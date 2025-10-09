Expectación en el primero de tres conciertos de Joaquín Sabina en el Roig Arena

‘Hola y adiós’, la gira de despedida de Joaquín Sabina, hace parada en València este fin de semana. El Roig Arena acogerá esta noche el primero de tres conciertos en el que el artista ha colgado el cartel de "todo vendido". Cientos de personas esperan en los alrededores del pabellón a que se abran las puertas para ver, seguramente por última vez en concierto, a Sabina. Desde las 21:00 horas, el Roig Arena cantará temas emblemáticos del artista como “Pongamos que hablo de Madrid” o "19 días y 500 noches”.

Otros dos conciertos en València

Tras vender todas las localidades para el concierto de esta noche, Sabina anunció dos fechas más, el sábado 11 y el lunes 13 de octubre, en el Roig Arena. Serán las dos últimas citas del artista con València antes de su retirada de los escenarios.

La gira arrancó en España el pasado 1 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria con todas las localidades vendidas, y ha recorrido gran parte del país. Caben destacar sus diez fechas en Buenos Aires entre marzo y abril, además de pasar por Lima, Bogotá, Nueva York o Chicago. En Europa, Sabina no se ha dejado sin visitar el Royal Albert Hall de Londres y L’Olympia de París. Cinco meses después, llega a València de nuevo con todo vendido. La gira continuará por el país dos meses más hasta despedirse, al fin, el 30 de noviembre en Madrid.