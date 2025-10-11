Sorolla ‘et moi’

Debo confesarles a ustedes que en mi olimpo personal de pintores favoritos, siempre ha ocupado un lugar muy destacado Sorolla. Desde que siendo niña vi en una exposición su cuadro ‘Remendando la vela’, me quedé ahí en ese patio con esa vela blanca y esa luz que cegaba mi visión, y que embobada me tuvo un buen rato mirándolo extasiada.

Por eso me siento tremendamente afortunada por haber podido disfrutar esta semana de dos eventos maravillosos. El primero, la exposición ‘Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla’, donde asistí a su inauguración en la Fundación Bancaja. Nada más llegar me encontré en la puerta a su presidente, Rafael Alcón, en alegre conversación con Esther Pastor, siempre elegante y con unos preciosos tacones de Fendi que tiene mucho mérito que aguantase con ellos todo el tiempo (yo los podría llevar cinco minutos, y después me los arrancaría del pie harta ya de ellos).

Qué precioso el vestido que llevaba Nela Gómez, y que tenía cierta similitud al que llevaba yo, por lo que ambas, riendo, nos hicimos las respectivas felicitaciones por la elección de estilismo (cosas que pasan). Por cierto, su hermana Amparo Gómez y ella son desde luego dos bellezas, y además con una buena cabeza, cosa que siempre es de agradecer.

La exposición es de caerse de espaldas de la impresión. Se han reunido las obras maestras más destacadas de la colección de pintura de la casa-museo del artista en Madrid. No imagino el día en el que por fin se inaugure el museo Sorolla en el Palacio de las Comunicaciones el año que viene, va a ser el acabose en València.

Mirando los cuadros pintados por Sorolla en la Cala de San Vicente en Mallorca, estaban Amparo y Lourdes Sanchis con Macarena Gimeno de Catering Bonjour (muy bueno, por cierto), José Luis García, Pablo González Tornel, Mª José Navarro, Enrique Varela o Antonio Mollá.

Admirando la maestría del pintor en el género del retrato, o la iconografía del mar, tan relevante en su producción artística, estaban Loles Petit, Encarna Alcayde, Beatriz Alventosa, Loli Marco, Mayrén Beneyto (con un precioso vestido negro de Loewe), Marian Lloret y Mamen Rivas (esta última siempre súper agradable y llevaba en el dedo un anillo maravilloso que, como digo yo, es de los que te sirven como arma de defensa personal visto el tamaño que tiene).

Doy las gracias también a María Carmona, de la Fundación Bancaja, por su simpatía y su gentileza a la hora de ayudarme, brindo por más gente así en el mundo.

Epifanía culinaria

Ese mismo día, para rematar una exposición de infarto, mi banquero privado favorito, Jorge Blanquer Serna, me llevó por sorpresa a cenar al restaurante de La Sucursal, en Veles i Vents, donde junto a una pareja de amigos empresarios muy conocidos de Alicante, José Francés y Teresa Barceló, tuvimos una especie de epifanía culinaria, hasta tal punto que, cuando salimos de allí, nuestros amigos nos dijeron que esa noche no se les iba a olvidar en su vida (a mí tampoco). Por cierto, que me dio mucha alegría encontrarme allí también al diseñador de interiores Ramón Bandres y su mujer, la periodista Elena Meléndez con quien compartí oficio hace años.

La idea surge a raíz de una visita del chef Jorge de Andrés a una exposición de los cuadros que Sorolla pintó para la Hispanic Society de Nueva York, donde decide crear un menú basado en algunos de ellos. Pero no crea sólo el menú, sino también una preciosa vajilla en coordinación con Studio Maldonado.

Lo que yo viví esa noche fue un baile perfectamente coordinado, donde el chef salía a explicarnos el cuadro en pantalla, y a través de él los sabores y texturas escogidos. Así, el cuadro de ‘Sevilla. Los Nazarenos’ vino acompañado de un potaje de vigilia con un bacalao excepcional. ‘Ayamonte. La pesca del atún’, lo hizo con un gazpacho de pimiento jalapeño y atún, que podría haberme tomado litro y medio.

Como no podía ser menos, ‘Valencia. Las grupas’ vino con un arroz ‘amb bledes i gamba roja’, que estaba delicioso. Pero lo mejor de todo para mí, no fue solo el ambiente o los platos, sino lo que contaba el chef Jorge de Andrés, desvelándonos detalles poco conocidos y anécdotas del que es sin duda uno de los mejores pintores de todos los tiempos. Al terminar, Jorge Blanquer Serna me contó que esa cena forma parte de un circuito de experiencias que ofrece, para que disfruten algunos de sus mejores clientes de banca privada, y al parecer yo soy su clienta número uno…

Marga Quesada y Marta Robles en el Casino de Agricultura de València. / GF

Continuando con una semana muy cultural, el martes acudí al Casino de Agricultura de Valencia, a la presentación del último libro de Marta Robles, y donde nada más llegar me encontré con mi amigo y vocal de cultura del casino, Javier Muñoz, que lleva siempre unas corbatas maravillosas.

