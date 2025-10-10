El Love to Rock suspende su edición 2025 horas antes de su inicio

El equipo de Love to Rock ha comunicado hace unos minutos que se ve obligado a suspender por motivos de seguridad la presente edición que tenía previsto celebrarse este viernes 10 y sábado 11.

"En los últimos días, hemos estado muy atentos a la evolución del tiempo y hemos trabajado intensamente para poder sacar adelante esta edición a pesar de las inclemencias del tiempo, pero a día de hoy y en vista de las últimas previsiones meteorológicas que no indican mejoría, no nos queda más alternativa que cancelar, ya que la seguridad de público, trabajadores y artistas está por encima de todo", señalan en un comuncado.

Los promotores han anunciado que todos los que tengan entrada de día o abono, podrán usarla para la edición del año que viene y quienes deseen devolución del importe, recibirán en los próximos días un email informando de cómo proceder.

En una carta digirida a los asistentes que habían adquirido los abonos, los promotores señalan que "todos estos meses nos hemos dirigido a vosotros con la ilusión de que formarais parte de la mejor edición de Love to Rock de su historia. Llevamos un año de intensos preparativos para organizar una cita musical y gastronómica inolvidable, dando cariño a cada detalle del cartel y del espacio en La Marina de València".

"Hace unos días la ilusión se transformó en preocupación ante la previsión de lluvia en la zona durante los días del festival y tomamos medidas para garantizar vuestro bienestar: refuerzo de la técnica, chubasqueros gratuitos, etc. Hoy la ilusión y la precaución se han convertido en tristeza porque lamentablemente os tenemos que comunicar que en una reunión con la Junta Local de Seguridad, reunida durante el día de hoy de manera extraordinaria, hemos decidido cancelar por seguridad todas las jornadas del festival ante las adversidades climatológicas", lamentan.

"Lo hemos intentado todo pero la situación meteorológica y la inviabilidad técnica han hecho imposible la celebración del festival. Garantizar la protección de todos, público, trabajadores y artistas, es nuestro principal objetivo", apuntan también para concluir proclamando "en este momento tan duro para nosotros: Love to Rock volverá en 2026 con más fuerza que nunca. Tendréis noticias nuestras muy pronto".