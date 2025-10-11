Paco Cerdà, la voz de los olvidados que se alza con el Premio Nacional de Narrativa

Paco Cerdà ya anunciaba desde el título de su primer libro que por ahí iba a transitar una trayectoria literaria que, en menos de diez años, le ha hecho merecedor del Premio Nacional de Narrativa por “Presentes”, su último trabajo. Publicada en 2017, “Los últimos” es la crónica de un viaje por la España despoblada en busca de la voz de quienes quedaron al margen de un país que ha olvidado su origen rural. En aquel libro ya aparecían los olvidados, los que habitan los márgenes de la Historia que también protagonizaron sus siguientes obras —"El peón" y "14 de abril"—, pilares sobre los que se sostiene el recorrido de “Presentes”.

“Es paradójico que alguien que se dedica a escribir sobre cosas marginales y periféricas de repente se vea en algo tan importante como este premio”, reconocía ayer el autor valenciano a Levante-EMV, periódico en el que inició su carrera profesional. “En cierta manera, es la realidad de los olvidados de la Historia la que me ha llevado hasta aquí y, por lo tanto, son ellos quienes merecen este premio”, añadía Cerdà minutos después de recibir la llamada del ministro Ernest Urtasun comunicándole el galardón.

Un cortejo fantasmal

Aparecida en 2024 y publicada ya en 14 países, incluyendo Italia, Francia, Estados Unidos o Inglaterra, “Presentes” narra el traslado del cadáver de José Antonio Primo de Rivera desde la cárcel de Alicante —donde fue fusilado en 1936— hasta El Escorial, donde fue enterrado como símbolo espiritual de la dictadura franquista. En su tercera novela de no ficción (“Los últimos” se acerca más a la crónica periodística), Cerdà describe el cortejo fantasmal de los camaradas falangistas que trasladan los restos del “ausente” y, en paralelo, revela la otra España: la de los presos, fusilados, exiliados, depurados, mutilados, forzados y humillados, a quienes el nuevo régimen intentó ocultar tras aquella “epopeya ebria de poetas”.

La mirada de Cerdà —destaca el jurado del Premio Nacional de Narrativa— “se dirige a los invisibles de la historia, los que nunca tuvieron voz, y los convierte en protagonistas de una reflexión humana y profunda sobre el pasado, demostrando que la literatura puede ser un acto de verdad y reparación sin renunciar a la belleza. Presentes nos ofrece una historia tan aterradora como emocionante, en la que el lector se ve inmerso en un peregrinaje lleno de detalles”.

El estilo

En esa “belleza” a la que alude el veredicto encontramos otra de las claves de la escritura de Cerdà —y una de las razones que justifican el galardón—: la “maestría estilística” con la que el autor nacido en Genovés en 1985, “con un lirismo tan natural como impactante, describe la construcción de un mito”.

En “Presentes”, Cerdà recurre al “estilo” -el suyo- para retratar la España sombría de 1940. Pero antes lo había empleado para narrar, a través de decenas de personajes, el paisaje emocional del 14 de abril de 1931 —día en que se proclamó la II República y que, según el autor, fue “el más desconcertante de todo el siglo XX español”—. Y también lo utilizó para relatar, mediante el enfrentamiento entre los ajedrecistas Arturo Pomar y Bobby Fischer, la vida de estos y otros “peones” sacrificados en el tablero de la Historia.

La verdad

Existe, sin embargo, otra característica del trabajo de Cerdà que el jurado no ha señalado, pero que resulta imprescindible para comprender el alcance de su obra: su condición de periodista y su fidelidad radical a la “no ficción”. Cerdà lleva este género hasta sus últimas consecuencias, con un compromiso casi obsesivo con la realidad de esos “individuos pequeños” que raramente aparecen en los titulares de la Historia.

Cada paso que dan los personajes de sus libros, cada palabra que pronuncian, cada acción y cada reacción están sustentadas en documentos, cartas, diarios, periódicos, fotografías, memorias, telegramas, mapas, callejeros o cables diplomáticos. “El grado de intimidad que he alcanzado con estas personas a través de sus cartas y de su documentación íntima es tan grande que el coste emocional es importante”, reconocía el escritor valenciano en una entrevista con Levante-EMV en 2024.

Entrevista al escritor y periodista Paco CerdÃ galardonado con el Premio Nacional de Narrativa VLC / JM LOPEZ

La moral

Ese compromiso de Cerdà no es solo con la verdad de las personas que narra. “Lo que más me interesa a la hora de escribir es cazar historias que me emocionen y que esa emoción desemboque en una reflexión”, decía en la misma entrevista. En sus libros —desde “Los últimos” hasta “Presentes”— hay también un compromiso moral.

Contar los márgenes de la Historia, construir una épica de la derrota, el olvido o el abandono no es para él una cuestión de morbo, sino una forma de hacer justicia desde la literatura, tanto hacia el pasado como hacia el presente. Reflexionando con este periódico sobre los “peones” del siglo XXI, Cerdà hablaba, por ejemplo, de la “catarata de peones pasando la valla de Ceuta”, de “gente que limpia a nuestros mayores, que recoge fruta en nuestros campos, mujeres que cuidan de nuestros niños… y que, sin embargo, son maltratadas, demonizadas y utilizadas para azuzar el odio”.

Y los orígenes

Conviene, por último, mirar a los orígenes para entender de dónde procede el compromiso narrativo de Cerdà. Preguntado, tras la publicación de Presentes, por la influencia que tuvo en su obra la historia de su bisabuelo Paco —fusilado en el Paredón de España—, el escritor de Genovés reconocía que esa historia familiar, común a tantos descendientes de los derrotados en la Guerra Civil, había sido un “motor” que explica su trabajo. “Pero también influye el hecho de que mi abuelo siga vivo, con 99 años, y que más que memoria, esa historia sea presente”, añadía.

Con el Premio Nacional de Narrativa, que está dotado con 30.000 euros y en la pasada edición reconoció a Raúl Quinto, Paco Cerdà se suma a una amplia lista de galardonados, como Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas.