificado en consonancia con esa coautoría. Además, deberá publicar un anuncio, a su costa, en una revista del sector del arte difundiendo los términos de esta sentencia.

Antonio de Felipe con los Beatles en la recreación de la portada del Sgt. Pepper. / L-EMV

Cuestión de dignidad, pero...

Según explica la abogada de Negishi, María José Rodríguez Rojas, la demandante solo reclamó el derecho a que ser reconocida como autora o coautora de las obras. “Para ella era una cuestión de dignidad, no económica”, afirma. Aun así, Rodríguez Rojas señala que estudian también la posibilidad de reclamar una compensación económica por los beneficios que ha obtenido De Felipe por la venta de los cuadros que, según ha determinado el Supremo, realizó junto a Negishi. “Primero habrá que estudiar la viabilidad de la reclamación”, aclara.

Entre las 221 obras de las que el Supremo ha declarado que Negishi es coautora con Antonio de Felipe, están algunas de las pinturas más icónicas del artista valenciano, como los retratos de Marilyn Monroe que la Generalitat compró para el IVAM por 132.000 euros. Preguntada si, tras la sentencia del Supremo, cambiará la atribución de estas pinturas para incluir también a la artista japonesa, fuentes de la institución señalaron que “cuando el IVAM sea notificado en firme, si nos corresponde, actuaremos en consecuencia y se cambiará la autoria de las obras”.

CULTURA// EL PINTOR ANTONIO DE FELIPE EXPONE EN LA CASA DE LA CULTURA DE BURJASSOT.. Antonio Felipe / FERRAN MONTENEGRO

La galería

Entre otros cuadros conocidos de De Felipe que ahora también son de Negishi figuran las pinturas dedicadas a Chaplin, el Gordo y el Flaco, Sara Montiel, Marlene Dietrich, Aundrey Hepburn, los personajes de La Guerra de las Galaxias, los dibujos de Warner o las Meninas de Velázquez. También los de personajes históricos como Lucrecia de Borja o el rey Felipe VI (cuando aún era príncipe) o estrellas del rock, como la recreación de la portada del "Sgt. Peppers" de los Beatles en la que aparece el propio De Felipe.

En su mayor parte, son personajes con un grado de popularidad más o menos importante. Pero también hay excepciones. En el “catálogo” de pinturas cocreadas por Antonio de Felipe y Fumiko Negishi incluidas en la sentencia del Supremo figura también el retrato de un hijo del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.