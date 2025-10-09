El Roig Arena se ilumina con los colores de la 'Senyera'

El espacio multiusos Roig Arena, impulsado por el empresario Juan Roig, se tiñó la noche del martes -8 de octubre- de los colores de la Senyera.

De esta manera, las pantallas del exteriores del estadio lucieron en azul, rojo y amarillo para sumarse a la festividad del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Pantallas exteriores con nombres de localidades valenciana. / L-EMV

Además, se podía leer un mensaje con el que el recinto se unía a la fiesta de los valencianos por su día: "Orgull de ser valencians i valencianes". Otro de los mensajes de las pantallas proyectaba los nombres de localidades valencianas.

El Roig Arena acoge este día festivo el primero de los conciertos del artista Joaquín Sabina, que repetirá los días 11 y 13 de octubre.