Marta, a la que entrevistaba Margarita Quesada en el marco del Club de lectura que dirige allí, es una mujer extraordinaria, culta, inteligente, y que me contó que ella no busca las historias, sino que espera a que la historia la encuentre a ella, que algo le llame la atención y a partir de ahí lo elabora y piensa, y empieza a tirar de ese hilo como una Ariadna moderna.

La labor de documentación es la más importante, pues requiere de mucha paciencia y exhaustividad, de buscar, entrevistar, viajar, hasta conseguir reunir la información necesaria para construir una novela. Trabaja seis horas al día de forma disciplinada (cosa que yo jamás he conseguido), y necesita que la novela esté abierta, que durante el recorrido de escritura la idea primigenia pueda variar.

Su protagonista de la saga del detective y ex corresponsal de guerra Tony Roures, es un Philip Marlowe clásico, melancólico y sagaz, cuya cuarta novela sale ahora con ‘Amada Carlota’. La chispa de la que nació la historia viene de muchos años atrás, pues todas las novelas de la saga, que son cuatro, tienen un hilo conductor invisible que las une. Yo sin duda recomiendo su lectura, es amena y fácil de leer. Por si tienen dudas, pueden leerla independientemente de las anteriores, aunque soy de las que pienso canónicamente que es mejor siempre empezar por el principio de las sagas.

Para proseguir con una semana de infarto, el lunes se celebró la primera edición de Bridal 360, pensada para que tanto las futuras novias como las invitadas, tuviesen una plataforma donde disfrutar de las novedades en el sector. El desfile fue en los jardines del Museo del Arte Mayor de la Seda, con gran afluencia de público, y las primeras en desfilar fueron las modelos que llevaron los vestidos hechos con las telas de Noelia Ruiz y Rosa Cerro, de Arte con Telas, que fue espectacular (mi madre y yo les solemos comprar muchas telas maravillosas).

Noelia Ruiz y Rosa Cerro con sus modelos. / GF

Al final de cada desfile, las modelos se sentaban alrededor de una mesa, decorada con un centro espectacular de Mateo Climent (que bonito lo decora todo este chico siempre), que además también hizo los ramos de las novias. Hubo también un desfile con joyas de Jakkaru, tocados de Mila Tejón, gafas de Asun Oliver, sedas de Ensedarte, zapatos de Solepiel, y preciosos trajes de novia realizados por Concept Bridal. Que por cierto, desfiló guapísima vestida de novia Sofía, la hija del joyero Antonio Jordán, quien acudió acompañado de su padre Toni Jordán.

Cuando todo terminó, sacaron una copa de champán acompañada de deliciosas trufas de Trufas Martínez, que es algo que nunca falla. Pudieron disfrutarlas caras conocidas como Carmen de Rosa, Amparo Lacomba, Mercedes Fillol, Mª José García, Laura Fitera o Coté Maldonado, entre muchos otros.

Aprovecho aquí para felicitar a Hernán Meléndez, flamante ganador a mejor maquillador revelación nacional 2025, y que maquilló a todas las modelos del desfile (también a mí cuando tengo algún evento importante, porque esas manos son de oro y obran milagros en mi cara).

'Fausto', en Les Arts

Como saben ustedes que siempre me gusta terminar con una recomendación cultural, esta semana la estrella es sin duda poder ver la ópera ‘Fausto’ de Charles Gounod en Les Arts. Tuve la fortuna de asistir a la charla previa que hace siempre mi admirado Ramón Gener antes de cada ópera, y aunque parezca una barbaridad, he llegado a un punto en el que no sé qué me gusta más, si la charla o la ópera…

Si tienen dudas, otro día les haré un pormenorizado monográfico donde les hablaré de este músico y excelente conductor, que consigue que todos los años vayamos en religiosa peregrinación a verle mi madre, mi hermana y yo cada vez que da una charla. Es magnético, divertido, y con un sutil sentido del humor, que nos chifla a las tres.

Por si quieren ustedes descubrir de primera mano lo que digo, el próximo 29 de octubre dará una nueva charla hablando de la ópera ‘Enemigo del pueblo’, les invito a unirse a mi y pasar una tarde maravillosa, donde ni siquiera hace falta que te guste la ópera, sólo la belleza de las cosas cultas y bien contadas.