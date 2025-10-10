World Press Photo València: Una 'panorámica' a la crisis climática y conflictos mundiales

World Press Photo (WPP) regresa un año más a la Fundación Chrivella Soriano para ofrecer una panorámica de la situación social de los distintos territorios mundiales. La institución valenciana se convierte en sede de la muestra fotográfica mundial del 11 de octubre al 2 de noviembre. Se trata de la 13 ª. edición en el 'cap i casal' y la 70 ª. mundial.

José Luis Moreno, Pablo Brezo y Begoña Garzón. / Miguel Ángel Montesinos

Begoña Garzón, directora de la Fundación Chirivella Soriano, y Pablo Brezo, director de WPP València, han presentado este viernes el certamen, cuyos ganadores captan con su cámara algunos de los principales fenómenos globales del año anterior en geopolítica, cuestiones de género, migración, conflictos armados o crisis climática.

Las 169 fotografías que se exponen en València revelan las protestas sociales en Kenia o El Salvador, las guerras en Palestina o Líbano, la crisis climática en Perú, Brasil o Filipinas, o la persecución de la comunidad LGBTQI+ en Nigeria, entre muchas otras realidades de todos los rincones del mundo. Al acto ha asistido también el concejal de Cultura, José Luis Moreno.

Una de las fotos de la muestra. / FLORIAN BACHMEIER

World Press Photo 2025 incluye este año 42 autores ganadores -frente a los 33 del año anterior- de los seis territorios en que el concurso divide la participación: África, Asia-Pacífico y Oceanía, Europa, Norteamérica y Centroamérica, Sudamérica y Asia Occidental, Central y del Sur. Por cada uno de los territorios hay tres categorías: fotografías individuales, reportajes gráficos y proyectos a largo plazo.

Consolidar autores locales

Brezo ha resaltado la evolución del concurso “para consolidar el papel de los autores locales, en el que cada sociedad tiene su propio discurso”. En este sentido, el director de World Press Photo València ha destacado el “altísimo nivel fotográfico y ético de las imágenes, que trasladan un mensaje duradero, menos efectista y más útil socialmente”.

Por su parte, Garzón ha afirmado que desde la fundación se trabaja cada año en el papel formativo de la muestra, en la que un tercio de los visitantes es público escolares.

En total, la muestra recoge 169 imágenes seleccionadas entre las más de 59.000 enviadas por reporteros gráficos de 141 países.

Temas clave

Los temas clave de este año, según los organizadores, incluyen imágenes de protestas y levantamientos en Kenia, Myanmar, Haití, El Salvador y Georgia, junto a retratos inesperados de quienes ostentan el poder político en Estados Unidos y Alemania.

Un joven ayuda a su madre a cargar comida en la Amazonia. / Musuk Nolte

Asimismo, la selección presenta el mundo desde perspectivas personales diversas, como la de un hombre transgénero de 21 años en Países Bajos, una joven ucraniana traumatizada por la guerra, un novio el día de su boda en Sudán o la historia de Tamale Safale, el primer atleta con discapacidad en Uganda que compite contra atletas sin discapacidad.

Este año, nuevamente, se incluyen imágenes den algunos de los conflictos armados actuales, como los del Líbano y Palestina.

Por su parte, el impacto de la crisis climática se muestra en obras que profundizan en desastres naturales, desde Perú hasta Brasil y Filipinas; y la lucha de las minorías sociales por sus derechos la refleja una celebración del Orgullo en un lugar secreto de Lagos, Nigeria, donde los miembros de la comunidad LGBTQI+ pueden enfrentarse a un procesamiento legal.

Un niño palestino recibe atención méica tras un ataque israelí. / Ali Jadallah

La foto del año

'Mahmoud Ajjour, de nueve años' es la imagen ganadora del reconocimiento Foto de 2025. La imagen refleja a un niño, Mahmoud Ajjour, que resultó gravemente herido mientras huía de un ataque israelí en Gaza. Fue tomada por la fotógrafa palestina Abu Elouf, en Doha, donde la familia de Mahmoud fue evacuada y donde recibe tratamiento médico.

'Mahmoud Ajjour, de nueve años' es la Foto del Año 2025. / Abu Elouf

Según la directora ejecutiva de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, “es una imagen discreta que habla alto y claro. Cuenta la historia de un niño, pero también de una guerra tan desmedida que sus consecuencias se mantendrán durante generaciones”.

Un migrante venezonalo descansa junto a su hija / Federico Ríos.

Además de la foto del año, el jurado del certamen ha seleccionado dos finalistas. Por un lado, 'Cruzar de noche', de John Moore (Estados Unidos), que recoge cómo migrantes chinos entran en calor bajo una fría lluvia tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Por su parte, 'Sequía en el Amazonas', de Musuk Nolte (Perú-México) retrata a un joven que lleva comida a su madre en Manacapuru, Brasil. Antes se podía acceder a la aldea con una embarcación, pero, debido a la sequía, ahora para llegar debe caminar dos kilómetros por el cauce seco de un río del Amazonas.