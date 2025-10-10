El puertorriqueño Gilberto Santa Rosa actuará el 16 de diciembre en el Roig Arena

El puertorriqueño Gilberto Santa Rosa visitará el 16 de diciembre el Roig Arena para interpretar los temas navideños de su repertorio. Popularmente conocido como “El Caballero de la Salsa”, el artista ha grabado varios álbumes navideños en los que celebra las tradiciones navideñas de Puerto Rico a través de ritmos alegres y animados.

Gilberto Santa Rosa acumula, además, numerosos premios por su discografía, en la que la salsa es la auténtica protagonista. Recientemente, el artista ha recibido dos nominaciones a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por su disco “Debut y Segunda Tanda Vol.2” y Mejor Canción Tropical por “Ahora o Nunca”. Las entradas para el concierto de Gilberto Santa Rosa salen a la venta el próximo lunes, 13 de octubre, a las 12h en la web www.roigarena.com .

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.